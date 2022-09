SIM ricaricabile senza canone mensile: le offerte di Settembre 2022

Scopri le offerte per una SIM ricaricabile senza canone mensile e avere un controllo più diretto delle proprie spese e pagare solo per quello che consumi

Oggi gli utenti guardano soprattutto ai Gigabyte inclusi quando di parla di offerte di telefonia mobile dato l’utilizzo massiccio delle app e servizi online come lo streaming di video e musica. Per questo motivo gli operatori preferiscono proporre tariffe tutto incluso che quindi permettono di avere una quantità determinata di minuti, SMS e Giga a fronte di un prezzo mensile fisso. Una minoranza di persone continua però a preferire le SIM ricaricabile senza canone mensile.

Questo tipo di offerte sono indicate per coloro che vogliono avere un controllo più dirette sulle proprie spese per la telefonia mobile in quanto prevedono una tariffazione a consumo per telefonare, fare videochiamate, inviare SMS e navigare su Internet dal cellulare. Con queste tariffe quindi si paga effettivamente solo per i servizi di cui si usufruisce nell’arco di un mese.

SIM ricaricabile senza canone mensile: le offerte di Vodafone, TIM e WindTre di settembre 2022

Offerte a consumo di TIM, WindTre e Vodafone Minuti e SMS Navigazione Internet Costo mensile TIM Base New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 23 cent al minuto

SMS a 19 cent

MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno 1,99 euro (gratis per chi attiva le offerte con minuti, SMS e Gigabyte) TIM Base19 Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto

SMS a 29 cent

MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno 1,99 euro con primo mese gratuito per i nuovi clienti TIM Facile 49 cent al minuto senza scatto alla risposta

SMS a 7,32 cent

MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno Gratuita Vodafone 25 New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 25 cent al minuto

SMS a 29 cent

MMS a 1,30 euro

Videochiamate a 50 cent al minuto verso Vodafone o 1,50 euro al minuto verso tutti gli altri operatori fino a 5 GB a 6 euro al giorno (poi 2 euro ogni 100 MB) Gratuita Vodafone 19 Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 19,9 cent al minuto

SMS a 29 cent

MMS a 1,30 euro

Videochiamate a 50 cent al minuto verso Vodafone o 1,50 euro al minuto verso tutti gli altri operatori fino a 5 GB a 6 euro al giorno (poi 2 euro ogni 100 MB) 1,96 euro New Basic di WindTre Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 29 cent al minuto senza scatto alla risposta

SMS a 29 cent

MMS a 50 cent

Videochiamate a 50 cent al minuto verso WindTre o 1 euro al minuto verso tutti gli altri operatori 1 GB a 99 cent al giorno 4 euro con pari importo di traffico incluso (gratis per chi attiva le offerte con minuti, SMS e Gigabyte Easy di WindTre Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 30 cent al minuto

SMS a 30 cent

MMS a 50 cent

Videochiamate a 50 cent al minuto verso WindTre o 1 euro al minuto verso tutti gli altri operatori 24 cent per MB con tariffazione a KB Gratuita

I grandi operatori inseriscono le offerte con SIM ricaricabile senza canone mensile all’interno della categoria dei piani base. Quest’ultimi solitamente sono già inclusi gratuitamente nelle tariffe di telefonia mobile con minuti, SMS e Gigabyte ma possono essere comunque attivati singolarmente.

Le proposte di TIM della famiglia TIM Base per quanto riguarda le chiamate prevedono uno scatto alla risposta di 20 cent al minuto con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi e un piccolo costo mensile, che nel caso di TIM Base New viene azzerato se si attiva un’offerta con minuti e Giga inclusi. TIM Facile invece non prevede lo scatto alla risposta. Per tutte le tariffe l’attivazione è gratuita e una volta superati 500 MB consumati durante la navigazione la velocità viene ridotta a 32 Kbps in download.

Vodafone invece dispone di due tariffe per una SIM ricaricabile senza canone mensile che sono già inclusi nelle offerte con minuti e Giga. Per le chiamate è previsto uno scatto alla risposta di 20 cent e una tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi. SIM e attivazione sono gratuita. Nel piano Vodafone 25 New sono inclusi:

Smart Passport+ per avere nei Paesi extra Ue e Stati Uniti fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno a 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo

per avere nei Paesi extra Ue e Stati Uniti fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno a 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo Ricevuta di ritorno SMS per ottenere informazioni sui messaggi inviati. Se entro 48 ore non avviene la consegna si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio si attiva solo attraverso le impostazioni del telefono e prevede un costo di 25 cent per SMS a prescindere dal piano tariffario attivo

per ottenere informazioni sui messaggi inviati. Se entro 48 ore non avviene la consegna si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio si attiva solo attraverso le impostazioni del telefono e prevede un costo di 25 cent per SMS a prescindere dal piano tariffario attivo Continuità del servizio per parlare e navigare per 48 ore senza limiti quando si esaurisce il credito residuo. Il costo è di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di utilizzo

per parlare e navigare per 48 ore senza limiti quando si esaurisce il credito residuo. Il costo è di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di utilizzo Segreteria telefonica a 1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo

a 1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo Chiamami e Recall a 12 cent al giorno solo in caso di utilizzo

