Il prezzo dell’energia all’ingrosso PUN (Prezzo Unico Nazionale) ha registrato incrementi in avvio di aprile 2023 . I consigli degli esperti di SOStariffe.it per tenere a bada le bollette e una selezione delle migliori offerte luce del Mercato Libero.

PUN energia elettrica in rialzo ad Aprile 2023: come evitare gli aumenti?

Prima l’allarme lanciato da ARERA (l’Autorità pubblica che fissa le tariffe in Maggior Tutela) sul rischio di un nuovo aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas nel secondo semestre 2023. Poi il netto rialzo del valore medio di acquisto dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) registrato dal GME, il Gestore dei mercati energetici, tra lunedì 3 e domenica 9 aprile 2023: l’asticella del prezzo si è infatti alzata a 150,79 euro al megawattora dai 132,6 euro della settimana precedente (lunedì 27 marzo – domenica 2 aprile).

Per quanto il prezzo all’ingrosso dell’elettricità si sia abbassato del -10,8% tra il 10 e il 16 aprile (a quota 134,50 euro a MWh), questa parentesi di nuove oscillazioni e le previsioni ARERA fanno preoccupare i consumatori, i cui bilanci di casa sono ancora messi a dura prova da mesi di bollette di luce e gas alle stelle.

Come mitigare nuovi eventuali incrementi di prezzo dell’energia elettrica? Gli esperti di SOStariffe.it propongono un “vademecum” con le indicazioni da tenere in considerazione per chi sia alla ricerca delle migliori soluzioni per illuminare casa ad aprile 2023.

Oltre a ciò, gli esperti di SOStariffe.it ricordano l’importanza di confrontare periodicamente le offerte proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Questo strumento, che è gratuito, consente di scattare una fotografia completa delle promozioni attualmente disponibili, confrontarle sulla base dei propri dati di consumo annuale, e individuare così quella più in linea con le proprie esigenze di spesa e il proprio fabbisogno energetico.

Offerte luce: gli aspetti da considerare per risparmiare ad Aprile 2023

Un parametro chiave da considerare quando si è a caccia della miglior offerta luce è il costo unitario dell’energia elettrica, ovvero il costo kWh. Più questa cifra è contenuta, maggiore è il risparmio che è possibile accumulare in bolletta dal momento che l’approvvigionamento della materia prima rappresenta la voce più cospicua in fattura.

Un altro aspetto da valutare è la tipologia di tariffa da attivare: prezzo fisso o indicizzato? Il Mercato Libero propone tariffe a prezzo indicizzato (o variabile) e a prezzo fisso (o bloccato): le prime, avendo accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (PUN), aggiornate mensilmente, assicurano bollette in linea con l’andamento del mercato; le seconde, invece, bloccano il prezzo dei beni energetici, che resta così invariato per tutto il periodo promozionale (di solito 12 o 24 mesi).

Altri parametri da considerare sono i seguenti:

opzione di scelta tra offerte con tariffa monoraria e offerte luce bioraria (in base alle proprie abitudini di consumo);

e (in base alle proprie abitudini di consumo); possibilità di attivare una tariffa “dual fuel”, cioè scegliere un’unica azienda energetica di riferimento sia per la fornitura di luce sia per quella del gas così da ottenere agevolazioni extra;

bonus di benvenuto, sconti o benefit aggiuntivi che il fornitore mette a disposizione dei nuovi clienti.

Le offerte luce collegate al PUN più convenienti ad Aprile 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,1493 €/kWh 75,82 euro al mese 2 Argos Luce Variabile 0,1483 €/kWh 79,52 euro al mese 3 Pulsee Luce Relax Index 0,1363 €/kWh 80,16 euro al mese

Di seguito prendiamo in considerazione le tre soluzioni luce a prezzo indicizzato che il comparatore di SOStariffe.it ha restituito come le più economiche per il profilo di una “famiglia tipo” che registri un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Le 3 offerte passate ai raggi X assicurano tutte l’accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, eventualmente maggiorate di un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore. In tabella, i prezzi dell’energia elettrica si riferiscono al valore del PUN di marzo 2023 (l’ultimo a disposizione), con già incluso il contributo al consumo (se previsto) applicato dal fornitore.

Energia alla Fonte di wekiwi

La soluzione luce della web company wekiwi (in esclusiva con SOStariffe.it) prevede:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 7,5 euro al mese di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (90 euro all’anno);

al mese di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (90 euro all’anno); sconto pari a 30 euro riservato ai clienti che scelgano sia la fornitura luce sia quella gas e attivino la promozione online inserendo il codice “SOSW22”;

riservato ai clienti che scelgano sia la fornitura luce sia quella gas e attivino la promozione online inserendo il codice “SOSW22”; energia pulita inclusa nel prezzo;

tariffa monoraria (il costo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo);

sconto del 10% sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi;

sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 75,82 euro.

Per maggiori dettagli sulla promozione, ecco il link di riferimento:

Luce Variabile di Argos

Argos propone un’esclusiva web dalle seguenti caratteristiche:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,012 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; costo fisso per costi di commercializzazione: 6,67 euro al mese, per una spesa complessiva di 80 euro all’anno;

per una spesa complessiva di 80 euro all’anno; scelta opzionale tra tariffa monoraria e bioraria ;

e ; possibilità di scelta dell’opzione Energia Verde (prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento;

(prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 79,52 euro al mese.

Per saperne di più sull’offerta, clicca sul pulsante verde di seguito:

Luce Relax Index di Pulsee

L’offerta di Pulsee per la fornitura luce include:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; sconto del 20% sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 12 euro al mese a fornitura anziché 15 euro (144 euro all’anno);

sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: a fornitura anziché 15 euro (144 euro all’anno); opzione “ Cost Sharing ” aggiuntiva: a 1,50 euro in più al mese si possono ricevere bollette dall’importo già suddivise tra i coinquilini di un appartamento;

” aggiuntiva: a 1,50 euro in più al mese si possono ricevere bollette dall’importo già suddivise tra i coinquilini di un appartamento; possibilità di sottoscrivere la tariffa Dual Fuel per avere un unico contratto di fornitura sia per l’erogazione di energia elettrica sia quella del metano;

per avere un unico contratto di fornitura sia per l’erogazione di energia elettrica sia quella del metano; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 80,16 euro.

Seguendo il link di seguito è possibile accedere direttamente al sito del provider:

