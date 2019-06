Nuove offerte TIM 5G: arriva la gamma TIM Advance

Tim dal 24 giugno 2019 ha reso disponibile in alcune aree di Torino e Roma la possibilità di navigare su Internet alla velocità del 5G , il più recente standard di rete di comunicazione mobile che rivoluzionerà il modo in cui fruiamo dello smartphone e di molti servizi all’interno delle città. L’operatore italiano ha inoltre creato delle apposite tariffe, raccolte sotto la nuova gamma Advance , che permettono di ottenere anche un telefono abilitato al 5G a costi eccezionali. Scopri le ultime proposte di Tim per navigare fino a 2 Gpbs

Tim come Vodafone ha colto al balzo la rivoluzione 5G ed esattamente come il suo rivale britannico da ieri 24 giugno ha reso disponibile la sua rete a livello commerciale per la diffusione del nuovo standard di comunicazione per la telefonia mobile. Questa tecnologia avrà un impatto decisivo sulle nostre vite e non solo su come utilizzeremo lo smartphone nel prossimo futuro. L’operatore italiano infatti afferma che il 5G è una trasformazione dirompente non solo della rete mobile ma anche di quella fissa potendo offrire prestazioni 10 volte superiori rispetto a quelle attuali.

Il 5G permette di accedere ad una maggiore velocità di download e offre una minore latenza. Ciò significa che il tempo impiegato dalle informazioni per raggiungere i server posti a distanza partendo dallo smartphone e percorrendo poi il tragitto inverso è stato ridotto al minimo. Questa tecnologia consente inoltre di visualizzare video, film, serie TV ad altissima definizione (Ultra HD). L’utente può quindi godere di contenuti multimediali con un maggiore numero di pixel, un superiore effetto di profondità e colori più vividi e luminosi. Il 5G inoltre offre il massimo in termini di priorità della Rete per una connessione ad Internet sempre stabile e con una performance ottimale anche in movimento, nei luoghi affollati o in condizioni di alto traffico.

Il 5G sarà fondamentale per la digitalizzazione del Paese e per sconfiggere il digital divide portando la banda ultralarga in qualsiasi zona d’Italia, a prescindere da quanto sia remota o poco popolata. La nuova tecnologia non solo cambiare il modo di comunicare e vivere di milioni di persone ma in pochi mesi permetterà alle aziende tricolore di aumentare la loro competitività in campo internazionale. Lo standard porterà benefici a settori chiave dell’economia come l’industria, la salute, l’istruzione, il turismo, l’intrattenimento e la sicurezza nell’arco di pochi mesi dalla sua adozione. Anche le città cambieranno, diventando più intelligenti, vivibili e green. La rivoluzione 5G invaderà poi le nostre case. La rete di ultima generazione favorirà ulteriormente la diffusione di dispositivi di smart per la domotica e del massive Internet of Things. Decine di migliaia di terminali potranno comunicare tra la loro ad una velocità mai vista fino ad oggi.

La rete di Tim attualmente consente di navigare fino a 700 Mbps in download e 130 Mbps in upload su 4.5G e fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con il 5G. Quest’ultimo è oggi disponibile in alcune aree delle città di Torino e Roma ed è attualmente in fase di sperimentazione a Bari, Matera e nella Repubblica di San Marino. L’operatore italiano sta lavorando per la diffusione a livello nazionale della sua infrastruttura e offrire copertura nelle principali città italiane nei prossimi mesi. L’obiettivo è di arrivare a fornire servizi 5G in tutto il Paese entro il 2020.

Tim per permettere ai propri clienti di navigare alla velocità del 5G ha ideato una nuova gamma di tariffe chiamata Advance. Tali proposte offrono minuti ed SMS illimitati e una quantità variabile di traffico dati per navigare sul web, visualizzare video anche in Ultra HD, usufruire della massima stabilità del segnale anche nei luoghi più affollati e godere a pieno dell’esperienza del mobile gaming potendo arrivare ad una velocità in download da 700 Mbps a 2 Gbps.

In alternativa, coloro che hanno già sottoscritto un piano con Tim e non intendono passare ad una delle tariffe Advance possono attivare l’opzione 5G per navigare fino a 2 Gbps con il proprio piano a 10 euro al mese. E’ importante ricordare che senza uno smartphone dotato di modem 5G è impossibile navigare sfruttando il nuovo standard di Rete. Chi vuole cogliere la più grande rivoluzione del settore mobile deve quindi controllare che il suo telefono sia tra gli ultimi modelli lanciati sul mercato o acquistarne uno. Fortunatamente con Tim Advance 5G Top è possibile pagare a rate un dispositivo top di gamma abilitato al nuovo standard come Samsung Galaxy S10 5G, Xiaomi Mi Mix3 5G e a breve anche Oppo Reno. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un prodotto di altissima qualità per navigare al massimo della velocità su mobile ad un costo nettamente inferiore rispetto a quello che si spenderebbe pagandolo in un’unica soluzione o presso un rivenditore di elettronica.

Chi è già cliente Tim o intende diventarlo a breve può tentare la fortuna e cercare di ottenere un Galaxy S10 5G in regalo con Tim Party, il programma di sconti e promozioni che permette di ricevere minuti, Gigabyte, sconti sui dispositivi e altri vantaggi. L’operatore mette in palio un terminale al giorno e l’iscrizione al servizio è totalmente gratuita. L’utente può registrarsi dal sito www.timparty.it direttamente dal proprio telefono, dal PC di casa o da un altro computer accedendo con le proprie credenziali MyTim sul sito dell’operatore.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle offerte Tim Advance e le modalità con cui sottoscriverle:

Le nuove offerte Tim per il 5G

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

Attiva Tim Advance 4.5G

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Attiva Tim Advance 5G

3. Tim Advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

Scopri Tim Advance 5G Top

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra: