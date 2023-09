Un conto deposito deve sempre avere un conto corrente d’appoggio dal quale prelevare e versare il denaro investito, ma non è detto che i due conti debbano essere aperti nella stessa banca. Per i risparmiatori che siano alla ricerca di conti deposito remunerativi, ci sono anche degli istituti di credito che offrono tassi di interesse elevati anche per investimenti di breve durata (12 mesi) e permettono di sottoscrivere soltanto il conto deposito, senza l’obbligo di aprire un conto corrente presso l’istituto stesso, eliminando eventuali spese fisse di gestione e documenti da compilare. Questa opzione più facile, economica e veloce è una caratteristica che contraddistingue, in particolare, i conti deposito online, i quali sono di solito anche a zero spese per apertura, gestione e chiusura.

Conto deposito vincolato e svincolato: ecco quali sono le differenze

CONTO DEPOSITO: LE DUE OPZIONI SPIEGAZIONE Conto deposito con vincolo La somma depositata non è svincolabile

Lo svincolo anticipato comporterebbe la perdita degli interessi maturati e, in alcuni casi, l’applicazione di una penale

Il tasso di rendimento è più alto rispetto a un conto deposito non vincolato Conto deposito senza vincolo La somma depositata può essere recuperata in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati e pagare penali

Il tasso di rendimento è più basso rispetto a un conto deposito vincolato

Un’importante distinzione da considerare quando si sta decidendo di aprire un conto deposito: meglio scegliere un deposito vincolato, oppure un deposito non vincolato. Nel primo caso, i soldi depositati saranno bloccati e, ovviamente, più lungo è il vincolo, più alto è il tasso di rendimento.

Occorre notare che il risparmiatore può comunque svincolare il denaro depositato in qualsiasi momento. Ma quest’operazione può essere effettuata:

pagando una penale alla banca;

oppure rinunciando agli interessi maturati fino a quel momento.

Nel secondo caso, il conto deposito non vincolato, o a deposito libero, permette di riavere in qualsiasi momento le giacenze versate. Per questo motivo, però, un tale conto ha tassi di rendimento più bassi rispetto al conto deposito vincolato.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, l’aliquota è del 26% e anche il conto deposito è soggetto all’imposta di bollo: quest’ultima corrisponde allo 0,2% del capitale che si applica alla frazione di anno in cui il conto deposito è stato aperto.

Per quanto riguarda i requisiti necessari per poter aprire un conto deposito, essi sono in sostanza gli stessi richiesti per aprire un normale conto corrente:

essere maggiorenne;

essere residente in Italia.

A proposito dei documenti richiesti, occorrono:

carta d’identità;

codice fiscale.

Conto deposito senza conto corrente: le offerte più remunerative di Settembre 2023

NOME DELL’OFFERTA RENDIMENTO IN 12 MESI GUADAGNO NETTO SU 10.000 EURO 1 Cherry Vincolato di Cherry Bank 5% lordo annuo 350,96€ 2 Conto deposito non svincolabile di Banca CF+ 4,5% lordo annuo 313,86€ 3 Deposito a interessi anticipati di BPL Banca 4,4% lordo annuo 306,44€

Qui di seguito, vediamo che cosa prevedono le tre soluzioni più vantaggiose selezionate dal comparatore per conti deposito di SOStariffe.it per un investimento dell’importo di 10.000 euro e un vincolo di 12 mesi. C’è da ricordare inoltre che il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) offre la copertura e la garanzia dei depositi bancari entro i 100.000 euro in caso di fallimento di una banca, uno strumento finanziario che rende sicuri gli investimenti nei conti deposito.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

“Cherry Vincolato“, il conto deposito offerto da Cherry Bank è uno dei più remunerativi di settembre 2023, in quanto offre un tasso d’interesse lordo del 5% (netto 3,70%) per un vincolo di 12 mesi: per esempio, investendo una somma di 10.000 euro si avrà un guadagno netto di 350,96 euro. La capitalizzazione è a 3 mesi. Il canone annuale è gratuito e non ci sono costi di attivazione e di estinzione. Non è necessario aprire un conto corrente presso la banca. L’importo minimo è di 3.000 euro e quello massimo di 3 milioni di euro. Per i risparmiatori che sia disposti a investire a lungo termine (60 mesi), il tasso di interesse sale al 5,4% lordo annuo (4% netto).

Insieme a “Cherry Vincolato”, Cherry Bank propone anche “Cherry Box” con linea libera, con depositi senza vincolo di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi, con un tasso di interesse lordo dello 0,40% indipendente dalla durata del deposito. Non essendo sottoposta ad alcun vincolo, la somma depositata è sempre a disposizione del titolare del conto.

Inoltre con il conto deposito “Cherry Recall“, con vincoli di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi, il tasso è del 3,5% indipendente dalla durata del deposito. Questa soluzione ha un solo requisito da soddisfare: per riavere la somma investita occorre un preavviso di 32 giorni.

Per conoscere l’offerta di Cherry Bank, segui il link:

Conto deposito di Banca CF+

Il Conto deposito non svincolabile di Banca CF+ mette sul piatto un tasso di interesse del 4,5% lordo annuo (3,22% netto) per un vincolo di 12 mesi. Per esempio: con un investimento di 10.000 euro, in un anno il rendimento è di 313,86 euro netti. Non è subordinato all’apertura di un conto corrente presso Banca CF+ e con attivazione e gestione interamente online, la capitalizzazione è a 12 mesi. Inoltre questo conto deposito è a zero spese e remunera anche la giacenza libera, con un tasso dello 0,20%.

C’è poi da sottolineare che Banca CF+ consente di vincolare i propri risparmi con scadenze da 12 a 60 mesi e di scegliere tra una linea svincolabile e una non svincolabile, con quest’ultima che assicura tassi più elevati della prima.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Banca CF+, clicca al link qui sotto:

Deposito a interessi anticipati di BPL Banca

Grazie al suo rendimento del 4,4% lordo annuo (3,26% netto) per un vincolo di 12 mesi, il conto deposito a interessi anticipati di BPL Banca è una delle proposte più appetibili sul mercato italiano. Tanto che, con un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 306,44 euro. Altre caratteristiche di questo conto deposito sono:

apertura online;

nessuna spesa di apertura e gestione;

possibilità di svincolare anticipatamente la somma depositata, ma con un preavviso di 32 giorni per non pagare penali.

Altre soluzioni per far crescere i propri risparmi con un conto deposito non svincolabile di BPL Banca sono:

conto deposito Flash , vincolo di 6 mesi con tasso lordo del 3%;

, vincolo di 6 mesi con tasso lordo del 3%; conto deposito Fast , vincolo di 12 mesi con tasso lordo del 4,4%;

, vincolo di 12 mesi con tasso lordo del 4,4%; conto deposito Plus , vincolo di 18 mesi con tasso lordo del 4,5%;

, vincolo di 18 mesi con tasso lordo del 4,5%; conto deposito Smart, vincolo di 24 mesi con tasso lordo del 4,6%;

vincolo di 24 mesi con tasso lordo del 4,6%; conto deposito Best, vincolo di 36 mesi con tasso lordo del 4,6%.

Da ultimo, c’è da notare che BPL Banca mette a disposizione anche il conto deposito Comfort (a interessi semestrali ed estinzione anticipata con preavviso di 32 giorni) che, con vincolo di 48 mesi (importo minimo 1.000 euro), eroga un tasso di interesse del 5%.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di BPL Banca, vai al link qui sotto:

