Stai cercando un’offerta per la connessione Internet casa che sia davvero conveniente? Eolo con la tecnologia wireless può essere la soluzione giusta per te. In alternativa, il provider offre anche la tecnologia Fiber to the Home (FTTH) per navigare ad una velocità ancora superiore

Eolo è tra i più interessanti provider di rete fissa in quanto per portare la connessione Internet casa utilizza la tecnologia wireless. Questo sistema infatti non necessita di una linea telefonica attiva. Non solo, le sue offerte permettono di navigare ad una discreta velocità, sono economiche e ricche di servizi inclusi come modem, installazione della parabola e pacchetti dedicati all’intrattenimento. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori tariffe di Eolo di febbraio:

Le migliori offerte Eolo a febbraio 2020

1. Eolo Super

L’offerta prevede:

Internet fino a 100 Megabit in wireless e 1 Gigabit in fibra ottica FTTH con opzione Eolo Cento

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

EoloRouter gratuito in promozione per sempre invece di 3 euro al mese o EoloRouterEVO in promozione a 2 euro al mese con invece di 5 euro con Eolo Cento/Ultra attiva

DAZN per 6 mesi (poi 9,99 euro al mese con Eolo Cento/Ultra attiva o 10,99 euro al mese)

Eolo regala poi un servizio digitale tra:

Ticket Intrattenimento di 6 mesi a NOW TV

12 mesi di Xbox Live Gold

L’offerta ha un costo di 27,90 euro al mese invece di 39,90 euro con installazione gratuita se l’attivazione avviene entro il 26/2/20. E’ possibile usufruire di 30 giorni di prova gratuita di Eolo Cento, scaduto il quale si potrà decidere se rinnovarla per 6,90 euro al mese per sempre al posto di 10 euro al mese. L’utente può comunque rescindere senza costi, tornando a navigare a 30/3 Mb/s. In caso di recesso anticipato sono previsti i seguenti importi di riparazione costi:

54,90 euro in caso di collegamento wireless e 85,40 euro in caso di FTTH per la disinstallazione degli apparati

in caso di collegamento wireless e in caso di FTTH per la disinstallazione degli apparati In caso di sconto applicato sul canone mensile per 24 mesi, non verrà addebitato alcun importo relativo allo stesso

Alla tariffa è possibile aggiungere le seguenti opzioni:

Multiscreen per utilizzare più dispositivi in contemporanea incluso con Eolo Cento/Ultra o DAZN attiva, altrimenti 2,90 euro al mese invece di 5 euro al mese.

per utilizzare più dispositivi in contemporanea incluso con Eolo Cento/Ultra o DAZN attiva, altrimenti invece di 5 euro al mese. Installazione rapida garantita entro 5 giorni lavorativi in promozione a 39,90 euro

Assistenza telefonica rapida (entro 20 secondi e priorità sul ripristino del servizio) a 2 euro in promozione per sempre invece di 3 euro

(entro 20 secondi e priorità sul ripristino del servizio) a in promozione per sempre invece di Eolo Rete Protetta per navigare e fare acquisti online in sicurezza, parental control e protezione della privacy a 2 euro al mese . E’ possibile usufruire di un mese di prova gratuita .

per navigare e fare acquisti online in sicurezza, parental control e protezione della privacy a . E’ possibile usufruire di . IP Statico a 7,5 euro al mese

2. Eolo Easy

L’offerta prevede:

Internet fino a 30 Megabit in download e 3 Megabit in upload con FR (Fibra mista radio)

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

EoloRouter gratuito in promozione per sempre invece di 3 euro al mese o EoloRouterEVO in promozione a 2 euro al mese con invece di 5 euro con Eolo Cento/Ultra attiva

L’offerta ha un costo di 26,90 euro al mese invece di 29,90 euro con installazione gratuita se l’attivazione avviene entro il 26/2/20. In caso di recesso anticipato sono previsti i seguenti importi di riparazione costi:

54,90 euro in caso di collegamento wireless e 85,40 euro in caso di FTTH per la disinstallazione degli apparati

in caso di collegamento wireless e in caso di FTTH per la disinstallazione degli apparati In caso di sconto applicato sul canone mensile per 24 mesi, non verrà addebitato alcun importo relativo allo stesso

Alla tariffa è possibile aggiungere le seguenti opzioni:

Installazione rapida garantita entro 5 giorni lavorativi in promozione a 39,90 euro

Assistenza telefonica rapida (entro 20 secondi e priorità sul ripristino del servizio) a 2 euro in promozione per sempre invece di 3 euro

(entro 20 secondi e priorità sul ripristino del servizio) a in promozione per sempre invece di Eolo Rete Protetta per navigare e fare acquisti online in sicurezza, parental control e protezione della privacy a 2 euro al mese . E’ possibile usufruire di un mese di prova gratuita .

per navigare e fare acquisti online in sicurezza, parental control e protezione della privacy a . E’ possibile usufruire di . IP Statico a 7,5 euro al mese

Le caratteristiche della tecnologia di Eolo

La rete wireless di Eolo si compone di una serie di ripetitori radio conosciuti anche come BTS (Base Transceiver Station) per diffondere il segnale Internet. Il sistema quindi si compone di un’antenna esterna fornita dall’operatore in comodato d’uso e installata da un suo tecnico specializzato. Quest’ultima viene solitamente posizionata sul tetto o un balcone e per un il suo corretto funzionamento non deve avere ostacoli fisici che si frappongono fra l’antenna e il palazzo come altri edifici, alberi pali, etc. L’intervento di sopralluogo e installazione dell’antenna viene effettuato esclusivamente in orario d’ufficio (da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 18). Lo stesso vale in caso di guasti o per la disinstallazione dell’apparato.

La parabola viene collegata al router Wi-Fi o direttamente al PC tramite un singolo cavo Ethernet doppia guaina da esterni. In alternativa alla tecnologia wireless, Eolo permette anche di connettersi a Internet tramite FTTH, in cui la fibra ottica copre l’intero percorso dalla base di trasmissione del segnale all’abitazione dell’utente. La copertura per questa tipologia di connessione è di oltre 80 città. Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare l’apposito strumento gratuito fornito da SosTariffe.it. Basta inserire il proprio indirizzo per scoprire qual è la tecnologia più veloce di cui si può usufruire.