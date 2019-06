Samsung Galaxy S10 5G, uscita in Italia, prezzo, caratteristiche e offerte telefono incluso

Samsung Galaxy S10 5G è uno dei primi s martphone a supportare il nuovo standard di rete mobile che permette di navigare fino a 2 Gbps . Scopri le caratteristiche tecniche del top di gamma dell’azienda coreana, la data di uscita in Italia, il prezzo e tutte le tariffe dei grandi operatori per acquistare questo terminale a rate

Samsung è tra le prime aziende a lanciare sul mercato uno smartphone con supporto nativo al 5G, il nuovo standard di rete che secondo tutti rivoluzionerà non solo il settore della telefonia mobile ma anche altri ambiti come l’industria, smart cities e molti altri ancora. Lo scorso febbraio il produttore coreano ha infatti presentato la famiglia Galaxy S10 e tra i modelli svelati a San Francisco c’era appunto Galaxy S10 5G.

Galaxy S10 5G dispone del display Infinity-O Dynamic AMOLED più ampio della serie con la sua diagonale da 6,7″. Lo schermo offre il supporto allo standard HDR10+ e al di sotto di esso è stato inserito il primo lettore di impronte digitali ad ultrasuoni per la scansione 3D dei contorni del dito dell’utente.

Lo smartphone come Galaxy S10+ offre poi una doppia fotocamera anteriore e tre sensori ospitati sul retro della scocca da 12 Megapixel + 12 MP teleobiettivo + 16 MP Ultra-grandangolare con un angolo di visione simile a quello dell’occhio umano. La particolarità di Galaxy S10 5G rispetto agli altri membri della famiglia Galaxy S10 sta nel sensore con profondità 3D con funzioni avanzate Video Live Focus. La Neural Processing Unit (NPU) offre supporto all’utente nella realizzazione delle sue fotografie selezionando manualmente le impostazioni della fotocamera per ottenere il miglior risultato possibile anche in condizioni di luce non ottimali. Inoltre, il sistema di fotocamere posteriori supportano lo standard HDR10+ e permettono di registrare video in UHD.

Galaxy S10 5G dispone poi della funzione di condivisione di ricarica wireless che consente di trasmettere l’energia ad un’altro dispositivo, compresi quelli wearable, semplicemente appoggiandolo sul retro del telefono. La batteria da 4.500 mAh permette di utilizzare Galaxy S10 G5 per tutto il giorno con una sola ricarica, operazione resa ancora più rapida grazie al sistema Fast Wireless Charging 2.0. L’intelligenza artificiale integrata nel telefono regola in automatico la gestione dell’energia da parte di CPU e RAM per aumentare il ciclo di vita del dispositivo.

A livello di connettività, Galaxy S10 5G offre la possibilità di navigare in Internet sfruttando il Wi-Fi 6, tecnologia 4 volte più veloce in ambienti chiusi ed affollati rispetto allo standard precedente. Inoltre, l’intelligenza artificiale di Bixby semplifica le attività quotidiane dell’utente imparando dalle sue abitudini e facilitando l’accesso ai servizi più utilizzati. Il telefono ha inoltre ottenuto la certificazione di resistenza a polvere e acqua IP68 e offre servizi dedicati come Samsung Pay, Samsung DeX e Samsung Health.

Galaxy S10 5G: prezzo e disponibilità

Galaxy S10 5G arriverà in Europa entro qualche settimana e l’Italia, sebbene non ci sia ancora una data ufficiale di rilascio sul mercato, sarà una delle prime nazioni in cui sarà messo in vendita insieme a Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Svizzera. In Corea del Sud la distribuzione è invece partita il 5 aprile scorso. Samsung ha già sottoscritto una collaborazione con Tim per la distribuzione del telefono nel Belpaese ed è probabile che nel corso del tempo stringerà altre partnership con i principali operatori di telefonia mobile che operano in Italia.

