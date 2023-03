PSV Gas: quanto costa il gas a Marzo 2023?

Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 882,03 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 776,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.063,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il prezzo del gas all’ingrosso mantiene la sua rotta discendente. A marzo 2023, i listini TTF gas, il cui andamento influenza anche il mercato in Italia, si mantiene stabile sotto i 50 euro al megawattora. Questa frenata, favorita da clima mite, stoccaggi pieni e riduzione dei consumi, fa tirare un sospiro di sollievo ai consumatori: le bollette calano del -13% sui consumi di febbraio 2023 per i contratti in Maggior Tutela, così come beneficiano dei prezzi del metano più contenuti quanti abbiano attivato offerte metano a prezzo indicizzato del Mercato Libero.

Tali soluzioni metano si allineano alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, aggiornate mensilmente in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è quanto si paga all’ingrossoil gas sul mercato italiano. Più l’indice PSV è in discesa, più contenuto è il costo della materia prima e più leggeri sono gli importi in bolletta. A febbraio 2023 il valore del PSV (l’ultimo dato attualmente disponibile) si è attestato sui 0,6026 euro al metro cubo, pari a meno della metà della quotazione di dicembre 2022.

Un valido alleato nella ricerca delle tariffe a prezzo indicizzato più convenienti è il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas. Questo strumento digitale e gratuito aiuta gli utenti a confrontare le promozioni gas messe a punto dai fornitori energetici del Mercato Libero a marzo 2023 e a scegliere quella più in linea con il proprio stile di consumo e le proprie possibilità di spesa.

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »

Le offerte gas collegate all’indice PSV più competitive di Marzo 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS IMPORTO MENSILE 1 A2A Energia Easy Gas 0,6026 €/Smc 102,70 euro 2 Pulsee Gas Relax Index 0,6026 €/Smc 105,84 euro 3 Edison Energia World Gas Plus 0,6026 €/Smc 108,97 euro 4 Hera Comm Più Controllo Active Casa Gas 0,6826 €/Smc 112,80 euro

Il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato le offerte elencate in tabella come le più economiche per una “famiglia tipo” che consumi una media di 1.400 Smc di gas all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano. Le stime di spesa mensili sintetizzate in tabella sono proprio parametrate su quel consumo annuo.

Qualora queste cifre non rispecchino la propria “fame” di metano, è possibile calcolarne una stima cucita sul proprio fabbisogno grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per configurarli, basta cliccare sul widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Ricordiamo, inoltre, che i prezzi del gas al metro cubo riportati in tabella si riferiscono al valore dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) relativo al mese di febbraio 2023 (l’ultimo a disposizione), eventualmente maggiorato del contributo al consumo previsto dal fornitore.

Easy Gas di A2A

La promozione messa a punto da A2A Energia per la fornitura di metano scala la vetta della convenienza grazie ai seguenti punti di forza:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; 12,50 euro di contributo fisso mensile a copertura delle spese di commercializzazione;

possibilità di attivare l’offerta anche tramite il canale WhatsApp ;

; gestione in completa autonomia della fornitura grazie all’App MyA2A.

Attivando la soluzione di A2A per la propria fornitura gas, la “famiglia tipo” dovrebbe dirottare 102,70 euro al mese del budget di casa per le bollette del metano.

Clicca sul pulsante verde qui sotto per accedere al sito di A2A dedicato alla promozione:

Scopri A2A Easy Gas »

Gas RELAX Index di Pulsee

Pulsee, la energy company con veste 100% digitale, attrae il risparmio a marzo 2023 puntando sulla seguente offerta:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; sconto del 20% sul contributo fisso mensile: la spesa è infatti pari a 12 euro al mese anziché 15 (144 euro in un anno);

sul contributo fisso mensile: la spesa è infatti pari a 12 euro al mese anziché 15 (144 euro in un anno); offerta personalizzabile con l’opzione Zero Carbon Footprint (con 3 euro in più al mese è possibile azzerare le proprie emissioni e salvaguardare il Pianeta)

(con 3 euro in più al mese è possibile azzerare le proprie emissioni e salvaguardare il Pianeta) App Pulsee Energy per avere sempre la fornitura in palmo di mano;

per avere sempre la fornitura in palmo di mano; gas con CO₂ compensata.

La “famiglia tipo” che scegliesse questa soluzione di Pulsee dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 105,84 euro. Ecco il link per raggiungere il sito dedicato all’offerta e procedere con l’attivazione:

SCOPRI PULSEE GAS RELAX INDEX »

World Gas Plus di Edison Energia

Anche Edison Energia si posiziona tra i fornitori energetici più competitivi a marzo 2023 grazie a una promozione che assicura:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso per costi di commercializzazione: 12 euro al mese, per una spesa complessiva di 144 euro all’anno;

al mese, per una spesa complessiva di 144 euro all’anno; gestione 100% digitale della fornitura grazie alle molteplici funzionalità dell’ App MyEdison ;

della fornitura grazie alle molteplici funzionalità dell’ ; le emissioni di carbonio del gas sono compensate con crediti certificati;

servizi EDISONRisolve e CoCo gratuiti: il primo è un servizio di prenotazione e assistenza telefonica per la gestione delle incombenze domestiche, mentre il secondo è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale (e integrata nell’App) che legge le abitudini di consumo dei clienti, “fiuta” eventuali sprechi e invia avvisi personalizzati per incoraggiarne l’eliminazione.

Per ulteriori dettagli sulla promozione, che costerebbe alla “famiglia tipo” 108,97 euro al mese, segui il link di riferimento:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

Più Controllo Active Casa Gas di Hera Comm

La soluzione metano di HERA Comm è un magnete di convenienza per le seguenti ragioni:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,080 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione: 9,50 euro al mese (114 euro all’anno);

20 euro di sconto in bolletta previa attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua);

in bolletta previa attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua); Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti: grazie a questi due servizi è possibile avere il polso dei propri consumi e ricevere consigli personalizzati per ottimizzarli;

e gratuiti: grazie a questi due servizi è possibile avere il polso dei propri consumi e ricevere consigli personalizzati per ottimizzarli; gestione 100% digitale della fornitura con area cliente del sito internet e App My Hera ;

; gas verde da CO₂ compensata.

La promozione inciderebbe per 112,80 euro al mese sul budget della “famiglia tipo”. Ulteriori dettagli cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Scopri Più Controllo Active Casa Gas »