Scendono i prezzi all’ingrosso di energia e gas, ma gli importi in bolletta restano elevati rispetto a un anno fa. La radiografia del comparto energetico a marzo 2023 scattata dagli esperti di SOStariffe.it .

Prezzi luce e gas in ribasso, bollette in rialzo rispetto al 2022: la situazione a Marzo 2023

L’inverno mite e la stretta sui consumi di elettricità e metano hanno favorito il tonfo dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici: i listini del gas naturale al TTF di Amsterdam, ad esempio, sono crollati del -44,5% da inizio 2023.

Sebbene questa caduta libera dei prezzi della materia prima si traduca in importi più leggeri nelle prossime bollette, mesi di crisi energetica continuano a pesare come macigni sulle tasche dei clienti domestici.

Tanto che le associazioni dei consumatori – Codacons, Adoc e Unc – sono concordi nell’affermare che “l’emergenza non è finita” dal momento che le famiglie sono costrette a far fronte al pagamento di una spesa che è “più del doppio rispetto al 2021”. Un maggior esborso che le associazioni quantificano in circa 600 euro.

Luce e gas in Tutela, prezzi in calo ma bollette ancora elevate a marzo 2023

TIPOLOGIA DI FORNITURA PERCENTUALE DI CALO DEL PREZZO SPESA PER FAMIGLIA TIPO Luce -20% (nel II trimestre 2023 rispetto al I trimestre 2023) – previsione ARERA in vista dell’aggiornamento del 1° aprile 2023 1.374 euro tra il 1° aprile 2022 e il 31 marzo 2023, +67% rispetto ai mesi tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022 Gas -13% (a febbraio 2023 rispetto a gennaio 2023) – dato ufficiale ARERA 1.666,23 euro tra marzo 2022 e febbraio 2023, in aumento del +16% rispetto al periodo tra marzo 2021 e febbraio 2022

L’ultimo aggiornamento ARERA del 2 marzo 2023 ha ufficializzato un calo del -13% del prezzo del gas naturale sui consumi di febbraio 2023 (rispetto a quelli di gennaio 2023) per una “famiglia tipo” servita dalla Maggior Tutela e che utilizzi 1.400 metri cubi di gas all’anno. Il nuovo prezzo della materia prima gas per i clienti del Mercato Tutelato è pari a 0,608549 €/Smc, valore che si è praticamente dimezzato da dicembre 2022 (1,247659 €/Smc).

Tuttavia, sempre cifre ARERA confermano che la spesa gas per la “famiglia tipo” tra marzo 2022 e febbraio 2023 ha raggiunto la quota di 1.666,23 euro, con un rialzo del +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (marzo 2021- febbraio 2022).

Anche per le bollette luce nel Mercato Tutelato è all’orizzonte una netta contrazione del prezzo dell’energia elettrica, il cui valore sarà ufficializzato il 1° aprile 2023 dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Il presidente di ARERA, Stefano Besseghini, ha anticipato che il calo potrebbe essere anche superiore al 20% nel II trimestre 2023 rispetto al valore del I trimestre 2023.

Al momento il prezzo dell’elettricità per i contratti Tutelati è pari a 0,36123 €/kWh, un valore che, a sua volta, è diminuito del -19,5% rispetto agli ultimi tre mesi del 2022, quando la materia prima energia costava 0,53451 €/kWh.

Eppure, anche in questo caso, le bollette luce continuano a drenare ingenti risorse dai budget domestici. Secondo cifre ARERA rese note nell’ultimo aggiornamento ufficiale del prezzo dell’energia (il 29 dicembre 2022), la spesa per la famiglia-tipo (2.700 kWh consumati in 12 mesi) nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 31 marzo 2023 è stata di circa 1.374 euro, con un’impennata del +67% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (1° aprile 2021- 31 marzo 2022).

Una vera e propria stangata confermata anche dai numeri snocciolati dalle associazioni dei consumatori, per le quali l’emergenza energetica incide ancora pesantemente sui bilanci domestici. Secondo Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori, anche con un calo di oltre il 20% “il prezzo della luce sarebbe più del doppio rispetto al corrispondente periodo del 2021, quando la fattura sarebbe stata pari solo a 541 euro, ben 606 euro in meno“.

Bollette luce e gas del Mercato Libero, le offerte indicizzate le più convenienti

I consumatori che beneficiano maggiormente della parabola discendente dei prezzi dei beni energetici sono quelli che si sono già affidati al Mercato Libero e, in particolare, hanno attivato offerte luce e gas a prezzo indicizzato.

Collegate al PUN (Prezzo Unico Nazionale) e al PSV (Punto di Scambio Virtuale), che sono gli indici di riferimento per la compravendita di energia elettrica e gas all’ingrosso in Italia, le tariffe a prezzo indicizzato permettono in questo momento di intercettare il calo dei prezzi, facendo così lievitare il risparmio in bolletta.

A febbraio 2023 il valore dell’indice PUN si è attestato a 0,161070 €/kWh, in calo del -8% rispetto a gennaio 2023 e al minimo da settembre 2021. Per quanto riguarda, invece, il PSV, il suo valore si è attestato a quota 0,602630 €/Smc, tornando praticamente ai livelli di fine 2021.