Nulla di ufficiale nemmeno per quanto riguarda il prezzo. Stando alle fonti citate dal sito MySmartPrice, Samsung Galaxy S10 5G costerà in Europa circa 1249 euro. In Italia il prezzo dovrebbe essere leggermente superiore e infatti sul sito di Tim il top di gamma dell’azienda coreana è indicato a 1279,99 euro. Il telefono comunque è disponibile al momento solo associato alla tariffa Tim Advance 5G Top.

Galaxy S10 5G: 0fferte telefono incluso

Le offerte di Tim

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

La tariffa di Tim ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

3. Tim Advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di assistenza tecnica dedicata. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di Samsung Galaxy S10 5G a 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro.

Le offerte di Vodafone

Vodafone al momento ancora non permette di associare ad una delle sue tariffe l’acquisto a rate di Samsung Galaxy S10 5G ma offre comunque la possibilità di preordinare il telefono sul suo sito. L’utente deve semplicemente fornire: nome, cognome, email e numero di telefono. Inoltre, si dovrà confermare se si è o meno già clienti dell’operatore britannico e accettare i termini dell’informativa sulla Privacy.

Le offerte di Wind

Wind ad oggi non ha ancora realizzato tariffe con Samsung Galaxy S10 5G incluso. Non appena saranno disponibili vi forniremo tutte le informazioni al riguardo.

Le offerte di Tre

Tre ad oggi non ha ancora realizzato tariffe con Samsung Galaxy S10 5G incluso. Non appena saranno disponibili vi forniremo tutte le informazioni al riguardo.

Le offerte di Fastweb

Fastweb ad oggi non ha ancora realizzato tariffe con Samsung Galaxy S10 5G incluso. Non appena saranno disponibili vi forniremo tutte le informazioni al riguardo.

Il 5G in Italia

Per poter sfruttare a pieno le potenzialità offerte da Samsung Galaxy S10 5G bisogna ovviamente collegarsi ad una rete associata al nuovo standard di Rete. Ad oggi solo Tim e Vodafone garantiscono tale copertura a livello commerciale. L’operatore britannico è arrivato prima lanciando le sue offerte dedicate il 16 giugno. I clienti del provider in rosso possono connettersi alla Giga Network 5G in alcune grandi città come Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e in aree limitate di 28 comuni dell’hinterland milanese.

Alcune tariffe di Vodafone come RED Unlimited Smart, RED Unlimited Ultra, RED Unlimited Black, Shake it Easy e Vodafone One Pro offrono gratuitamente la possibilità di connettersi al 5G tramite l’opzione Promo 5G inclusa. Coloro che invece preferiscono altre proposte possono comunque navigare alla massima velocità attivando l’opzione 5G Start che costa 5 euro al mese con primo mese gratuito.

Tim ha invece lanciato le sue offerte associate al nuovo standard il 24 giugno. Queste sono state raccolte sotto la nuova gamma Advance. L’operatore italiano oggi permette di connettersi al 5G alla velocità di 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload in alcune aree di Roma e Torino ed altre città verranno aggiunte alla lista nei prossimi mesi. Tim consente ai suoi clienti che non hanno sottoscritto le tariffe Advance di navigare comunque sfruttando il 5G attivando l’apposita opzione da 10 euro al mese.

L’obiettivo sia di Vodafone che di Tim è quello di arrivare ad una copertura quasi totale del territorio italiano entro il 2021.

Galaxy S10 5G: caratteristiche tecniche

Infinity-O Display Dual Edge Quad HD+ Dynamic AMOLED da 6,7″

Processore Octa Core Exynos 9820

8 GB di RAM

256 GB di memoria

Doppia fotocamera frontale da 10 Megapixel (f/1.9) + 8 MP (f.2/2)

Fotocamera posteriore con obiettivo principale da 12 Megapixel + 12 MP teleobiettivo + 16 MP Ultra-grandangolare + TOF

Batteria da 4.500 mAh

Riconoscimento biometrico del viso

Lettore per le impronte digitali ad ultrasuoni on-display

USB Type C

Certificazione IP68

Sistema operativo Android 9.0 Pie con interfaccia utente personalizzata One UI