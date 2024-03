Sprint delle rinnovabili nel mondo nel 2023. Lo rivela Renewables, l’ultimo rapporto sul comparto realizzato dall’Agenzia internazionale dell’energia. Ma la IEA avverte: più finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo per centrare i target di COP28 . Le novità e come trovare un preventivo fotovoltaico conveniente a marzo 2024 con il comparatore di SOStariffe.it .

Stagione d’oro per le rinnovabili. A confermarlo è l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) nel report “Renewables”, che ha passato sotto la lente d’ingrandimento il mercato delle fonti pulite nel mondo, nel 2023. Il risultato? La capacità rinnovabile è raddoppiata nei dodici mesi passati rispetto al 2022, con il solare fotovoltaico che ha rappresentato i tre quarti della nuova capacità produttiva.

Prima di entrare nelle pieghe dell’analisi IEA, ricordiamo che anche tu puoi giocare un ruolo chiave nella transizione energetica dotando la tua casa di un impianto fotovoltaico chiavi in mano. Grazie a questo dispositivo, beneficiando anche degli incentivi fotovoltaico per privati, puoi puntare sull’autoproduzione di energia pulita, riducendo le emissioni inquinanti e alleggerendo le bollette.

Se sei a caccia di un preventivo fotovoltaico, il comparatore di SOStariffe.it per pannelli fotovoltaici (link qui sotto) è lo strumento da utilizzare per trovarne uno conveniente.

CONFRONTA I PREVENTIVI FOTOVOLTAICO »

Grazie a questo tool digitale e gratuito, puoi setacciare i preventivi proposti dai partner di SOStariffe.it e avere, in una manciata di secondi, un elenco “personalizzato” delle migliori soluzioni per l’acquisto e la messa in posa di questo prodotto.

Infatti, il vantaggio del comparatore di SOStariffe.it è che, inserendo senza alcun impegno alcuni parametri che concorrono a definire il costo dell’impianti, puoi ottenere una classifica dei preventivi più vantaggiosi tra i partner, parametrata sui dati da te inseriti (il luogo in cui intendi installare il dispositivo, la tipologia del prodotto stesso che vuoi acquistare e il fabbisogno energetico della tua famiglia).

Rinnovabili, IEA: raddoppiata la capacità produttiva nel 2023

RINNOVABILI NEL 2023: I DATI IEA 1 La capacità rinnovabile globale nel 2023 è cresciuta del 50% rispetto al 2022, raggiungendo quasi 510 gigawatt (GW) 2 Primato del solare fotovoltaico: ha rappresentato i 3/4 delle nuove installazioni di energia rinnovabile nel mondo 3 La Cina ha trainato l’avanzata delle rinnovabili, ma aumenti ai massimi storici anche per Europa, USA e Brasile

La capacità di energia rinnovabile aggiunta ai sistemi energetici di tutto il mondo è cresciuta del 50% nel 2023, raggiungendo quasi 510 gigawatt (GW), con il solare fotovoltaico che rappresenta i tre quarti delle aggiunte totali a livello mondiale. Non solo: nei prossimi 5 anni si registrerà la crescita più rapida per queste fonti “green”: è questo il quadro dipinto da Renewables 2023, il rapporto annuale sul settore dell’Agenzia internazionale dell’energia.

La Cina ha fatto la parte del leone in questa avanzata globale delle rinnovabili tanto che, nel 2023, ha messo in funzione una quantità di energia solare fotovoltaica pari a quella dell’intero mondo nel 2022, mentre la nuova potenza eolica istallata nel gigante asiatico ha registrato un balzo all’insù del 66% rispetto al 2022. Valori da massimo storico anche per l’incremento di capacità di energia rinnovabile in:

Europa ;

; Stati Uniti;

Brasile.

Il direttore esecutivo IEA, Fatih Birol, conferma che “in base alle attuali politiche e condizioni di mercato, la capacità rinnovabile globale è già in grado di aumentare di due volte e mezzo entro il 2030”. Un ritmo, però, non ancora sufficiente a raggiungere l’obiettivo di triplicare le rinnovabili stabilito dalla COP28. Infatti, nonostante la crescita senza precedenti degli ultimi 12 mesi, il mondo deve accelerare gli sforzi entro il 2030, come prevede l’intesa raggiunta alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Eppure, l’ottimismo non manca: “Ci stiamo avvicinando e i governi hanno gli strumenti necessari per colmare il divario”, aggiunge Birol, secondo cui ora “la sfida più importante per la comunità internazionale è aumentare rapidamente i finanziamenti e la diffusione delle energie rinnovabili nella maggior parte delle economie emergenti e in via di sviluppo, molte delle quali sono rimaste indietro nella nuova economia energetica. Il successo nel raggiungere l’obiettivo della triplicazione dipenderà da questo”.

Rinnovabili: la fotografia della diffusione in Italia a Marzo 2024

Nel suo ultimo report, l’Agenzia internazionale dell’energia prevede che, al 2028, la diffusione del solare fotovoltaico e dell’eolico onshore sarà raddoppiata (rispetto agli ultimi cinque anni) negli Stati Uniti, nell’Unione europea, in India e in Brasile.

Uno sprint dettato, tra l’altro, dai prezzi dei moduli fotovoltaici in caduta libera (si sono ridotti di quasi il 50% nel 2023 rispetto al 2022). Per contro, l’industria eolica (al di fuori della Cina) si trova ad affrontare maggiori ostacoli, anche a causa di continue interruzioni della catena di approvvigionamento, costi più elevati e lunghi tempi di autorizzazione.

E in Italia? Qual è la fotografia dell’andamento delle rinnovabili a marzo 2024? L’istantanea arriva da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, nel report mensile sui dati di gennaio 2024. Secondo l’ultima rilevazione disponibile, è cresciuta anche nel nostro Paese la capacità rinnovabile in esercizio, che è aumentata di 687 MW. Un valore in aumento di 389 MW (+131%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Offerte in evidenza Risparmia con l'energia solare Detrazioni fiscali del 50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio del 90% calcolato con una spesa media annua per l’energia elettrica di 960€, grazie ad autoconsumo ed abbinando il sistema di accumulo la spesa annua prevista può arrivare a 96€.