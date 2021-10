Offerte Internet casa senza telefono: 5 tariffe convenienti di Ottobre 2021

È sempre più comune che le offerte Internet casa non offrano anche il traffico voce incluso nel pacchetto, non tutti i clienti vogliono questo servizio soprattutto visto che lo smartphone ha praticamente sostituito il telefono fisso nell'uso quotidiano. Trovare delle promozioni solo Internet convenienti sta diventando sempre più semplice, però è importante analizzare con attenzione i cataloghi degli operatori di rete fissa per individuare delle soluzioni interessanti. Ecco le 5 tariffe Internet casa senza telefono del mese

Se vuoi attivare una promozione Internet casa senza telefono puoi analizzare le nuove offerte in fibra dei gestori o i piani FWA. Le prime sono le tariffe che ti permettono di navigare alla massima velocità (anche fino a 2,5 Gigabit/s), le seconde sono delle soluzioni che in genere si attivano quando non si è raggiunti dalla normale rete ADSL o in fibra o quando casa non è cablata.

Ad Ottobre ci sono delle offerte convenienti per i nuovi clienti che decidano di cambiare la propria tariffa con un piano in fibra o in FTTC (Fiber to Cabinet). La differenza tra le diverse tecnologie è molto evidente se analizziamo le velocità di connessione. Con le migliori ADSL puoi navigare al massimo a 30 Megabit/s (questa l’indicazione teorica, significa che in realtà la velocità media sarà circa di 7 Megabit/s).

Per la fibra c’è da fare una distinzione tra la connessione con allaccio direttamente a casa tua (FTTH – Fiber to Home) e quella con collegamento all’armadietto stradale (FTTC). La prima è la tecnologia più performante e che ti garantirà di poter scaricare in pochi secondi anche un film di 2 ore in Full HD, la seconda è comunque molto veloce ma è una connessione che al massimo raggiunge i 100 Megabit/s (la velocità di navigazione reale è di circa 30 Megabit/s).

Con le offerete wireless Internet casa invece ci sono piani da 100 Megabit/s e altre soluzioni da 30 Megabit/s, la tecnologia che permette il collegamento in questo caso è un modem Wi-Fi che trasmette via onde radio il segnale da e verso casa tua all’armadietto stradale dove poi si allaccia alla fibra.

Per capire qual è la miglior offerta Internet casa senza telefono per te è necessario che tu capisca di cosa hai bisogno. Vuoi una connessione ultra veloce o è sufficiente una connessione efficiente ma più economica? Vuoi un piano solo Internet casa o anche mobile? Pensa a tutte le altre caratteristiche che ritieni necessarie e poi avvia una ricerca con il comparatore di SOStariffe.it. Questo è uno strumento gratuito e che non ti impegnerà all’attivazione delle offerte analizzate, ma confronterà per te decine e decine di promozioni riassumendo le condizioni principali in uno schema semplice e facile da leggere.

Per poter attivare una nuova tariffa Internet casa devi avere con te il codice fiscale, scegliere una mail e una password per il tuo account e conoscere il tuo codice di migrazione per comunicarlo al nuovo operatore.

Le 5 migliori offerte Internet casa senza telefono

Ad Ottobre sono disponibili sia promozioni in fibra che FWA che ti consentono di evitare il traffico voce incluso nel canone.

1. Maxi Promo 20 anni Linkem

Linkem festeggia con i nuovi clienti i suoi 20 anni, la promozione ha un prezzo veramente basso ma solo per i primi 6 mesi (19,90 euro, poi si sale a 26,90 euro al mese). Le soluzioni di questo operatore sono FWA, non è necessario che tu abbia la linea telefonica in casa, e sono anche offerte senza traffico voce illimitato già incluso nel piano.

La velocità della connessione FWA Linkem è fino a 100 Megabit/s in download e a 10 Megabit/s in upload. Il contributo di attivazione è scontato a 49 euro, altrimenti sarebbe di 100 euro, e lo pagherai in 12 rate. Con questo operatore paghi il servizio Internet casa ogni 2 mesi con fattura anticipata.

La soluzione è disponibile anche con chiamate illimitate a 22,90 euro al mese (dal 7imo mese 29,90 euro).

2. Ultrainternet wireless di Tiscali

Hai fino a domani per poter approfittare della promozione Ultrainternet wireless di Tiscali a 19,95 euro al mese per il primo anno. Questo gestore ti propone la sua fibra misto rame fino a 100 Megabit/s con modem Tiscali 4G+ e con la possibilità di attivare la linea anche se la linea telefonica non è presente in casa. I modem 4G sono infatti dei router con un alloggiamento per le SIM o per chiavette che permettono di propagare il segnale nell’abitazione, un po’ come fai quando attivi la funzione di condivisione della rete sul tuo cellulare.

