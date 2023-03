Promozioni Vodafone per il cellulare: offerte di Marzo 2023

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Easy 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone mantiene salda la sua posizione di alto rango nel settore della telefonia mobile grazie all’ampia scelta di tariffe, l’attenzione alla sicurezza dei dati personali e bancari dei suoi clienti e per i vantaggi che riserva a quelli più fedeli. Le promozioni Vodafone cellulare sono per tutti i gusti e in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza nell’ambito della comunicazione. Con l’app My Vodafone poi potete gestire comodamente le offerte e verificare i consumi, traffico residuo e opzioni attive sulla SIM.

Promozioni Vodafone cellulare: le migliori offerte per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO d marzo 2023

Offerte Vodafone per i clienti di Iliad o alcuni MVNO Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro

Tra le promozioni Vodafone cellulare più convenienti abbiamo in particolare due tariffe che si possono attivare solo online e sono riservate ai clienti di Iliad o alcuni MVNO selezionati (Postemobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri) con portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente entro tre giorni lavorativi:

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB). Il primo mese costa 5 euro, poi si rinnova a 7,99 euro al mese

con minuti e SMS illimitati e con (altrimenti 100 GB). Il primo mese costa 5 euro, poi si rinnova a Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB). Il primo mese costa 5 euro, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con prezzo bloccato per 24 mesi

Per entrambe le offerte l’attivazione è gratuita così come la SIM. Smart Pay è il sistema di pagamento automatico con addebito su conto corrente o carta di credito. Con questo servizio vi dimenticate di acquistare ogni mese una ricarica manuale e avete altri vantaggi come l’accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma fedeltà ogni mese include 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G, 3 mesi di Audible sconti sull’acquisto di servizi e prodotti di partner come Pulsee, Amazon.it, Booking.com, Carrefour.it, Q8 e altri.

Promozioni Vodafone cellulare: le migliori offerte con 5G incluso di marzo 2023

Offerte Vodafone per il 5G Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Family + (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 2 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 3 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 4 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 5 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 200 minuti e 1 GB) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 7 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 500 minuti e 5 GB) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Le altre promozioni Vodafone cellulare sono invece disponibili per i clienti di qualsiasi operatore anche senza portabilità del numero. In particolare l’operatore in rosso permette di scegliere tra diverse offerte 5G per navigare alla massima velocità in tutte le grandi città italiane. La Giga Network 5G garantisce prestazioni fino a cinque volte superiori rispetto al 4.5G e nel 2022 è stata approvata da Altroconsumo per la velocità in download e upload e la qualità della navigazione sui siti web. Le offerte più richieste di Vodafone sono:

RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione gratuita. L’offerta è riservata ai già clienti fisso di Vodafone

Tutte le offerte includono Rete Sicura per un mese, poi si disattiva in automatico. L’attivazione per i nuovi clienti è di 6,99 euro mentre la SIM è gratuita con acquisto online.

Per confrontare le offerte di Vodafone con quelle degli altri operatori potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento gratuito vi fornisce tutti i dettagli su costi, servizi inclusi ed eventuali vincoli per le promozioni più economiche in base alle vostre specifiche abitudini di consumo insieme a un link diretto per attivarle comodamente online.

Chi attiva le promozioni Vodafone cellulare può accedere alle offerte fibra ottica dell’operatore a un prezzo agevolato. I clienti per il mobile infatti possono attivare Internet Unlimited a 22,90 euro al mese senza vincoli, invece di 24,90 euro al mese. In base alla copertura (che potete verificare gratis qui) potete accedere alla fibra nella variante FTTH (Fiber to the Home) fino a 2,5 Gbps in download o alla fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione della cabina stradale. Oltre a navigare senza limiti con Internet Unlimited avete inclusi anche chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione (5 euro al mese per 24 mesi).

I clienti fisso e mobile di Vodafone con Infinito Insieme potete avere Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia (massimo 6 SIM). Si può scegliere di pagare per tutte le linee con domiciliazione in bolletta, borsellino, carta di credito o RID bancario.

Altre promozioni Vodafone cellulare sono invece dedicate ai giovani e infatti non solo includono tanti Giga per garantire ai giovani tutto il traffico dati di cui necessitano per le loro numerose attività online ma anche una maggiore attenzione alla sicurezza tramite piattaforme di protezione ad hoc:

RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per i già clienti fisso di Vodafone il prezzo è di 6,99 euro al mese .

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Per i già clienti fisso di Vodafone il prezzo è di . RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay.

Tutte le offerte includono Rete Sicura. L’attivazione per i nuovi clienti è di 6,99 euro mentre la SIM è gratuita con acquisto online.

Infine, tra le migliori promozioni Vodafone cellulare figurano senza ombra di dubbio le due tariffe della famiglia Infinito con navigazione senza limiti.

Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay.

con fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay

Tutte le offerte includono Rete Sicura per un mese, poi si disattiva in automatico. L’attivazione per i nuovi clienti è di 6,99 euro mentre la SIM è gratuita con acquisto online. Con le offerte Infinito e Smart Pay potete accedere gratuitamente a Vodafone Club+, che rispetto al programma base aggiunge 6 mesi di Infinity+ per seguire 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K oltre a sconti sui dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

Alle promozioni Vodafone cellulare potete anche aggiungere l’acquisto a rate di uno smartphone a prezzi convenienti. La consegna è gratuita e avviene in pochi giorni lavorativi in tutta Italia. Con Vodafone Smart Change si ottiene poi uno sconto sulle rate dando in permuta un vecchio modello. Potete scegliere tra i migliori prodotti di Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO e altri produttori molto richiesti.

Le offerte smartphone incluso di Vodafone prevedono un vincolo di permanenza minima di 24 mesi ed eventualmente anche il pagamento di un anticipo, che varia a seconda del modello e del taglio di memoria desiderato. Se passate ad altro operatore o disattivate l’offerta prima dei 24 mesi vanno corrisposte le rate residue più quella finale. Entro 14 giorni dal ritiro del telefono si può invece esercitare il diritto di ripensamento per riconsegnare il dispositivo a Vodafone senza costi aggiuntivi accompagnato da tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Promozioni Vodafone cellulare: le migliori offerte solo dati di marzo 2023

Offerte solo dati di Vodafone Gigabyte Costo mensile 1 Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro 2 Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro 3 Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro 4 Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro

Le offerte Internet mobile di Vodafone permettono invece di avere tutto il traffico dati che vi serve per navigare non solo su mobile ma anche su altri dispositivi (tablet, PC, etc.):

Giga Speed Plus 50 con 50 GB in 4G a 11,99 euro al mese . Attivazione a 5 euro

con a . Attivazione a 5 euro Giga Speed Plus 100 con 100 GB in 4G a 19,99 euro al mese . Attivazione a 5 euro

con a . Attivazione a 5 euro Giga Speed 20 con 20 GB in 4G a 9,99 euro al mese . Attivazione a 10 euro

con a . Attivazione a 10 euro Giga Speed 50 con 50 GB in 4G a 13,99 euro al mese. Attivazione a 10 euro

A tutte le offerte potete scegliere di associare anche l’acquisto a rate di un modem Wi-Fi portatile con vincolo di 24 mesi.