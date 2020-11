Passa a WINDTRE da TIM, Vodafone, Iliad: le migliori offerte novembre 2020

Vorresti navigare con un rete mobile che sia stabile e veloce? Desideri una copertura che possa garantirti omogeneità su tutto il territorio nazionale? Ecco i motivi per i quali chi passa a WINDTRE a novembre 2020 fa proprio la scelta giusta.

WINDTRE è la rete mobile più veloce d’Italia: a confermarlo è l’ultimo rapporto di OpenSignal, che ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020. La rete di WINDTRE ha infatti raggiunto le migliori prestazioni sia per quanto riguarda la velocità di download sia quella di upload.

In particolare, la velocità di download ha raggiunto i 25,4 Mbps, mentre quella di upload i 9,1 Mbps. A tale proposito, Benoit Hanssen, Chief Technology Officer di WINDTRE, ha dichiarato che: “Il report di Opensignal evidenzia il grande lavoro svolto e i significativi investimenti, 6 miliardi in 5 anni, che stiamo realizzando in infrastrutture di rete”.

“Grazie al nostro nuovo network, con circa 20 mila siti di trasmissione ‘5G Ready’, definito ‘Top Quality’ da importanti istituti specializzati siamo riusciti a garantire con continuità servizi di elevata qualità e affidabilità, anche durante gli intensi picchi di traffico registrati nei mesi dell’emergenza Coronavirus. Ora è molto importante continuare a investire per modernizzare ulteriormente infrastrutture e sistemi”.

Chi passa a WINDTRE ha, dunque, degli ottimi motivi per farlo anche perché l’operatore si è piazzato anche al primo posto, a pari merito con TIM, per quanto riguarda la Video Experience, e detiene il primo gradino del podio assieme a Vodafone per quanto riguarda la copertura 4G.

A ribardirlo è stato lo stesso Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WINDTRE, con le seguenti parole: “Tecnologia e connettività sono strumenti sempre più centrali nella nostra vita quotidiana. I risultati di Opensignal confermano ulteriormente che WINDTRE sta gestendo al meglio questo cambiamento per rispondere all’elevato bisogno di traffico dati di famiglie e imprese.

Durante il lockdown WINDTRE ha garantito a milioni di clienti la possibilità di lavorare e studiare da remoto, ma anche di utilizzare i servizi in streaming per l’intrattenimento, confermando il suo ruolo centrale di operatore di tlc in grado di assicurare servizi affidabili e di qualità”.

Le offerte per la telefonia mobile di WINDTRE

Le offerte per la telefonia mobile di WINDTRE si dividono in tre grandi macrocategorie:

le offerte voce e Internet;

le offerte solo Internet;

le offerte solo voce.

A queste si aggiungono, poi, le offerte telefono incluso con le quali è possibile avere accesso agli ultimi smartphone disponibili sul mercato della telefonia mobile, come per esempio il nuovo iPhone 12, che possono essere pagati a rate.

Si tratta di tre proposte differenti che sono nate per andare incontro a esigenze abbastanza diverse. La prima tipologia di offerte disponibili segue il trend di mercato, il quale si basa sulla commercializzazione di offerte di tipo all inclusive, ovvero quelle che comprendono un bundle di minuti, messaggi e Giga di traffico.

Al contrario, le offerte solo Internet hanno una funzione ben diversa: servono, infatti, a garantire un numero molto elevato di Giga a tutte quelle persone che hanno bisogno di essere connesse in qualsiasi momento, anche quando si trovano lontano da casa, oppure che non dispongono di una connessione Internet casa, magari per il semplice fatto che la trovano troppo cara.

Infine, le offerte solo voce si rivolgono fondamentalmente a tutti quegli utenti, che in genere rientrano nella fascia over 60, che sono soliti utilizzare lo smartphone unicamente per chiamare e che vorrebbero disporre di minuti illimitati a un prezzo contenuto, perché magari nel frattempo hanno scelto di togliere la linea fissa dalla loro abitazione.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche principali delle promozioni dedicati a chi sceglie di passare a WINDTRE. Nel caso in cui si volesse fare una ricerca più approfondita, si consiglia di utilizzare il comparatore di offerte per la telefonia mobile di SOStariffe.it, sul quale si potrà avere accesso in pochi secondo al confronto tra le migliori soluzioni proposte da WINDTRE.

