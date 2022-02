Rincaro bollette: i motivi dell'aumento di Febbraio 2022

Uno dei motivi principali del rincaro sulle bollette luce (pari al 55%) e del gas (+41,8%) sono gli aumenti dei prezzi delle materie prime, gli incrementi stanno iniziando ad avere pesanti conseguenze sui budget familiari e delle imprese. Per evitare ulteriori aumenti il Governo sta lavorando ad un nuovo decreto da 7 miliardi di euro. Ecco le novità di Febbraio e le migliori offerte per risparmiare

L’ARERA ha diffuso un comunicato in cui ha chiarito a cosa sono stati legati gli aumenti subiti dai consumatori luce e gas negli ultimi 2 trimestri. L’elemento principale che ha portato a questo rincaro delle bollette continuo e consistente sono stati i nuovi prezzi del gas e dell’energia sul mercato all’ingrosso.

Secondo i dati dell’authority tra inizio e fine 2020 sono stati registrati aumenti del 500% sul prezzo del gas naturale e del 400% sul costo dell’energia elettrica. La crescente domanda di gas che si è attivata da parte dei Paesi dopo il periodo di lockdown e il calo delle produzioni dovuto alla pandemia ha prodotto questo contraccolpo sulle bollette di famiglie ed imprese.

Attualmente il prezzo dell’energia elettrica delle offerte del servizio di Maggior tutela è arrivato ad essere 0,35485 euro per kWh, quasi doppio rispetto alle tariffe dei gestori del mercato libero. Il costo del gas naturale per i clienti tutelati ha invece raggiunto 0,879436 euro per smc.

Per poter ridurre il peso degli aumenti per famiglie ed imprese il Governo ha annunciato un nuovo provvedimento, è il terzo che viene stabilito da Ottobre 2020. Il nuovo Decreto anti rincari – secondo quanto dichiarato dal premier Draghi prima e dalla Sottosegretaria del Mef, Maria Cecilia Guerra, poi – dovrebbe valere almeno 5 miliardi, ma se si troveranno le giuste coperture potrebbe arrivare a 7 miliardi di euro.

Le intenzione del Governo sono di intervenire sia sul rincaro energetico, che sta interessando famiglie ed imprese, sia di rafforzare gli strumenti a disposizione per potenziare i bonus sociali per chi è in situazioni di difficoltà economica.

Come evitare il rincaro delle bollette

Se sei un cliente del mercato tutelato potrai risparmiare centinaia di euro l’anno con le migliori promozioni luce e gas. I prezzi applicati dai gestori del mercato libero sono quasi dimezzati rispetto alle attuali tariffe del servizio di Maggior tutela.

Per poter individuare le soluzioni più vantaggiose puoi utilizzare il servizio gratuito di confronto online delle offerte. Con il comparatore di SOStariffe.it potrai conoscere i dettagli delle promozioni, i prezzi delle diverse offerte ed eventuali sconti che potrai ottenere con le soluzioni delle principali società luce e gas.

Puoi anche creare la tua ricerca personalizzata, dovrai indicare le tue informazioni di consumo. Il sistema calcolerà quanto gas e quanta energia utilizzerai in media in un anno e procederà anche ad una stima della bolletta mensile e del conto annuale per i tuoi servizi. Puoi avviare la tua analisi cliccando sul link che trovi qui in basso.

Per tutti gli utenti è anche attivo un servizio di consulenza per l’Analisi della bolletta, questo strumento ti permetterà di capire se l’offerta che hai sottoscritto è la più conveniente e se è adatta alle tue caratteristiche di consumo. Pe procedere con questa verifica dovrai inoltrare via mail (a bolletta@sostariffe.it) o tramite app l’ultima bolletta disponibile. Potrai usare il servizio anche caricando la fattura nel form che trovi nella pagina dedicata alle promozioni energia o gas.

Trovare l’offerta migliore per te

Le promozioni del gas sono più semplici da valutare, ti offrono un unico prezzo della materia prima e sono più che altro le agevolazioni che possono fare la differenza tra un piano e all’altro.

Nel caso delle soluzioni per il consumo di energia elettrica c’è invece anche da valutare se sia più conveniente per te un’offerta monoraria o bioraria/trioraria. La differenza tra queste promozioni risiede nelle tariffe applicate ai tuoi consumi, nel primo caso avrai un prezzo unico dell’energia per le altre due tipologie di offerte invece avrai costi differenti della materia prima in base alle fasce orarie in cui concentrerai i tuoi consumi. Le tariffe biorarie e triorarie sono molto convenienti se passi poco tempo in caso di giorno e durante i giorni feriali.

Le promozioni luce di Febbraio

Per rendere subito chiara la convenienza delle diverse tariffe che andremo ad analizzare insieme abbiamo impostato un profilo della famiglia tipo, in questo modo potremmo valutare il risparmio che potresti ottenere con un piano o con un altro. Per la ricerca delle migliori offerte energia elettrica di Febbraio abbiamo individuato come famiglia esempio un gruppo composto da 4 conviventi che abitano in un appartamento da 100 mq, tra gli elettrodomestici utilizzati ci sono: lavatrice, lavastoviglie, frigo e forno. La stima del consumo di energia elettrica in un anno è di 3.900 kWh.

Ecco quali sono questo mese le promozioni energia che ti offrono i vantaggi maggiori.

