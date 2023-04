Con la nuova versione dell’app, il conto digitale di Revolut può essere anche cointestato. Come funziona e quali requisiti occorre soddisfare per avere questo servizio. Le ultime novità di Revolut di aprile 2023 su SOStariffe.it .

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Revolut Standard ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

C’è la possibilità di avere il conto cointestato per i clienti dello spazio economico europeo (i 27 Stati membri dell’UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein), con il lancio di Revolut 9.0, la nuova versione aggiornata dell’app per Android e iOS (ancora più facile e sicura da usare). È quanto ha annunciato la fintech britannica Revolut, che offre ai suoi clienti un conto digitale, facile e sicuro da usare per sé, per i propri familiari e amici.

Per conoscere le altre offerte di conti correnti cointestati per la famiglia, c’è il comparatore di SOStariffe.it, che mette a confronto le migliori soluzioni disponibili sul mercato ad aprile 2023. Per saperne di più, clicca sul bottone verde qui sotto:

SCOPRI I CONTI CORRENTI COINTESTATI PER LA FAMIGLIA »

Revolut: conto cointestato in arrivo per i clienti italiani ad Aprile 2023

LE DOMANDE LE RISPOSTE Con chi può essere cointestato il conto Revolut? Può essere cointestato con: coniuge

parente

amico

coinquilino Quanti anni bisogna avere per aprire un conto cointestato Revolut? Entrambi i titolari del conto cointestato devono avere 18 anni Quali sono le principali operazioni che si possono eseguire con un conto cointestato Revolut? Ecco quali sono le principali operazioni effettuabili: effettuare pagamenti con carta

accreditare lo stipendio

eseguire pagamenti con Apple Pay o Google Pay

gestire pagamenti ricorrenti (bonifici bancari, addebiti diretti o abbonamenti) e programmare pagamenti

(bonifici bancari, addebiti diretti o abbonamenti) e programmare pagamenti aprire conti in altre valute

Premesso che avere un conto cointestato e un conto personale sia la stessa cosa, l’unica differenza è che il conto cointestato è controllato da due persone. Entrambi i titolari del conto infatti hanno diritto a prelevare, depositare e gestire i soldi presenti sul conto.

Se la ordinano, entrambi i titolari del conto ricevono una carta che è contrassegnata come carta del conto cointestato e potranno gestire insieme il conto dall’app o dal sito web.

Entrambi i titolari del conto cointestato possono:

effettuare pagamenti con carta o contactless;

ricevere lo stipendio sul conto;

sul conto; utilizzare Apple Pay o Google Pay con la carta del conto cointestato;

gestire pagamenti ricorrenti (bonifici bancari, addebiti diretti o abbonamenti) e programmare pagamenti;

(bonifici bancari, addebiti diretti o abbonamenti) e programmare pagamenti; aprire conti in altre valute.

Detto che un conto cointestato e un “conto <18” di Revolut non possono essere collegati fra loro, tra le regole principali dei conti cointestati, ci sono le seguenti:

essi sono disponibili solamente tra persone che risiedono nello stesso Paese ;

; non è possibile convertire un conto personale in uno cointestato;

sono disponibili per un coniuge, parente, amico o coinquilino per facilitare la gestione delle finanze insieme.

Per aprire un conto cointestato occorre assicurarsi che ambedue i titolari del conto soddisfino i seguenti requisiti:

avere almeno 18 anni ;

; avere un conto Revolut personale;

avere superato il processo di verifica dell’identità e avere un conto attivo;

vivere nello stesso Paese dell’altro richiedente e appartenere alla stessa entità Revolut;

non far parte di un altro conto cointestato Revolut o avere un invito in sospeso per un conto cointestato Revolut con un’altra persona.

Iscrivendosi a Revolut (entro il 31 dicembre 2023) si ottiene una ricarica di 10 euro e si hanno a disposizione tutte le principali caratteristiche di un normale conto corrente, a partire da una carta di debito e dalla possibilità di inviare bonifici.

Con la possibilità di effettuare e ricevere pagamenti in oltre 200 Paesi, l’offerta del conto Revolut Standard (la versione base del conto) si caratterizza per essere una soluzione a zero spese, con un conto euro IBAN gratuito e un conto gratuito nel Regno Unito.

C’è da osservare che Revolut è un conto digitale apprezzato soprattutto da coloro che viaggiano. Infatti questo conto è vantaggioso perché permette di:

fare acquisti fuori dall’Italia in più di 150 valute al tasso di cambio interbancario (cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute);

(cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute); avere una commissione sulle spese dello 0,5% solo per gli importi che superano i 6.000 euro al mese;

solo per gli importi che superano i 6.000 euro al mese; prelevare denaro all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; al di sopra di questa cifra, è applicata una commissione del 2%;

all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; al di sopra di questa cifra, è applicata una commissione del 2%; stipulare delle assicurazioni: dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno.

Un altro vantaggio di Revolut è relativo all’invio di denaro soprattutto se a utenti che sono a loro volta iscritti al servizio. Infatti è possibile:

trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione del 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili;

al tasso di cambio interbancario e con una che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili; effettuare bonifici (anche con pagamenti ricorrenti)

(anche con pagamenti ricorrenti) inviare in tempo reale (o richiedere) pagamenti, aggiungendo anche note, immagini e GIF.

Inoltre questo conto è collegato a Google Pay ed Apple Pay, rendendo più facili i pagamenti online. Infine per coloro che vogliano fare trading o investimenti in criptovalute, Revolut mette a disposizione una piattaforma ad hoc.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta Revolut, vai al link qui sotto:

SCOPRI IL CONTO REVOLUT STANDARD »

App Revolut: le altre novità previste ad Aprile 2023

La versione 9.0 dell’app presenta anche altre novità, a cominciare dalle chat di gruppo, con lo strumento di messaggistica istantanea Revolut Chat, che permette a più persone di discutere e chiarire i dettagli di un pagamento all’interno dell’app. Questi messaggi di chat sono crittografati end-to-end e i clienti possono abilitare o disabilitare la funzione chat ogni volta che vogliono andando nella sezione “Sicurezza e privacy”.

Altre novità riguardano la home dell’app Revolut, con una grafica rinnovata e nuovi widget, così come una serie di aggiornamenti UX (user experience), con la versione Revolut 9.0 che risponde a una molteplicità di temi e problemi relativi all’esperienza del cliente.

La fintech nata nel 2015 nel Regno Uniti spiega che la raccolta di tutti questi feedback dei clienti, in particolare quelli relativi a potenziali attriti e barriere per intraprendere le azioni desiderate, alimentarenno i successivi aggiornamenti dell’app. A questo proposito, Dmitry Zlokazov, head of product di Revolut, ha affermato che “le opzioni di personalizzazione avanzate e l’esperienza utente semplificata rendono ancora più facile per i clienti navigare tra le funzionalità e i prodotti preferiti”.

Conto Revolut: che cosa prevede l’offerta ad Aprile 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Revolut Standard canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

inclusa effettuare bonifici (anche con pagamenti ricorrenti)

trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione del 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili

in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione del 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili prelevare denaro all’estero senza commissioni fino a 200 euro, per cifre superiori commissione del 2% sull’importo prelevato