Una volta terminato l’anno di promozione il costo mensile del canone per questa soluzione Tiscali passerà a 27,95 euro. L’offerta prevede che paghi 49 euro per l’attivazione del servizio, nel canone sono inclusi:

installazione

modem

chiamate a consumo (se aggiungi 1 euro puoi avere telefonate illimitate)

Puoi approfittare della stessa offerta anche se vuoi passare alla fibra fino ad 1 Gigabit/s di questo gestore, Tiscali ai clienti che scelgono la FTTH offre:

canone scontato a 19,95 euro per il primo anno

modem Wi-Fi compatibile con la fibra più veloce

costi di attivazione inclusi

chiamate a consumo

Per attivare le offerte Tiscali devi selezionare uno dei seguenti metodi di pagamento: conto, carta o bollettino (con un sovrapprezzo).

Puoi avere maggiori informazioni su questa offerta cliccando sul link in basso.

3. Vodafone Casa Wireless

Con le attuali offerte in fibra fino ad 1 Gigabit/s di questo operatore è sempre incluso anche il traffico voce illimitato. C’è però nel catalogo delle promozioni Internet Casa Vodafone un piano che ti garantisce solo il servizio Internet: Casa Wireless. Con questa offerta potrai avere accesso alla rete fino a 100 Megabit/s dell’operatore e il costo è decisamente conveniente, il canone è di 21,90 euro al mese. Per poter avere le chiamate senza limiti il provider ti chiederebbe 5 euro in più. Con Vodafone puoi sfruttare il periodo di 3 mesi di prova senza vincoli.

Questa promozione è adatta a te se pensi che 200 Giga al mese senza limiti di velocità ti possano essere sufficienti, il piano una volta raggiunta questa soglia infatti ti permetterà di continuare a navigare ma a 3 Megabit/s anziché a 100 Megabit/s. In genere anche con un uso molto intenso di app e di navigazione su siti e programmi di gestione della posta saranno sufficienti 100 Giga al mese, se poi scarichi molti contenuti in HD potresti trovare questo limite troppo stringente.

Con Vodafone le spese di attivazione e la consegna del modem sono gratuite. Per avere maggiori informazioni su questa offerta del gestore britannico puoi cliccare sul link qui di sotto.

4. Sorgenia Next Fiber

Se vuoi una rete in fibra ultra veloce (fino ad 1 Gigabit/s o fino a 2,5 Gigabit/s) e se sei cliente di Sorgenia per i servizi luce e gas puoi attivare anche la sua Next Fiber. Nel piano da 24,50 euro al mese il gestore ti fornisce il modem di nuova generazione FRITZ!Box 7530 o il Technicolor Gazelle con Wifi 6 e li avrai in comodato d’uso gratuito.

Con la sua Next Fiber avrai ogni mese:

connessione Internet casa illimitata

velocità massima di navigazione (verifica la copertura del servizio nella tua zona)

attivazione e modem inclusi nel canone

Per avere maggiori informazioni su Next Fiber o per avere supporto nell’attivazione puoi cliccare sul link che trovi qui in basso.

5. TIM Super FWA

La quinta soluzione che analizziamo brevemente è quella proposta da TIM, se sei un nuovo cliente puoi attivare la sua Super FWA con:

connessione internet senza limiti e velocità fino a 40 Mega

modem autoinstallante per interno gratis

modem outdoor (solo se necessario) a pagamento con intervento del tecnico

Il canone di questa offerta è di 24,90 euro al mese, e si possono aggiungere anche le chiamate senza limiti a 2 euro in più.

Con questa promozione è possibile anche attivare l’opzione massima velocità e ti costerà 2 euro in più al mese con il primo mese offerto dal gestore. Se passi a questa versione del piano potrai navigare fino a 100 Megabit/s in download e a 50 Megabit/s in upload, devi considerare che poter avere la Super FWA con la maggior velocità possibile è necessario installare tutti e due i modem TIM.

Anche se non ti interessano le chiamate illimitate in questo momento potresti trovare interessante la TIM Super Fibra speciale per chi ha amici TIM. Dovrai chiedere al tuo amico che hai già TIM come gestore di rete fissa di inviarti un codice sconto che ti garantirà una riduzione sul costo mensile della tua offerta Super Fibra di 5 euro al mese per il primo anno, quindi pagherai solo 24,90 euro anziché 29,90 euro.

Con questa promozione puoi avere:

modem Wi-Fi 6 TIM HUB +

attivazione già inclusa nel canone

velocità di connessione fino ad 1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload

chiamate gratuite verso fissi e cellulari

Potrai inoltre decidere di attivare la piattaforma TIMVISION, la streaming tv di questo operatore e i suoi piani (Intrattenimento o Calcio e Sport)

Se vuoi attivare Super FWA di TIM o se vuoi maggiori informazioni puoi cliccare sul link in basso.