Le offerte Voce e Internet

Le offerte Giga e Voce di WINDTRE permettono di navigare, chiamare e mandare messaggi sulla Rete Top Quality dell’operatore. La gamma delle promozioni disponibili è davvero molto variegata.

Un primo pacchetto di proposte per la telefonia mobile prevede l’attivazione con Easy Pay, ovvero il pagamento con carta di credito, conto corrente o carta conto. Le promozioni che si possono attivare sono:

Medium , disponibile al costo di 12,99 euro al mese, che comprende 20 Giga, minuti illimitati e 200 SMS;

Large , disponibile al costo di 14,99 euro al mese, che comprende 40 Giga, minuti illimitati e 200 SMS;

XLarge , disponibile al costo di 16,99 euro al mese, che comprende 60 Giga, minuti illimitati e 200 SMS;

Unlimited, disponibile al costo di 29,99 euro al mese, che comprende minuti, SMS e Giga illimitati e la possibilità di navigare con rete 5G Ready, alla massima velocità disponibile.

Come anticipato, esistono anche delle offerte alle quali è possibile associare l’acquisto di uno smartphone. Ne è un esempio la promozione Smart Pack 100, la quale ha un costo di 16,99 euro al mese e comprende:

uno smartphone a propria scelta tra i modelli messi a disposizione dall’azienda;

100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS.

Rientrano tra le offerte voce e Internet anche le promozioni che vengono suddivise sulla base della fascia d’età, quindi ci sono quelle che si rivolgono ai giovanissimi, quelle pensate per gli studenti e quelle perfette per gli over 60.

Nella tabella che segue saranno schematizzate le loro particolarità. Nello specifico, si potrà notare che ci sono 4 fasce di target al quale queste offerte voce e Internet si rivolgono, ovvero under 14, under 20, under 30 e over 60. A seconda di quelle che si ipotizzano poter essere le loro esigenze, WINDTRE ha previsto determinati servizi a prezzi differenti.

Nome offerta A chi si rivolge Caratteristiche e costo Junior+ Under 14 8,99 euro al mese: include minuti illimitati verso tutti e 200 SMS Young Under 30 11,99 euro al mese: include 80 Giga, minuti e SMS illimitati e il gioco MotoGP 20 Student Under 20 9,99 euro al mese: include 80 Giga, minuti e SMS illimitati e il gioco MotoGP 20 Senior Over 60 9,99 euro al mese: include 6 Giga, minuti illimitati e 200 SMS Unlimited Gaming Under 30 29,99 euro al mese: include minuti, SMS e Giga illimitati e il gioco MotoGP 20

Le offerte solo Internet

Le offerte solo Internet sono l’ideale nel caso in cui si volesse navigare con l’utilizzo di un mini router, oppure da tablet o chiavetta. Tra le tante soluzioni disponibili, si annoverano per esempio:

Cube Large , che ha un costo di 12,99 euro al mese e comprende 100 Giga di Internet per navigare alla velocità del 4G+ con l’utilizzo del WebCube 4G+ incluso;

Cube Medium Solo SIM , che ha un costo di 8,99 euro al mese e comprende 60 GIga;

l’Internet Pack da 200 Giga disponibili per 2 mesi con Cubo incluso;

il Cube Kids, che include 60 Giga di traffico mensile, l’app WINDTRE Family protect e l’app Papumba, e che ha un costo di 8,99 euro per 3 mesi.

Soddisfare il proprio bisogno di restare in qualsiasi momento, anche quando ci si trova lontani da casa, sarà più semplice di quel che si possa immaginare.

Le offerte solo Voce

Per quanto riguarda le offerte solo voce sono disponibili due promozioni che risultano ideali per chi non è particolarmente interessato ad avere Internet sul cellulare. La prima proposta ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende minuti illimitati e 200 SMS.

Si attiva tramite la modalità Easy Pay, quindi non si avrà più il problema di doversi ricordare di fare una ricarica in quanto ci sarà l’addebito automatico sulla propria carta di credito, carta conto o sul conto corrente.

La seconda offerta comprende soltanto i minuti illimitati: ha un costo di 7,99 euro al mese e funziona con la ricarica mensile del credito residuo: le promozioni possono essere attivate online in pochi minuti, si riceverà la nuova SIM direttamente presso il proprio domicilio.