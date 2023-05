L'AD di Iliad, Benedetto Levi, ha ieri confermato che l'eSIM Iliad arriveranno a brevissimo in Italia durante la presentazione delle offerte Iliad Business Finalmente dopo tanti mesi di attesa sono arrivate nuove notizie ufficiali sull'eSIM Iliad. Ieri l'operatore di telefonia mobile francese ha annunciato il lancio delle sue offerte business e durante la sessione finale di domande e risposte l'AD di Iliad, Benedetto Levi, ha confermato che le schede digitali debutteranno a brevissimo ma che non saranno proposte in bundle con uno smartphone. Una data ufficiale quindi ancora non c'è ma non si esclude che l'eSIM Iliad possano arrivare entro l'estate o in concomitanza con la presentazione di iPhone 15, che si vocifera prevederà solo le schede digitali. L'eSIM è una tecnologia che porta numerosi vantaggi rispetto alle schede tradizionali. Sebbene condividano alcune caratteristiche fondamentali con la loro controparte fisica, come un codice unico di identificazione (ICCID) e sistemi di protezione per accedere ai dati (PIN e PUK), permettono però di avere due numeri di telefono sullo stesso dispositivo. Inoltre non possono danneggiarsi, smagnetizzarsi né si possono perdere, in quanto si salvano in memoria come un qualsiasi file. Sono anche più ecologiche e veloci da attivare dato che non prevedono spedizione.

eSIM Iliad: le offerte a cui abbinarle a maggio 2023

Offerte Iliad per il mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo 1 Voce minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G/4G+ 4,99 €/mese 2 Giga 100 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese 3 Giga 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 €/mese 4 Dati 300 minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese

Come avere uno sconto sulla fibra con le offerte di Iliad

IliadBox, tutti i dettagli sull'offerta fibra Qual è la velocità di navigazione? fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali Quanto costa? 24,99 euro o 19,99 euro per sempre con attiva un'offerta mobile da 9,99 euro

