C'è tempo fino al prossimo 2 di ottobre per sfruttare la nuova offerta dedicata a DAZN . La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, infatti, è accessibile a tutti i nuovi utenti con un costo scontato per i primi 6 mesi . L'offerta è, come sempre, senza vincoli di alcun tipo, garantendo l'accesso a tutti i contenuti messi a disposizione da DAZN ai suoi utenti. Ecco i dettagli completi della promozione:

DAZN è in offerta: prezzo scontato per i primi 6 mesi per tutti i nuovi utenti

Attivare un nuovo abbonamento a DAZN oggi costa di meno. Fino al prossimo 2 ottobre, infatti, l’abbonamento proposto dalla piattaforma di streaming è scontato di 5 euro al mese per i primi 6 mesi. Si tratta di una promozione imperdibile per tutti gli amanti dello sport che potranno seguire gli eventi autunnali, a partire dalla Serie A, con condizioni particolarmente agevolate. Ricordiamo che attivando DAZN è possibile anche accedere al canale Zona DAZN su Sky e, quindi, seguire gli eventi anche tramite il collegamento satellitare e non solo via streaming. Vediamo i dettagli dell’offerta:

DAZN in offerta a 24,99 euro al mese per i primi 6 mesi: accesso a tutti i contenuti senza vincoli e a prezzo scontato

NUOVA PROMO DAZN TUTTI I DETTAGLI Canone scontato 24,99 euro al mese invece che 29,99 euro al mese Durata della promozione 6 mesi senza vincoli di permanenza Solo per DAZN Standard L’offerta non è attivabile con DAZN Plus Scadenza C’è tempo fino al 2 ottobre per richiedere l’attivazione

L’offerta proposta da DAZN è da cogliere al volo. Per tutti i nuovi clienti (ed anche per i vecchi clienti che hanno interrotto l’abbonamento), fino al prossimo 2 di ottobre è possibile attivare DAZN al costo scontato di 24,99 euro al mese invece di 29,99 euro al mese. Lo sconto è valido per i primi 6 mesi di abbonamento, garantendo, quindi, un risparmio complessivo di 30 euro sulla spesa per l’accesso alla piattaforma di streaming.

L’offerta è valida esclusivamente per DAZN Standard, il piano d’abbonamento “base” che garantisce, in ogni caso, l’accesso a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma. In caso di passaggio a DAZN Plus, la sottoscrizione disponibile al costo di 39,99 euro al mese che permette la “doppia utenza” con l’accesso al servizio da due dispositivi che utilizzano una diversa connessione, non sarà possibile beneficiare dello sconto di 5 euro.

È importante sottolineare che la promozione che permette di attivare DAZN a prezzo scontato, come tutte le altre iniziative di DAZN, non ha vincoli di alcun tipo. L’offerta in questione, infatti, prevede il rinnovo automatico della sottoscrizione con possibilità per l’utente di disattivare tale rinnovo in qualsiasi momento, senza costi o penali di alcun tipo.

Per attivare l’offerta è necessario accedere al link qui di sotto e cliccare su ATTIVA ORA. La promozione con canone scontato per i primi 6 mesi è disponibile esclusivamente tramite attivazione online e solo pagando con carta di pagamento oppure con il proprio account PayPal. Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 2 di ottobre per sfruttare la promozione.

Ricordiamo che con DAZN è possibile seguire tantissimi eventi sportivi nel corso dei prossimi mesi. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, infatti, mette a disposizione dei suoi utenti:

la possibilità di seguire tutta la Serie A e le partite della Serie B

e le partite della l’ Europa League oltre ai migliori match della Conference League

oltre ai migliori match della le partite della Liga spagnola e di altre competizioni di calcio internazionale

e di altre competizioni di calcio internazionale i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con i principali tornei di tennis, il basket, il ciclismo e gli sport invernali

ed con i principali tornei di tennis, il basket, il ciclismo e gli sport invernali gli eventi UFC , Matchroom e Golden Boy

, Matchroom e Golden Boy il football americano con i match della NFL

Per gli abbonati DAZN c’è poi una promozione ulteriore. Al costo di 5 euro in più al mese, infatti, i clienti DAZN che hanno anche un abbonamento Sky attivo possono abilitare il canale Zona DAZN su Sky. Tale canale consente l’accesso completo ad una selezione completa (con tutte le partite di Serie A e i migliori eventi sportivi) della programmazione di DAZN. Per attivare l’offerta è sufficiente accedere all’area Il mio Account del sito o dell’app di DAZN.

Ricordiamo che per accedere a Zona DAZN è necessario essere clienti Sky. Attualmente, le offerte per passare a Sky non mancano di certo. È possibile, ad esempio, attivare la promozione Intrattenimento Plus che include Sky TV e Netflix al costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi. C’è poi il pacchetto Sky TV + Sky Sport che presenta un costo di 24,90 euro al mese con possibilità di aggiungere Sky Calcio a 5 euro in più.

Per un quadro completo sulle migliori promozioni Sky e per attivare il piano preferito è possibile fare riferimento al link qui di sotto che permette l’accesso alla comparazione tramite SOStariffe.it:

