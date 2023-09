Energia elettrica e rinnovabili : ecco la fotografia della produzione di elettricità da fonti "green" in Italia scattata da Terna. Oltre a un focus su come trovare le migliori offerte luce "amiche dell'ambiente" a Settembre 2023 con il comparatore di SOStariffe.it.

Sprint rinnovabili in Italia. Ad agosto 2023, le fonti di energia pulita hanno prodotto complessivamente 11,3 miliardi di kWh, coprendo il 43,8% della domanda elettrica (contro il 34,1% di agosto 2022). A scattare una fotografia del comparto elettrico lungo la nostra Penisola è stata Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, con il suo report mensile sul fabbisogno in Italia (25,7 miliardi di kWh ad agosto 2023, con un -1,1% rispetto allo stesso periodo del 2022) e sull’origine della produzione di energia stessa.

Prima di analizzare gli ultimi dati relativi ad agosto 2023

Terna: con le rinnovabili coperto il 43,8% della domanda elettrica

I DATI TERNA IN SINTESI 1 La produzione di energia da fonti rinnovabili ha coperto il 43,8% della domanda elettrica ad agosto 2023 2 La produzione è stata così suddivisa: 34,7% idrico

33,3% fotovoltaico

15,5% eolico

12,6% biomasse

3,9% geotermico 3 Ad agosto 2023, la produzione idroelettrica è cresciuta del +49,8%, così come quella fotovoltaica (+19,8%) ed eolica (+43,8%). Diminuita la produzione da fonte termica (-20,5%)

Secondo i dati di Terna, le fonti rinnovabili hanno prodotto complessivamente 11,3 miliardi di kWh, coprendo il 43,8% della domanda elettrica (contro il 34,1% di agosto 2022). In particolare, la produzione da rinnovabili ad agosto 2023 è stata così distribuita:

34,7% idrico;

33,3% fotovoltaico;

15,5% eolico;

12,6% biomasse;

3,9% geotermico.

Cifre alla mano, Terna evidenzia un recupero della produzione da fonte idrica (+49,8%), così come segnala la crescita del fotovoltaico (+19,8%) e dell’eolico (+43,8%). In flessione la produzione da fonte termica (-20,5% con una variazione del -57,2% della produzione a carbone) e la geotermoelettrica (-3,7%).

Guardando all’andamento della produzione da fonti rinnovabili nel periodo gennaio-agosto 2023, Terna fa notare che l’incremento di capacità in Italia è pari a 3.470 MW, un valore superiore di circa 1.733 MW (+100%) rispetto allo stesso periodo del 2022. Estendendo l’analisi agli ultimi 12 mesi (quindi al periodo settembre 2022 – agosto 2023) l’incremento di capacità risulta pari a 4.770 MW.

Per quanto riguarda la “fame” di energia in Italia, ad agosto 2023 la domanda di elettricità è stata pari complessivamente a 25,7 miliardi di kWh, con una diminuzione dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. Un minor fabbisogno di elettricità registrato da Nord a Sud della Penisola, sempre ad agosto 2023: -1,4% al Nord, -1,1% al Centro e -0,6% al Sud e Isole. Anche considerando i primi otto mesi del 2023, la richiesta cumulata di energia elettrica in Italia è calata del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Le top offerte luce green del Mercato Libero a Settembre 2023

