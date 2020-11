Fibra casa: le migliori offerte per Internet casa veloce di Novembre 2020

La fibra ottica sta registrando una significativa crescita della sua diffusione in Italia. Anche le soluzioni in fibra mista rame FTTC, che permettono di navigare sino a 200 Mega, stanno facendo segnare una copertura sempre maggiori. Con la crescita del ricorso allo smart working ed alla didattica a distanza è fondamentale scegliere con cura l'offerta giusta per l'abbonamento Internet di casa. Ecco le migliori offerte fibra ottica di novembre 2020 e come fare per attivarle.

Si tratta del momento giusto per attivare una delle nuove offerte Internet casa. La fibra ottica FTTH, infatti, sta registrando una grande diffusione in Italia e il numero di utenti a poter sfruttare la connessione sino a 1000 Mega è in costante crescita. C’è poi da sottolineare che anche la fibra mista rame FTTC, in grado di offrire connessioni sino a 200 Mega, sta facendo segnare ottimi dati in termini di copertura.

La tabella qui di sotto riassume le caratteristiche delle principali tariffe di novembre 2020. Le singole offerte vengono poi descritte nei paragrafi successivi.

Operatore Nome offerta Linea telefonica e Internet Canone mensile Bonus e opzioni aggiuntive Fastweb Fastweb Casa linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato sino a 1000 Mega 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis SIM con minuti illimitati e 50 GB, 3 mesi di DAZN e 3 mesi di NOW TV Sky Sky WiFi linea telefonica con chiamate a consumo e Internet illimitato sino a 1000 Mega 29,90 Euro al mese per già clienti Sky TV, 39,90 Euro per l’offerta fibra + Sky TV sino a 6 mesi gratis per già clienti Sky TIM Super Fibra linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato sino a 1000 Mega 29,90 Euro al mese Giga illimitati per già clienti TIM su mobile, TIM Vision Vodafone Internet Unlimited linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato sino a 1000 Mega 29,90 Euro al mese per 24 mesi, poi 28,90 Euro al mese e dal 48° mese 22,90 Euro al mese Giga extra per i già clienti Vodafone, SIM dati con 150 GB, Vodafone TV e un anno di Amazon Prime WINDTRE Super Fibra Unlimited linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato sino a 1000 Mega 28,98 Euro al mese un anno di Amazon Prime, Giga illimitati su mobile

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte fibra ottica da attivare a novembre 2020.

Fastweb Casa

Tra le migliori offerte fibra ottica per la propria casa troviamo Fastweb Casa, la proposta di Fastweb per la connessione Internet di rete fissa. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download (in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avviene tramite FTTC sino a 200 Mega oppure tramite ADSL sino a 20 Mega)

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’abbonamento è personalizzabile con le seguenti opzioni:

aggiungendo una SIM Fastweb (minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G al mese), anche richiedendo la portabilità del numero da altro operatore, l’abbonamento fisso + mobile presenterà un costo complessivo di 34,90 Euro al mese

anche richiedendo la portabilità del numero da altro operatore, l’abbonamento fisso + mobile presenterà un costo complessivo di 3 mesi gratis di DAZN; terminato il periodo promozionale l’abbonamento si rinnova al costo di 8,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

3 mesi gratis di NOW TV Entertainment con NOW TV Stick inclusa; terminato il periodo promozionale l’abbonamento si rinnova al costo di 9,99 Euro al mese con 24 mesi di permanenza minima e costo di recesso anticipato di 19,98 Euro

opzione per chiamate internazionali che aggiunge 1000 minuti al mese a 5 Euro in più

Fastweb Casa è attivabile direttamente online, dal sito dell’operatore raggiungibile cliccando sul box qui di sotto.

Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Tra le offerte fibra più convenienti di novembre troviamo Super Fibra Unlimited di WINDTRE. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

per i già clienti WINDTRE su mobile: Giga illimitati per la propria offerta senza costi aggiuntivi; è possibile abbinare sino a 3 SIM WINDTRE all’abbonamento di rete fissa

per chi passa a WINDTRE su mobile: possibilità di attivare UNLIMITED SPECIAL, tariffa con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 Euro al mese

abbonamento gratuito di un anno ad Amazon Prime (dal valore di 36 Euro), valido anche per chi ha già un abbonamento attivo

Super Fibra Unlimited presenta un costo periodico di 28,98 Euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi incluso nel canone (5,99 Euro al mese per 48 mesi). L’abbonamento è attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE »

Internet Unlimited di Vodafone

Tra le offerte fibra del mese c’è Internet Unlimited di Vodafone. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega oppure tramite fibra FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

per chi è raggiunto dalla fibra FTTH: Vodafone TV e un anno di abbonamento ad Amazon Prime inclusi nel prezzo

a 5 Euro in più al mese è possibile attivare una SIM dati con 150 GB per navigare fuori casa

per i già clienti Vodafone su mobile è possibile ottenere Giga gratis aggiuntivi senza costi grazie a Giga Family; portando il costo dell’offerta di una SIM Vodafone in bolletta, infatti, si riceveranno 50 GB extra mentre portando il costo dell’offerta di due SIM si riceveranno 100 GB su ciascuna SIM sino ad un massimo di 6 SIM che potranno ricevere 100 GB extra ciascuna

Internet Unlimited presenta un costo di 29,90 Euro al mese con attivazione (1 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (6 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi. Dopo 24 mesi, il canone scende a 28,90 Euro mentre dopo 48 mesi scenderà ulteriormente a 22,90 Euro al mese. L’offerta è attivabile online:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

TIM Super Fibra

Un’altra ottima offerta fibra di novembre è TIM Super Fibra. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; se non disponibile la FTTH, la connessione avviene tramite FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

Giga illimitati per i clienti TIM di rete mobile con TIM Unica (portando il costo dell’offerta mobile nel conto telefonico); tale opzione è disponibile per 6 SIM TIM per linea telefonica fissa

TIM Vision incluso

Opzione Mondo Disney (Disney+ e TIM Vision Plus) a 4,99 Euro al mese

TIM Super Fibra presenta un costo di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi. L’offerta è attivabile online:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

Sky WiFi

Tra le offerte fibra di novembre 2020 troviamo anche la gamma di offerte fibra di Sky denominata Sky WiFi. Ecco i dettagli:

per già clienti Sky TV: linea telefonica con chiamate a consumo e connessione illimitata tramite FTTH sino a 1000 Mega a 29,90 Euro al mese; un mese gratis per clienti da almeno 1 anno, 3 mesi gratis per clienti da almeno 1 anno, 6 mesi gratis per clienti da più di 6 anni

per nuovi clienti: linea telefonica con chiamate a consumo, connessione illimitata tramite FTTH sino a 1000 Mega, abbonamento a Sky TV a 39,90 Euro al mese per i primi 17 mesi (poi 57,90 Euro al mese)

Scopri le offerte Sky WiFi »

Cosa fare quando la fibra non è disponibile

La fibra FTTH e la fibra mista rame FTTC sono due tecnologiche che stanno registrando una forte crescita della copertura. Sono, però, ancora numerose le aree del Paese non servite da queste soluzioni. Chi non è raggiunto dalle reti FTTH e FTTC può valutare soluzioni alternative all’ADSL (tecnologia che nel migliore dei casi garantisce connessioni sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload).

In particolare, è possibile considerare le offerte che rientrano nella categoria fibra mista radio. Queste soluzioni prevedono la realizzazione di un collegamento Internet wireless tra l’abitazione dell’utente e l’armadio stradale che a sua volta sarà collegato alla rete via fibra ottica. Le prestazioni non saranno comparabile alla FTTH ed alla FTTC ma saranno sensibilmente superiori rispetto all’ADSL.

Tra le offerte più convenienti di questa categoria troviamo TIM Super FWA. Ecco le caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata con velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload

per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi con TIM Unica

TIM Vision incluso

Opzione Mondo Disney: a 4,99 Euro al mese è possibile attivare un pacchetto con Disney+ e TIM Vision Plus

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 Euro al mese con attivazione di 10 Euro al mese per 24 mesi già inclusa nel canone (per i già clienti TIM l’attivazione è di 8 Euro al mese per 24 mesi). Il modem Wi-Fi è fornito in comodato d’uso gratuito da TIM. In base alla copertura sarà necessario utilizzare il modem indoor auto-installante o il modem outdoor che viene installato da un tecnico (a 99 Euro dilazionabili in 24 mesi). L’offerta è attivabile direttamente online tramite il sito di TIM raggiungibile all’indirizzo qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »