Passa a TIM da Iliad: le offerte di maggio 2020

TIM è uno degli operatori storici fra quelli presenti sul territorio nazionale: il pullulare di sempre nuovi gestori di telefonia mobile è una lotta continua per cercare di non perdere i propri clienti, attraverso la creazione di promozioni dedicate a chi sceglie di effettuare la migrazione da un altro operatore. Per esempio, vediamo quali sono le offerte che possono essere attivate dai clienti che passano a TIM da Iliad a maggio 2020 .

Passare a TIM da Iliad è una scelta che prevede diverse possibilità: TIM è, infatti, un gestore che offre ai nuovi clienti una vasta gamma di promozioni, alcune a consumo altre ricaricabili, cercando di soddisfare le esigenze di tutti i target.

Per esempio, ci sono promozioni pensate per le abitudini di consumo degli under 30 e altre che sono state ideate per i clienti over 60. Ma i vantaggi di TIM non finiscono qui: i piani tariffari sono infatti generalmente caratterizzati da minuti, SMS e Giga con i quali navigare alle velocità del 4G, del 4,5G o del 5G.

A questo proposito, è bene ricordare che TIM dispone attualmente della miglior rete 5G d’Italia, grazie al fatto che è in possesso del maggior numero di frequenze, con le quali è possibile navigare alla velocità di 2 Gigabit al secondo, visualizzando anche contenuti in 4k e Ultra HD.

Analizziamo di seguito quali sono le migliori proposte di telefonia mobile di TIM per chi vuole effettuare il passaggio da Iliad, mantenendo il proprio numero di telefono. Le offerte possono essere attivate, in alternativa, anche dai nuovi clienti: l’attivazione online permette di risparmiare parecchio tempo e avere accesso a sconti esclusivi, spesso non disponibili in negozio. Per conoscerle fin da subito e avere accesso alla tabella comparativa elaborata da SOStariffe.it, si consiglia di cliccare sul box qui sotto.

Confronta le migliori tariffe di TIM

1. TIM Junior Senza limiti

TIM Junior senza limiti è una promozione che prevede:

100 minuti;

100 SMS;

1 Giga di Internet.

Si tratta di una delle offerte al prezzo più basso: prevede un costo mensile di 7 euro al mese, al quale aggiungere 5 euro per il costo di attivazione e 5 euro per quello della SIM, per un totale una tantum di 10 euro.

2. TIM Senior 60+ senza limiti

Iniziamo con le prime offerte che si rivolgono a un target ben preciso: TIM Senior 60+ è un’offerta riservata agli over 60, che include:

chiamate illimitate;

messaggi al costo di 29 centesimi;

4 Giga di Internet.

Il costo da pagare ogni mese è di 9,90 euro: non è presente alcun contributo di attivazione, ma sono previsti 5 euro una tantum per il prezzo della SIM.

3. TIM Young senza limiti

TIM Young senza limiti è, come suggerisce il nome stessa della promozione, un’offerta dedicata ai giovani under 30. Nel piano mensile, sono inclusi:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

60 Giga di traffico al mese.

I giovani sono avvezzi a utilizzare costantemente lo smartphone, quindi 60 Giga al mese sono una proposta molto interessante per i loro bisogni. Il punto di forza di TIM Young senza limiti consiste nel fatto che può essere utilizzato senza che ciò comporti lo spreco di Giga nel momento in cui si utilizzano i social, le mappe, le app di messaggistica, le piattaforme di streaming, tipo Spotify.

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese e prevede 10 euro da pagare una tantum per il costo della SIM. Nel piano è incluso anche:

TIMUSIC Platinum, per un periodo di 6 mesi;

TIM Ricarica Automatica;

LoSai e ChiamaOra di TIM;

TIM Pay, la carta MasterCard con la quale ricevere 5 euro di credito residuo e 60 Giga di Internet.

4. TIM Advance 4.5 G

La linea Advance permette di navigare alla velocità del 5G e garantisce la velocità fino a 2 Gbps, la fruizione dei video in ultra HD, i Giga first class, l’assistenza dedicata. La prima opzione disponibile è TIM Advance 4G, al prezzo di 19,99 euro al mese.

Il piano mensile prevede:

40 Giga fino a 700 Mbps;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

Il costo di attivazione è di 15 euro, mentre quello della SIM di 5 euro. È previsto un Giga di scorta al superamento dei Giga disponibili al costo di 1,90 ogni 200 Megabyte, per un costo totale massimo di 9,50 euro.

La tariffa è disponibile con addebito su carta di credito o conto corrente. È possibile sottoscriverla anche con addebito su credito residuo, ma in questo caso si avranno a disposizione soltanto 20 Giga al mese.

5. TIM Advance 5 G

La rete 5G di TIM copre in questo momento città quali Roma, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia, Monza, alle quali a breve si aggiungeranno Milano, Verona, Ferrara, Matera e Bari. L’obiettivo previsto, entro il 2021, è quello di coprire altre 120 città, 200 destinazioni turistiche e 245 distretti industriali.

La promozione TIM Advance 5G ha un costo di 29,99 euro al mese e prevede:

50 Giga veloci fino a 2 Gbps;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

Il costo di attivazione è di 9 euro, mentre quello della SIM di 5 euro. È previsto un Giga di scorta al superamento dei Giga disponibili al costo di 1,90 ogni 200 Megabyte, per un costo totale massimo di 9,50 euro.

La tariffa è disponibile con addebito su carta di credito o conto corrente. È possibile sottoscriverla anche con addebito su credito residuo, ma in questo caso si avranno a disposizione soltanto 20 Giga al mese.

Scopri tutti i vantaggi di questa offerta cliccando sul box che trovi qui sotto.

Scopri 5 Avance 5G

6. TIM Advance 5G Unlimited

Disponibile al costo mensile di 39,99 euro al mese, TIM Advance 5G Unlimited prevede:

Giga veloci e illimitati fino a 2 Gbps;

chiamate illimitate, che includono 250 minuti di chiamate verso l’estero;

messaggi illimitati;

le opzioni LoSai e ChiamaOra;

l’aggiunta di un modello di smartphone tra quelli presenti da listino con i quali è possibile navigare alla velocità del 5G.

È previsto un Giga di scorta al superamento dei Giga disponibili al costo di 1,90 ogni 200 Megabyte, per un costo totale massimo di 9,50 euro.

La tariffa è disponibile con addebito su carta di credito o conto corrente. È possibile sottoscriverla anche con addebito su credito residuo, ma in questo caso si avranno a disposizione soltanto 20 Giga al mese.

Le promozioni della linea Advance possono essere personalizzate con l’aggiunta di un telefono e trasformarsi in offerte smartphone incluso. Tra i modelli disponibili, ci sono per esempio:

iPhone 11 da 126 GB, al costo di 10 euro al mese per 30 mesi;

iPhone 11 Pro da 64 Gb, al costo di 15 euro al mese per 30 mesi;

Huawei P40 Pro, al costo di 10 euro al mese per 30 mesi;

Samsung Galaxy S20 5G, al costo di 10 euro al mese per 30 mesi;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, al costo di 15 euro al mese per 30 mesi;

Samsung Galaxy S20+ 5G, al costo di 10 euro al mese per 30 mesi.

Perché scegliere di passare a TIM da Iliad

In generale, quando si sceglie di cambiare operatore è perché si è alla ricerca di maggiore convenienza e di una tariffa che si adatta meglio alle proprie esigenze. Com’è possibile notare, TIM propone soluzioni molto diverse tra loro perché sono ideate appositamente per un pubblico specifico.

Passare a TIM da Iliad conviene perché:

TIM dispone della miglior rete di tipo 5G disponibile in Italia;

le tariffe vanno da un prezzo di 7 euro fino a un massimo di 40 euro al mese, quindi si adattano alle possibilità economiche di utenti con disponibilità differenti;

tutte le promozioni proposte includono messaggi e chiamate, che nella maggior parte dei casi sono di tipo illimitato;

Internet è sempre incluso nel piano mensile;

alcune delle promozioni possono essere trasformate in offerte telefono incluso, con le quali acquistare alcuni dei modelli di smartphone più tecnologici tra quelli in circolazione, a prezzi più bassi.

Ad ogni modo, se si volessero conoscere meglio quali sono i vantaggi delle singole promozioni ed effettuare un ulteriore comparazione, è possibile utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it e confrontare le offerte.