A ottobre arrivano nuove rimodulazioni Vodafone per alcune offerte mobile di utenti convergenti . Scopri come recedere o cambiare operatore attivando una nuova offerta fisso + mobile

In arrivo un nuovo giro di rimodulazioni da parte di Vodafone. L’operatore di telefonia mobile e fissa ha già annunciato aumenti per SIM ricaricabili per clienti privati e collegate a servizi antifurto e domotica a partire dal 18/10/23. A ottobre sono in programma poi rincari da 1,99 euro a 2,99 euro al mese per alcune offerte mobile ricaricabili per utenti convergenti. L’operatore dal 25/9/23 ha iniziato a inviare gli SMS in cui informava i clienti coinvolti da quest’ultima rimodulazione della modifica contrattuale. Le rimodulazioni Vodafone diventeranno effettive a partire dal 25/10/23.

Rimodulazioni Vodafone: tutti i dettagli su cosa succede ad ottobre 2023

Rimodulazioni Vodafone I dettagli Cosa cambia ad ottobre? dal 25/10/23 il costo di alcune offerte mobili ricaricabili per utenti convergenti aumenta da 1,99 €/mese a 2,99 €/mese Ci sono ulteriori modifiche? minuti e SMS saranno sempre illimitati e aumentano i Giga inclusi

segreteria telefonica, Chiamami & Recall e continuità del servizio per 48 ore con credito esaurito diventano gratuiti

il costo mensile del piano SIM viene azzerato

disattivate tutte le opzioni per minuti, SMS e Giga aggiuntivi, il cui prezzo viene azzerato

raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)

a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it

a servizioclienti@vodafone.pec.it Servizio Clienti al numero 190 oppure 42590

oppure negozi di Vodafone

Vodafone ha giustificato la rimodulazione come “parte di una iniziativa di semplificazione complessiva delle offerte di Vodafone per renderle più trasparenti e rispondenti ai bisogni dei propri clienti“. Allo stesso tempo però, dove ancora non è previsto, verranno resi gratuiti i servizi che permettono di essere sempre raggiungibili come segreteria telefonica, Chiamami & Recall e la continuità del servizio per 48 ore in caso di credito esaurito.

I clienti colpiti dalle rimodulazioni Vodafone poi avranno minuti e SMS illimitati e più Giga inclusi. Verranno disattivate anche tutte le opzioni per minuti, SMS e Giga aggiuntivi per cui fino ad oggi si è pagato separatamente e i relativi costi verranno azzerati. Anche il costo mensile del piano SIM, dove ancora non è previsto, verrà eliminato. Vodafone ha motivato l’aumento dei Giga inclusi “per adeguare le offerte alle crescenti esigenze di consumo e ridurre i rischi di esaurimento del traffico dati disponibile ed il consumo di Giga oltre soglia“.

Potete richiedere il recesso dalla vostra offerta mobile e di rete fissa senza costi aggiuntivi o penali rispettivamente entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS che annuncia la rimodulazione e dall’emissione della fattura con notifica della modifica unilaterale del contratto nelle seguenti modalità:

online su voda.it/disdettalineamobile

inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) indicando come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”

a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) indicando come causale “Modifica delle condizioni contrattuali” via PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it

a servizioclienti@vodafone.pec.it chiamando il Servizio Clienti al numero 190 oppure 42590

al numero oppure nei negozi di Vodafone

Le eventuali rate residue relativi al costo di attivazione o dispositivi associati alle offerte si potranno pagare continuando la rateizzazione e utilizzando lo stesso metodo di pagamento scelto in precedenza o in un’unica soluzione indicandolo nella richiesta di recesso. Infine, se avete acquistato un prodotto tramite finanziamento da parte di una società terza, il piano di rimborso dello stesso, previsto dal contratto, non subirà alcuna variazione in caso di recesso, cessazione della linea o passaggio ad altro operatore.

Le migliori offerte convergenti di settembre 2023

Le migliori offerte mobile + fisso Velocità di connessione Chiamate da fisso Costo mensile IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON illimitate 19,99 €/mese per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in download in FTTH a consumo 22,95 €/mese con attiva Fastweb Mobile Full Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 22,99 €/mese con attiva un’offerta mobile TIM WiFi Power Smart fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate (solo con acquisto online) 24,99 €/mese con attiva un’offerta mobile Ultrainternet Fibra + Mobile Smart 50 Top di Tiscali fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 29,99 €/mese (SIM + fisso)

Se non siete intenzionati ad accettare le rimodulazioni Vodafone ci sono tante altre offerte convergenti fisso + mobile tra cui scegliere. In base alla copertura potete abbinare una SIM con un’offerta conveniente per il vostro cellulare a una connessione in fibra FTTH alla massima velocità, anche con chiamate da fisso incluse. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

IliadBox

navigazione illimitata in FTTH fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) sulla rete FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON

chiamate illimitate fissi e mobili in Italia e 60 destinazioni all’estero

attivazione inclusa

modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad costa 19,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre, invece di 24,99 euro al mese, con attiva una SIM mobile da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro una tantum. Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender a 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e l’antivirus McAfee Multi Access 2,99 euro al mese.

Per avere lo sconto di 5 euro al mese sulla rete fissa potete attivare Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 5G per navigare alla massima velocità in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia a 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Sono inclusi anche 10 GB per navigare in roaming in Ue. L’offerta di Iliad non prevede vincoli né costi nascosti e quindi si può disattivarla in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete invece richiedere un’eSIM a 9,99 euro direttamente online.

Fastweb Casa Light

navigazione illimitata in FTTH fino a 2,5 Gbps in download

chiamate a 16 cent al minuto + 16 cent di scatto alla risposta

modem FASTGate incluso

attivazione inclusa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa per chi attiva una SIM mobile con Fastweb Mobile Full costa 22,95 euro al mese senza vincoli, invece di 27,95 euro al mese. L’operatore permette di provarla per un mese e decidere poi se disattivarla senza costi aggiuntivi e ottenendo il rimborso di tutte le spese sostenute.

Fastweb Mobile Full include minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB in 5G a 9,95 euro al mese senza vincoli. Avete anche 10 GB per navigare in roaming in Ue e FastwebUP Plus Mobile, che ogni mese permette di scegliere tra:

16 minuti gratis per utilizzare i monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, toys, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Super fibra di WindTre

navigazione illimitata in FTTH fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 6 incluso

L’offerta di WindTre per chi ha attiva una SIM mobile costa 22,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro o 49,99 euro per l’installazione nelle Aree Bianche.

I clienti fisso di WindTre hanno poi Giga illimitati fino a 3 SIM mobile della famiglia.

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata in FTTH fino a 2,5 Gbps in download e fino a 1 Gbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate già inclusi nel prezzo)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM per chi ha attiva una SIM mobile è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 30/9/23, invece di 39,90 euro. Chi passa alla fibra fino a 2,5 Gbps con la rottamazione di una vecchia ADSL e del modem ha incluso anche uno sconto di 120 euro, suddivisi in 4 rate da 5 euro al mese.

I clienti fisso di TIM possono attivare

TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB inclusi) a 9,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Unica Power costa 1,90 euro al mese e permette di avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia, anche se non intestate al titolare della rete fissa. Se però si associano alla promozione almeno 3 SIM entro il 28/10/23 il prezzo è azzerato.

Ultrainternet Fibra + Mobile Smart 50 Top di Tiscali

navigazione illimitata in FTTH fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate

modem Super Wi-Fi incluso

SIM con minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G

L’offerta di Tiscali costa 24,90 euro al mese più 5 euro al mese per la SIM mobile. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.