WindTre come gli altri operatori prevede una tariffazione al secondo per le sue SIM ricaricabile senza canone mensile con scatto alla risposta di 20 cent ma solo per il piano Easy. Entrambe le promozioni comunque includono:

SMS Ti Ho cercato per ricevere informazioni sulle chiamate ricevute mentre il telefono è spento, irraggiungibile o si è occupati in un’altra conversazione. Il servizio è gratuito

per ricevere informazioni sulle chiamate ricevute mentre il telefono è spento, irraggiungibile o si è occupati in un’altra conversazione. Il servizio è gratuito Segreteria telefonica gratuita al 4200. Per disattivarlo basta digitare ##004# INVIO

gratuita al 4200. Per disattivarlo basta digitare ##004# INVIO SMS ricevuta di ritorno solo se abilitato volontariamente dal cliente sul telefono. Il costo è di 29 cent per SMS

In ogni momento si può passare dal piano Basic a quello Easy senza costi aggiuntivi.

SIM ricaricabile senza canone mensile: le offerte degli operatori low cost di settembre 2022

Offerte a consumo degli operatori virtuali Minuti e SMS Navigazione Internet Costo 6 X Tutti di PosteMobile Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 6 cent al minuto e 16 cent di scatto

SMS a 6 cent 3,5 euro per 400 MB al giorno (poi 0,1 cent ogni 100 KB) Gratuita PosteMobile Unica New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 18 cent al minuto senza scatto alla risposta

SMS a 18 cent 3,5 euro per 400 MB al giorno (poi 0,1 cent ogni 100 KB) Gratuita PosteMobile Super Ricarica Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 18 cent al minuto senza scatto

SMS a 18 cent 4 GB al mese Gratuita Piano Base di Kena Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 35 cent al minuto

SMS a 25 cent 50 cent ogni 50 MB Gratuita Spusu Mini 4 cent al minuto per le chiamate

4 cent per SMS

4 euro per 1 GB 4 euro per 1 GB per navigare in 4G+ Gratuita Mobile a Consumo di Fastweb 5 cent al minuto per le chiamate

5 cent per SMS 0,94 cent per MB Gratuita

Gli operatori virtuali che prevedono offerte per una SIM ricaricabile senza canone mensile non sono molti. Per lo più questi gestori scelgono di applicare una tariffazione a consumo per continuare a navigare quando si superano i Gigabyte nel piano o quando si ci trova all’estero. In Unione Europea invece si possono utilizzare tutti i minuti e parte dei Gigabyte in roaming previsti dal proprio piano tutto incluso.

PosteMobile rappresenta un’eccezione in quanto prevede diverse offerte a consumo. PosteMobile Unica New si può attivare solo online mentre la peculiarità di PosteMobile Super Ricarica è quella di permettere di raddoppiare tutte le ricariche effettuate fino a un massimo di 50 euro al mese.

Il traffico aggiuntivo può essere speso entro 30 giorni per coprire il costo del successivo rinnovo dell’offerta o per acquistare traffico voce e dati in Italia e in roaming in Ue. L’operatore in tutti suoi piani include anche i servizi Ti cerco e Richiama ora. La SIM per i già clienti costa 19 euro mentre per quelli nuovi ha un prezzo di 15 euro con 15 euro di traffico incluso. L’attivazione è gratuita.

Kena Mobile prevede effettivamente un piano base ma non permette di attivarlo separatamente alle sue tariffe mobile. Questo però si attiva nel momento in cui si esauriscono i minuti e Gigabyte inclusi se non sono attive opzioni per avere traffico voce e dati aggiuntivo.

Spusu prevede invece solo un piano per una SIM ricaricabile senza canone mensile chiamato Spusu Mini. La tariffa prevede chiamate a 4 cent al minuto, SMS a 4 cent e 1 GB per navigare in 4G+ a 4 euro solo in caso di effettivo utilizzo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

Il piano include anche 20 euro di ricarica e a partire da quella successiva anche 2 GB di traffico in regalo. È previsto uno scatto calcolato al secondo e al KB. È possibile pagare con carta Visa o Mastercard e PayPal. La promozione può infine essere attivata anche su una eSIM, in cui profilo verrà inviato via email dopo il completamento della video identificazione.

Da segnalare anche l’offerta Mobile a Consumo di Fastweb. Si tratta di una tariffa ricaricabile senza canone che consente di chiamare al costo di 5 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta e di inviare messaggi al costo di 5 centesimi ad SMS. Per quanto riguarda la navigazione Internet, invece, è previsto un costo di 0,94 centesimi per ogni MB di traffico dati utilizzato. L’offerta è attivabile solo nei negozi Fastweb.

