iPhone 12 e iPhone 12 Pro con WINDTRE: costi, offerte e come averli a rate

Presentati poco più di una settimana fa, i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono disponibili all'acquisto da oggi con WINDTRE. I già clienti dell'operatore e chi decide di passare a WINDTRE, attivando una delle offerte in listino, potrà acquistare uno dei nuovi smartphone di Apple sfruttando le offerte a rate previste dall'operatore. Ecco quali sono le offerte e come avere a rate i nuovi iPhone 12 e 12 Pro con WINDTRE.

WINDTRE annuncia la disponibilità della nuova gamma iPhone 12 per i suoi clienti. Come previsto da Apple, in questa prima fase di commercializzazione saranno disponibili i nuovi iPhone 12 e 12 Pro mentre solo successivamente (dal 13 novembre) arriveranno il super compatto 12 Mini ed il top di gamma Pro Max.

Per già clienti e nuovi clienti WINDTRE, i nuovi iPhone 12 e 12 Pro sono disponibili con anticipo zero e finanziamento. La rata mensile che va a sommarsi al canone dell’offerta parte da 18,99 Euro al mese (prezzo riferito ad iPhone 12 64 GB). Da notare, inoltre, che i clienti che scelgono uno dei nuovi smartphone di Apple possono aggiungere il servizio Reload Plus.

Tale servizio consente di poter cambiare smartphone ogni anno, sostituendo l’iPhone che si copra quest’anno con il modello successivo del prossimo anno o con un altro top di gamma di uno dei principali brand del mercato di telefonia mobile. Il servizio, inoltre, consente anche di poter sostituire l’iPhone in appena un giorno in caso di guasti e rotture accidentali.

Prima di entrare nei dettagli dei costi e delle offerte disponibili per i nuovi iPhone 12 e 12 Pro, ricordiamo che i clienti WINDTRE di rete mobile che attivano un nuovo abbonamento Internet casa con l’operatore possono contare su Giga illimitati senza costi aggiuntivi. Attualmente è disponibile l’offerta Super Fibra Unlimited.

Tale offerta include la linea telefonica con chiamate gratis, una connessione illimitata tramite fibra FTTH sino a 1000 Mega (o FTTC/ADSL in caso di indisponibilità della fibra) e 12 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Prime. I già clienti WINDTRE di rete mobile che attivano Super Fibra Unlimited possono contare su Giga illimitati senza costi aggiuntivi. L’abbonamento ha un costo di 28,98 Euro al mese.

Combinando i vantaggi dell’offerta convergente “fisso + mobile” con le offerte a rate per gli IPhone 12 e 12 Pro è possibile massimizzare i vantaggi per chi sceglie WINDTRE.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE »

iPhone 12 e 12 Pro con WINDTRE: costi e offerte disponibili

Per i clienti che scelgono WINDTRE per acquistare a rate uno dei nuovi iPhone 12 e 12 Pro c’è la possibilità di sfruttare la promozione con finanziamento ed anticipo zero. La rata mensile dipenderà, oltre che dal modello scelto, anche dalla tariffa attivata che si abbina allo smartphone.

Per chi sceglie Unlimited, tariffa “5G Ready” che include minuti, SMS e Giga illimitati a 29,99 Euro al mese, i prezzi sono i seguenti:

iPhone 12 64 GB: +18,99 Euro al mese per 24 mesi

iPhone 12 Pro 128 GB: +29,99 Euro al mese per 24 mesi

I nuovi iPhone 12 e 12 Pro sono abbinabili anche alle tariffe:

XLARGE: minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB a 16,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB a 16,99 Euro al mese LARGE: minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB a 14,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB a 14,99 Euro al mese MEDIUM: minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB a 12,99 Euro al mese

Per quanto riguarda iPhone 12 64 GB, le offerte disponibili sono le seguenti:

UNLIMITED: +18,99 Euro al mese per 24 mesi

XLARGE: +23,99 Euro al mese per 24 mesi

LARGE: +24,99 Euro al mese per 24 mesi

MEDIUM: +25,99 Euro al mese per 24 mesi

Per iPhone 12 128 GB, invece, questi sono i prezzi:

UNLIMITED: +19,99 Euro al mese per 24 mesi

XLARGE: +24,99 Euro al mese per 24 mesi

LARGE: +25,99 Euro al mese per 24 mesi

MEDIUM: +26,99 Euro al mese per 24 mesi

Per iPhone 12 256 GB abbiamo i seguenti prezzi:

UNLIMITED: +26,99 Euro al mese per 24 mesi

XLARGE: +26,99 Euro al mese per 24 mesi

Passiamo ora ad iPhone 12 Pro. Il modello base da 128 GB presenta i seguenti costi:

UNLIMITED: +29,99 Euro al mese per 24 mesi

XLARGE: +34,99 Euro al mese per 24 mesi

LARGE: +35,99 Euro al mese per 24 mesi

MEDIUM: +35,99 Euro al mese per 24 mesi

La versione intermedia da 256 GB, invece, presenta questi costi:

UNLIMITED: +33,99 Euro al mese per 24 mesi

XLARGE: +33,99 Euro al mese per 24 mesi

La top di gamma da 512 GB è disponibile con questi costi:

UNLIMITED: +35,99 Euro al mese per 24 mesi

XLARGE: +35,99 Euro al mese per 24 mesi

Le offerte WINDTRE per l’acquisto dei nuovi iPhone 12 e 12 Pro sono disponibili, con le condizioni illustrate, previa adesione ad un finanziamento e approvazione da parte della finanziaria. Le rate verranno addebitate su conto corrente o carta di credito. In alternativa al finanziamento, è possibile puntare anche sulla vendita a rate con addebito su carta di credito. Per maggiori dettagli sulle condizioni contrattuali, sui costi precisi di ogni singolo modello e sulla disponibilità delle varianti dei nuovi iPhone 12 è necessario recarsi in un negozio WINDTRE.

Da questa settimana, inoltre, i negozi WINDTRE mettono a disposizione di tutti gli utenti anche la possibilità di acquisto in un’unica soluzione per i nuovi iPhone 12 e 12 Pro. Anche in questo caso, sono disponibili tutte le varianti degli smartphone. Ecco i prezzi:

iPhone 12

64 GB – 939 Euro

128 GB – 989 Euro

256 GB – 1109 Euro

iPhone 12 Pro

128 GB – 1.189 Euro

256 GB – 1.309 Euro

512 GB – 1.539 Euro

Per i nuovi iPhone 12 Mini e 12 Pro Max sarà, invece, necessario attendere ancora qualche settimana prima di scoprire le offerte. L’effettivo debutto dei nuovi smartphone è atteso, nei negozi WINDTRE, per il prossimo 13 novembre.

iPhone 12 e 12 Pro: con WINDTRE anche per i professionisti

I clienti con Partita IVA hanno la possibilità di acquistare a rate uno dei nuovi iPhone 12 in abbinamento alle offerte della gamma Professional di WINDTRE. Ad esempio, è possibile attivare PROFESSIONAL WOLRD che mette a disposizione minuti e Giga illimitati in Italia al costo di 21,99 Euro al mese ed acquistare uno dei nuovi iPhone 12 a partire da 15,99 Euro al mese.

Anche per i clienti con Partita IVA, inoltre, c’è la possibilità di attivare il servizio Smartphone Reload. Con questo servizio è possibile sostituire il proprio smartphone in un giorno in caso di rottura. Per maggiori dettagli sulle offerte Professional è possibile recarsi in un negozio WINDTRE.