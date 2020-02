Smart working: costi, come funziona e offerte Internet consigliate

Le misure per il contenimento del contagio da coronavirus stanno spingendo grandi multinazionali e pmi verso lo smart working. Questa formula di lavoro agile consente ai dipendenti di lavorare da casa o da luoghi diversi dal tradizionale ufficio. Il lavoro intelligente presuppone ovviamente non può essere adottato da chi fa lavori manuali e che richiedono la presenza, ad esempio, in fabbrica o dietro il bancone di un bar.

Come funziona lo smart working, quali sono i costi e i benefici di questa differente filosofia e come è possibile metterla in pratica? Ecco le risposte a queste domande e qualche consiglio per i nuovi smart workers per riuscire a mantenere la produttività con le molte distrazioni offerte dalla propria abitazione. Vedremo anche quali sono le migliori offerte internet che vi consentiranno di navigare velocemente e in modo economico da casa.

Cos’è lo smart working?

I freelance conoscono lo smart working da molto tempo, però questa formula di lavoro intelligente, flessibile e senza i comuni vincoli non è ancora familiare a molti. L’Italia resta ancora molto legata alla tradizionale filosofia del cartellino da timbrare e della scrivania in un ufficio in cui i dipendenti devono recarsi ogni giorno.

La legge 81 del 2017, il cosiddetto Jobs act del lavoro autonomo, ha definito il lavoro agile come un accordo tra le parti senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. Per poter supportare questo tipo di impiego delle risorse è necessario avere i giusti supporti tecnologici, ad esempio i gestionali interni devono essere accessibili da remoto. L’azienda deve dotare i dipendenti degli strumenti indispensabili a svolgere le proprie mansioni da remoto.

Il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni

Le PA negli ultimi anni hanno iniziato delle importanti sperimentazioni per riuscire ad applicare lo smart working e adeguare i farraginosi meccanismi della burocrazia. Una maggiore competitività, ma anche un migliore bilanciamento tra lavoro e qualità della vita sono alla base di questi cambiamenti nel mondo dell’occupazione. C’è anche un altro aspetto di certo non secondario, lo smart working consente di ridurre i costi di una macchina pachidermica com’è quella delle amministrazioni pubbliche italiane.

Torino è una delle eccellenze del nostro paese in tema di smart working. A partire dal 1 Febbraio 2018 infatti il comune ha dato la possibilità “a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato, a prescindere dalla qualifica (comparto e dirigenza), di presentare istanza di autorizzazione al/alla proprio/a Direttore/Direttrice per prestare fino a tre giorni al mese di attività in Smart Working”.

C’è un progetto attivo che si chiama Edilizia Agile per cui i professionisti si rapportano con il personale comunale organizzando chiamate via Skype e si ha la possibilità di presentare le domande tramite il sistema MUDE (Modello Unico Digitale Edilizia). Il progetto generale di telelavoro è stato stimato che si ripaghi con i risparmi dei salari accessori, dei servizi mensa e grazie alle mancate assenze dei dipendenti.

Funziona lo smart working?

Il Politecnico di Milano ha istituito un Osservatorio che segue lo sviluppo dei processi di smart working nel paese. Nel 2018, ad un anno dall’approvazione della legge sul Lavoro agile, solo il 17% delle imprese ha ritenuto che la nuova normativa sia stata uno stimolo per chi fa smart working. L’82% delle grandi imprese e il 76% delle pmi intervistate dai ricercatori ha dichiarato di aver introdotto o pensato di introdurre il lavoro agile prima della delibera della legge.

Tra coloro che hanno sperimentato lo smart working il 45% ha avuto esperienze negative e il 49% invece non ha percepito differenze. Questo nel comparto imprenditoriale, per le PA i dati sono stati un po’ migliori con il 27% che ha riscontrato un impatto positivo e il 43% non ha notato differenze.

Cos’è lo smart working per i lavoratori

Questo dal punto di vista dei datori di lavoro, ma cosa cambia per i dipendenti? Per uno smart worker non ci sono più vincoli di orario e luogo ma vengono stabiliti dei precisi obiettivi. Non essendoci più sistemi di controllo tradizionali sull’orario di lavoro non sono previsti straordinari. Si pongono poi degli specifici problemi rispetto alla polizza per gli infortuni dato che il dipendente non si reca più in una precisa sede lavorativa.