Luce Extra Web

Come abbiamo visto il prezzo delle materie prime è uno dei maggiori responsabili dei rincari, con questa prima offerta di Illumia avrai la possibilità di pagare quasi la metà per l’energia rispetto alle attuali tariffe del mercato tutelato. Il costo della luce che ti viene proposto è infatti pari a 0,1600 euro per kWh.

Questa proposta è molto conveniente anche grazie ad un welcome bonus studiato dal gestore, gli utenti che attivano Luce extra web potranno infatti avere fino a 25 kWh in omaggio ogni mese.

La tariffa proposta con questa soluzione è un piano monorario con un prezzo dell’energia fisso per un anno. Il sistema ha calcolato che con queste condizioni potresti risparmiare fino a 826 euro in 12 mesi.

Ottieni maggiori dettagli su questa promozione Illumia cliccando qui in basso.

Click Luce

Se il prezzo della materia prima è un elemento molto importante nel determinare la convenienza delle promozioni, lo sono anche gli sconti. Lo puoi capire in modo chiaro dal confronto tra la proposta di Illumia e questa offerta di A2A. Il prezzo dell’energia proposta da quest’ultimo gestore con Click Luce è di 0,1500 euro/kWh, è quindi inferiore rispetto a quello del pacchetto precedente, ma a conti fatti il risparmio sarà maggiore con la soluzione di Illumia grazie al bonus di 25 kWh gratuiti.

L’offerta di A2A resta comunque molto vantaggiosa, è una tariffa ad energia verde – quindi molto attenta alla tutela dell’ambiente e all’impatto dei tuoi consumi – e ti propone un costo fisso dell’energia per 1 anno. Si tratta di un piano in esclusiva per i clienti che usano la piattaforma digitale per l’attivazione e che pagano le bollette con RID. In un anno il risparmio stimato per la tua famiglia supera gli 821 euro.

In più con questo gestore è anche disponibile una versione bioraria della promozione. I pressi dell’energia con questa soluzione saranno:

F1 dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 0,163 euro per kWh

F2/F3 dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 7, sabato e domenica intera giornata 0,144 euro per kWh

Clicca in basso per ottenere maggiori informazioni sull’offerta di A2A.

E.ON Luce e Gas Insieme

Una terza promozione da valutare è di certo il piano dual fuel di E.ON Luce e Gas Insieme. Questa offerta è conveniente se decidi di attivare con lo stesso gestore sia il servizio luce che quello gas, infatti con questa combinazione potrai avere uno sconto del 10% sulla componente energia.

Il prezzo della materia prima che E.ON propone ai nuovi clienti è 0,1661 euro per kWh e sarà fisso per un anno. A queste condizioni potrai ottenere un risparmio di quasi 733 euro in un anno se decidi di passare a questa offerta dal mercato tutelato.

Puoi conoscere più in dettaglio l’offerta di E.ON cliccando qui in basso.

Le promozioni gas del mese

Come per le offerte luce anche per trovare le migliori promozioni gas abbiamo creato un profilo di riferimento per la nostra analisi. In questo caso si tratta di una famiglia di 4 persone che convivono in un appartamento di 100 mq e che usano il gas per avere l’acqua calda, per cucinare e per alimentare l’impianto di riscaldamento. Queste caratteristiche portano la stima del consumo di gas in un anno a raggiungere quota 1.450 smc. Scopriamo quanto puoi risparmiare con le offerte del mercato libero.

Click Gas

Ritroviamo A2A e il piano gas che fa il paio con l’offerta Click Luce. Nel caso della fornitura gas il prezzo proposto ai nuovi clienti è pari a 0,5500 euro per smc e non subirà modifiche – se non per ragioni straordinarie – per il primo anno di servizio. Per attivare la promozione dovrai sottoscriverla online, nei negozio o via centralino non è possibile procedere all’attivazione.

Se passi dal mercato tutelato a questa offerta di A2A potrai risparmiare fino a 604 euro in 12 mesi. Richiedi maggiori dettagli o un aiuto per l’attivazione cliccando qui in basso.

Edison Sweet Gas

Una promozione da prendere in considerazione è anche la Sweet Gas di Edison. Se il prezzo della materia prima è decisamente maggiore rispetto a quello della promozione precedente (0,6450 euro per smc) potrai comunque ottenere un risparmio molto importante (più di 483 euro in un anno).

A rendere vantaggiosa questa soluzione sono in particolare i bonus che Edison ha attivato per i nuovi clienti. C’è uno sconto smart (meno 5 euro) che potrai ottenere se usi le piattaforme digitali, attivi la consegna della bolletta digitale e scegli uno dei metodi di pagamento automatico (carta o conto). E poi c’è il bonus fedeltà, questa promozione ti garantisce uno sconto sulle bollette per 2 anni se resti cliente Edison. In totale in 24 mesi potrai risparmiare 40 euro, che diventeranno 80 se sottoscrivi sia la fornitura luce che gas con il gestore.

Puoi approfondire le condizioni offerte da Edison cliccando qui in basso.

Prezzo Chiaro A2A

Se non vuoi un’offerta con un prezzo bloccato del gas perché credi che sul lungo periodo ci andrai a rimettere, puoi considerare una promozione con un costo della materia prima indicizzato. Questa soluzione di A2A richiede il pagamento di un contributo annuale (che per il primo anno verserà il gestore) per applicare ai tuoi consumi il prezzo all’ingrosso del gas.

Il costo del gas proposto al momento da A2A a chi sceglie questa promozione è 0,6404 euro per smc. In un anno la famiglia tipo attivando questa offerta potrebbe risparmiare fino a 449 euro.

