Passa da TIM a Vodafone, WindTre, Iliad e altri operatori: le offerte di Dicembre 2022

Scopri le migliori offerte per chi passa da TIM a Vodafone e altri operatori a dicembre. Si possono avere minuti illimitati e fino a 150 GB in 5G a meno di 10 euro al mese

TIM è tra i migliori operatori di telefonia mobile ma se avete avuto problemi con il gestore in passato o siete alla ricerca di una tariffa più economica oggi è diventato molto semplice trovarla. L’offerta per i cellulari è talmente ampia che si può attivare una tariffa con 5G incluso anche a meno di 8 euro al mese. Di seguito abbiamo raccolto le migliori promozioni per chi passa da TIM a Vodafone e altri operatori durante il periodo delle feste. Per verificare quale sia la tariffa più conveniente in base alle vostre reali esigenze e consumi vi consigliamo di utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, che vi permette di confrontarle in modo semplice, rapido e gratuito.

Passa da TIM a Vodafone e altri operatori a dicembre 2022

Le offerte degli operatori per i clienti di TIM Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 3 Fastweb Mobile Promo Christmas minuti illimitati e 100 SMS 150 GB anche in 5G 7,95 euro 4 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 5 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 euro 6 ho. 11,99 di ho. Mobile illimitati 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 euro 7 Kena 11,99 100 GB Gold di Kena Mobile minuti illimitati e 1000 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB per un mese 11,99 euro 8 Very 13,99 di Very Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps + 100 GB per un mese + 50 GB con riacrica automatica 13,99 euro 9 Di Più Full 5G Christmas Pack di WindTre minuti illimitati (50 all’estero) e 200 SMS 200 GB in 5G con Priority Pass e smartphone incluso 14,99 euro con Easy Pay 10 RED Pro di Vodafone illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay

Chi passa da TIM a Vodafone e altri operatori maggiori come Iliad o WindTre può trovare tante offerte 5G convenienti per navigare ad alta velocità sulle reti di ultima generazione. Se invece preferite le tariffe dei gestori virtuali nella maggior parte dei casi dovrete rinunciare a qualcosa in termini di prestazioni ma avrete tariffe con tanti Giga a un prezzo inferiore rispetto alla media proposta posta da TIM. Molti di questi marchi richiedono la portabilità del numero, che viene comunque eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. Le migliori offerte per chi arriva da TIM sono:

1. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro con spedizione e SIM gratuita. Con questa offerte avete inclusi anche 50 elicoin in regalo (altri 50 si ottengono ad ogni rinnovo) e una prima ricarica oltre alla serie Maccioverse di Maccio Capatonda. Le monete digitali possono essere spese per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium come esperienze uniche con alcuni personaggi famosi e virtual masterclass. I corsi online dell’academy (make-up, fotografia, produttività, inglese, etc.) sono inclusi fino al 9/1/23. Il servizio Run with Me consente invece di ottenere 10 elicoin per ogni chilometro percorso. Nei Paesi Ue avete 60 minuti e 1 GB per la navigare in roaming.

2. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. Con questa offerta avete inclusi anche 100 GB di riserva, da consumare nel momento in cui si hanno esaurito quelli inclusi nel piano, e il servizio Riserva Dati per convertire i minuti, SMS e Giga non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza e diventa disponibile a partire dal successivo rinnovo. Nei Paesi Ue avete 4,9 GB inclusi per navigare in roaming.

3. Fastweb Mobile Promo Christmas con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G (entro il 31/1/23) a 7,95 euro al mese. Per chi acquista l’offerta sul sito, attivazione e spedizione sono gratuite mentre la SIM costa 10 euro. L’operatore poi consente di accedere gratuitamente ai suoi corsi e workshop della Fastweb Digital Academy. Nei Paesi Ue avete 8 GB inclusi per navigare in roaming.

4. Giga 150 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Nei Paesi Ue avete 9 GB inclusi per navigare in roaming.

Coloro che attivano questa offerta con addebito automatico hanno sconto sulla fibra ottica di Iliad di 5 euro al mese. L’offerta IliadBox include navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi sulla rete FTTH EPON, chiamate illimitate, modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi e attivazione a 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Per l’installazione servono 39,99 euro una tantum.

5. Creami Extra WOW 150 di Postemobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. Per chi acquista l’offerta sul sito, attivazione gratuita e SIM a 20 euro con 20 euro di traffico incluso. Nei Paesi Ue avete 8,19 GB inclusi per navigare in roaming.

6. ho. 11,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione a 9 euro e SIM gratuita. Al costo mensile si aggiunge una prima ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare l’offerta per 30 giorni. Scaduto il mese si decide se continuare con l’operatore o chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute. La procedura si effettua online con due clic. Per chi arriva da TIM è richiesta la portabilità, che verrà eseguita gratuitamente. Nei Paesi Ue avete 9,9 GB inclusi per navigare in roaming.

7. Kena 11,99 100 GB Gold di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. Se si acquista l’offerta entro il 9/1/23 si hanno 100 GB in più per un mese e altri 50 GB a partire dal successivo rinnovo se si attiva la Ricarica Automatica. Per chi arriva da TIM è richiesta la portabilità, che verrà eseguita gratuitamente. Nei Paesi Ue avete 10 GB inclusi per navigare in roaming.

8. Very 13,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 13,99 euro al mese. Attivazione e spedizione sono gratuite. Se si acquista l’offerta entro il 9/1/23 si hanno 100 GB in più per un mese. Per chi arriva da TIM è richiesta la portabilità, che verrà eseguita gratuitamente. Nei Paesi Ue avete 12,8 GB inclusi per navigare in roaming.

9. Di Più Full 5G di WindTre con minuti illimitati (più 50 minuti all’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G con Priority Access a 14,99 euro al mese con Easy Pay. Se abbinate a questa offerta uno smartphone 5G a rate senza anticipo avete Giga raddoppiati. La tariffa comunque include blocco dei servizi a sovrapprezzo in automatico, call center senza attese al 159 e il telefono Xiaomi Redmi 10 5G. L’attivazione a 49,99 euro si può suddividere in 24 rate da 2,08 euro al mese.

Se attivate questa promozione potete avere uno sconto sulla fibra ottica di WindTre. L’offerta Super Fibra include navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH, 12 mesi di Amazon Prime, modem Wi-Fi 6 e Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia di WindTre a 22,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro. Al prezzo di 33,99 euro al mese, invece, potete avere incluso anche un abbonamento standard a Netflix per vedere contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea.

10. Chi passa da TIM a Vodafone può attivare RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro. Nell’offerta è incluso anche un mese di Rete Sicura. Se scegliete l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito Vodafone vi regala altri servizi come il 5G Priority Access, a garanzia di una connessione veloce e di alta qualità anche nei luoghi affollati o con più collegamenti simultanei, e accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma dedicato ai clienti dell’operatore permette di vere ogni mese 10 GB aggiuntivi e sconti per i propri acquisti di prodotti e servizi di Eveli, Pulsee, Q8, Carrefour.it e Booking.com. Nel pacchetto è compresa anche una gift card da 5 euro.

Chi passa da TIM a Vodafone per la telefonia mobile può avere un prezzo agevolato per l’offerta fibra ottica del secondo operatore. Internet Unlimited include navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, attivazione e modem con Wi-Fi Optimizer a 22,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,99 euro al mese.