Se non siete abituati a lavorare in autonomia e senza un supervisore che vi stimoli i primi tempi di smart working potrebbero essere duri. Mentre siete in casa siete tentati da mille diversivi. Vi preparate un caffè, poi magari uno snack. Vi viene in mente di non avere ancora steso la lavatrice o che dovete riordinare un cassetto, cose che normalmente non vorreste fare vi attraggono improvvisamente.

L’imperativo per uno smart worker è crearsi una routine e soprattutto vestirsi. Via il pigiamone! Dopodiché individuate lo spazio ideale in cui posizionare il pc e create un angolo ufficio che vi tenga lontani da fonti di possibili distrazioni. Datevi degli orari e concedetevi delle brevi pause. Con il tempo è stato dimostrato che lo smart working può aumentare la produttività dei lavoratori del 15%.

Le migliori offerte internet in fibra

Cosa serve per poter fare smart working? Un’ottima connessione internet, la potenza e la velocità necessarie per il vostro lavoro dipendono dal tipo di gestionale e di scambio dati che si deve gestire. Laddove è disponibile la soluzione migliore è la fibra ottica a 1 Gigabit/s. Le migliori offerte internet vi permettono di avere la connessione più veloce e stabile a partire da 26 euro circa al mese.

Per conoscere le promozioni più conveniente e tutte le condizioni proposte potete usare il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento confronterà per voi i piani offerti dai diversi operatori e vi restituirà quelli più in linea con le vostre esigenze. Ecco le cinque promozioni più vantaggiose a Febbraio 2020.

Scoprire le migliori promozioni internet casa

1. Fibra 1000

Fibra 1000 la proposta di Wind è un abbonamento mensile da 25.98 euro per 4 anni, dal 5° il canone passerà a circa 20 euro al mese. In questo piano sono inclusi:

attivazione e modem

Fibra fino a 1 Gigabit/s

Chiamate verso i fissi e i mobili nazionali senza limiti

Per i clienti con una sim Wind 100 GB in regalo

Se rescinde il contratto prima dei 4 anni si dovranno pagare le rimanenti rate per avere il modem Wind, 5.99 euro al mese. In ogni caso non si è obbligati all’acquisto del dispositivo proposto in abbinamento alle offerte, l’AGCOM infatti ha deliberato che i clienti possano scegliere in libertà quali modem utilizzare.

Attiva Fibra 1000

2. Internet Unlimited

Vodafone ha la sua Internet Unlimited, è un piano con un canone da 26.90 euro, poi dal 5° anno scenderà a 20.90 euro al mese. A questo prezzo gli utenti avranno:

Vodafone Station con assistenza Vodafone ready (opzionale)

Attivazione

Sim 30 GB internet per tablet e chiavette

Chiamate verso mobile e fissi nazionali

PSe attiva la fibra a 1 Gigabit/s avrete come incentivo anche il servizio di streaming tv Vodafone tv con incluso l’abbonamento a NOW Tv intrattenimento e serie tv. Sempre i clienti FTTH hanno diritto ad un buono viaggio da 100 euro da usare nelle catene Best Western, sui siti Daydreams, Expedia, Volagratis, per prenotare il viaggio con Flixbus, Trenitalia, FlyKube, organizzare le serate con Musement, Tantosvago.

Scopri Internet Unlimited

3. Fastweb Casa

La terza offerta segnalata dal comparatore di SosTariffe.it è la proposta di fibra di Fastweb. Il canone offerto da questo operatore è di 27.95 euro al mese. Nel pacchetto internet domestico sono compresi:

il modem FastGate

attivazione

chiamate illimitate verso i numeri nazionali

Il gestore non include altri benefici nel suo pacchetto base internet, però Fastweb negli speed test delle più importanti società di monitoraggio degli operatori digitali ha mostrato ottimi risultati sia per la banda larga che per la tecnologia in fibra ottica.

Attiva Fastweb Casa

4. Super Fibra di TIM

L’offerta internet casa di TIM include anche le chiamate verso fissi e mobili nazionali solo per gli utenti che attivino la tariffa online. Si tratta della promozione più costosa e il canone proposto si aggira intorno ai 30 euro al mese (anche in questo caso è prevista una riduzione dal 5° anno). In questo pacchetto sono compresi:

modem TIM HUB

attivazione

chiamate senza limiti (per 2 anni, rinnovabile per altri 2) promo valida solo online

TIMVision, servizio streaming tv

Per chi è cliente mobile di TIM , l’operatore vi permette di unire il canone del vostro smartphone alla bolletta domestica e vi regala Giga illimitati al massimo per 6 sim TIM.

Scopri Super Fibra TIM