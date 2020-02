Vodafone Special Unlimited 7: 50 GB e tutto illimitato per chi viene da Iliad

Vodafone rinnova la sfida a Iliad, l’operatore di telefonia mobile con il maggiore tasso di crescita in Italia, con una nuova tariffa pensata appositamente per convincere i clienti dell’azienda francese a cambiare gestore. Il colosso britannico vuole consolidare la terza posizione per numero di linee attive e per questo ha lanciato Vodafone Special Unlimited. La struttura del piano è molto simile a quella di Giga 50 ma ci sono comunque dei vantaggi nel passare al provider in rosso. Di seguito tutti i dettagli sull’offerta:

Vodafone Special Unlimited 7

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G

Rete sicura gratuita per 3 mesi (poi 1,49 euro al mese)

L’offerta ha un costo di 7 euro al mese e non prevede costo di attivazione invece di 12 euro per chi proviene da Iliad, Fasteweb e Poste Mobile e la sottoscrive online. Per chi arriva da Kena Mobile l’addebito mensile sale a 9,90 euro al mese più 12,01 euro una tantum per l’attivazione. Chi arriva da Coop Voce spenderà invece solo 9,90 euro al mese senza spesa per l’attivazione.

Nel piano sono inoltre compresi:

Modalità Hotspot

Smart Password+ con 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 200 MB a 3 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA. Nel resto del mondo si hanno 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita), 30 SMS e 30 Mega a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo.

con 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 200 MB a 3 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA. Nel resto del mondo si hanno 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita), 30 SMS e 30 Mega a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

Attiva Vodafone Special Unlimited

I vantaggi di passare a Vodafone

Il primo vantaggio per chi arriva a Vodafone da Iliad è quello di poter usufruire della Giga Network 5G. L’infrastruttura realizzata dall’operatore britannico è un’evoluzione della Giga Network 4.5G e consente di navigare ad una velocità 4 volte superiore. Alcune delle promozioni del provider infatti includono anche la possibilità di navigare in 5G. Chi preferisce altre proposte può comunque sfruttare il nuovo standard di rete acquistando l’apposita opzione per 5 euro al mese ma con il primo mese gratuito. Vodafone non si pone limiti ed entro qualche anno conta di arrivare a 10 Gigabit al secondo. L’introduzione dell’Edge Computing ha permesso di ridurre a meno di 10 ms il tempo di reazione della rete. Per l’utente significa poter navigare e utilizzare le app, compresi i giochi online, in tempo reale e senza ritardi.

La Giga Network 5G permette inoltre di connettere fino a 10 dispositivi in contemporanea alla stessa rete potendo usufruire delle massime prestazioni per ognuno di essi anche nei luoghi più affollati. L’infrastruttura consente poi di condividere foto, guardare video, parlare e navigare con la massima stabilità anche in movimento e in condizioni di traffico elevato. La rete di Vodafone è tra le più avanzate anche in termini di qualità della voce, che è stata migliorata del 50% anche in ambienti particolarmente affollati. Il suono risulta quindi chiaro e limpido quando si telefona e si naviga contemporaneamente.

Vodafone ha anche lavorato molto sotto l’aspetto della sicurezza per garantire il massimo della protezione per gli acquisti online e la privacy dei propri utenti. La piattaforma Rete Sicura in un anno ha bloccato 3 miliardi di malware e 44 milioni di virus anche grazie all’introduzione della crittografia end-to-end all’interno delle app.

Il secondo importante vantaggio per chi arriva da Iliad è quello di poter disporre di un’app per gestire ogni dettaglio della propria offerta. Con My Vodafone, disponibile gratuitamente per Android e iOS, è infatti possibile monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte tramite gli appositi contatori, ricaricare online, verificare le opzioni attive sulla linea, cambiare piano e accedere ai primi riservati ai clienti dell’operatore britannico.

Il programma Vodafone Happy consente infatti di ricevere a costo zero ogni settimana sconti e vantaggi in esclusiva. Si parla di minuti e Gigabyte aggiuntivi o prezzi ridotti per smartphone top di gamma.

Con Happy Black il piatto diventa ancora più ricco. Il programma ha un costo di 1,99 euro al mese e consente di ottenere offerte uniche per prodotti e servizi dei partner di Vodafone, convenzioni o Gigabyte illimitati per le mappe e molto altro ancora. Oggi ad esempio si può usufruire di prezzi ridotti su voli e hotel prenotando su Lastminute.com o sconti sull’abbonamento a NOW TV e per mettersi in tasca uno dei principali modelli della linea Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy Note10. Vodafone consente infatti di associare ai suoi piani anche l’acquisto a rate di un telefono dei produttori più in voga. In questo caso è richiesto un vincolo di 30 mesi e un eventuale acconto variabile a seconda del terminale desiderato.

Altre offerte Vodafone interessanti

Per coloro che non possono sottoscrivere Vodafone Special Unlimited 7 perché arrivano da altri operatori, l’azienda britannica ha comunque predisposto altre offerte altrettanto interessanti, anche con traffico dati illimitato:

1. Simple Digital

1000 minuti per chiamare

1000 SMS

20 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese invece di 17,99 euro se si sceglie l’addebito per le ricariche su carta di credito o conto corrente ed è riservata ai nuovi numeri. Non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. Nel pacchetto è compreso il servizio Smart Passport+.

Confronta le offerte di Vodafone

2. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Attiva RED Unlimited Smart

3. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

4. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium (poi 8,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.