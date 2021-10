Plafond carta di credito: le offerte con limite più alto di Ottobre 2021

Il limite delle carte è di solito proporzionato al canone e alle caratteristiche del prodotto che decidi di attivare. Il plafond della carta di credito più comune è di 1.500/2.000 euro al mese, ci sono però soluzioni che ti consentono di avere un limite più alto o addirittura illimitato. Ecco quali sono le offerte con plafond più elevato per i clienti standard o per le famiglie

È vero esistono carte di credito che non ti impongono alcuni limite di spesa o che possono arrivare a darti un margine di spesa mensile di milioni di euro, sono però prodotti che richiedono anche un impegno economico molto elevato per spese di attivazione e gestione. Tra le carte che offrono dei margini di spesa pressoché illimitati c’è l’American Express Unlimited oppure la Natwest Black Mastercard, la prima non ha un limite prefissato e costa 7 mila dollari sono richiederla mentre la seconda ti permetterà di effettuare acquisti fino ad 1,5 milioni di dollari.

Questi sono dei prodotti non proprio alla portata di tutti, però anche i clienti con budget più contenuti ma superiori alla media possono avere delle ottime alternative con plafond carta di credito superiori ai classici 1.500 euro. Alcune delle migliori carte di credito che puoi attivare ad Ottobre alzano il limite di spesa a 10 mila euro o carte con fidi personalizzati in base alle possibilità del cliente. Queste tipologie di soluzioni non sono a canone zero anche perché si tratta dei prodotti che permettono all’utente di pagare il mese successivo i propri acquisti.

Plafond carta di credito più elevato

Se non hai molta esperienza nella ricerca delle carte di credito puoi trovare un alleato nel comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento opera un raffronto tra le offerte di più emittenti e ti restituisce degli schemi che sintetizzano le condizioni per attivare e gestire i diversi prodotti. Puoi selezionare una delle tre categorie tra personali, business e giovani e poi selezionare i filtri per restringere il campo delle opzioni che ti interessano.

Trovare le migliori carte di credito di Ottobre »

La Carta OroNero di Widiba

La carta di credito con il maggior plafond che puoi attivare con Widiba è la OroNero, questo prodotto ha un canone annuo di 50 euro (suddivisi in rate trimestrali da 12,50 euro). Il limite di spesa mensile con questa carta è di 10 mila euro, un tetto decisamente più elevato dei soliti 1.500 euro.

Le condizioni operative sono invece praticamente identiche ad altri prodotti della banca, come la Classic e o la carta Gold:

2,50 euro come commissione minima anticipo di contante o il 4% nel caso di importi superiori in Italia e in EU

2,50 euro per prelevare o il 4% dell’importo in Paesi extra Euro

no rimborso a rate

Per avere questa carta dei essere maggiorenne e avere la residenza in Italia, è necessario anche avere un conto corrente attivo. Ad Ottobre puoi attivare il conto Widiba a zero spese per il primo anno, dal secondo anno potrai azzerare la spesa mensile per questo conto se hai un patrimonio complessivo di 25 mila euro o se non hai ancora compiuto 30 anni.

Puoi richiedere maggiori dettagli sulla Carta OroNero cliccando sul pulsante qui in basso.

Scopri le carte Widiba »

Mastercard Gold di ING

Una carta che ti concede la possibilità di richiedere un plafond flessibile e adatto alle tue esigenze è la Mastercard Gold, ad Ottobre la puoi avere a canone zero per 12 mesi se attivi anche il conto corrente ING Conto Arancio. Al termine della promozione il canone è di 2 euro al mese, ma potrai continuare a non pagare il contributo se spenderai 500 euro al mese. Il tetto di spesa di default è di 1.500 euro.

Questa carta può essere usata sia come prodotto a saldo classico che come revolving con l’opzione Pagoflex. In questo secondo caso potrai pagare i tuoi acquisti (superiori a 200 euro) con piani a rate che possono andare dai 3 mesi ad 1 anno e con tassi di interesse TAEG del 12,89%.

Per chi richiede i pagamenti rateali dei propri acquisti non sarà possibile accedere all’anticipo di contante. In modalità standard invece puoi avere l’anticipo di contante con una commissione minima di 3 euro o del 4% della spesa.

Il conto al quale puoi abbinare l’emissione della carta è un prodotto a canone zero per 1 anno, dal secondo anno sarà un conto gratuito se richiedi l’accredito di stipendio o pensione o se versi almeno 1.000 euro.

Per conoscere meglio la carta Mastercard Gold e il conto con cui richiederla clicca qui in basso.

Attiva la Mastecard Gold »

Nexi Prestige di Crédit Agricole

Annunci Google

Se il solito limite di spesa non è ciò di cui hai bisogno puoi ricorrere anche alla soluzione proposta da Crédit Agricole, non puntare però sulla carta Nexi Classic che l’istituto ti propone gratis con l’apertura del suo conto online. La banca infatti ha nel suo catalogo di strumenti di pagamento elettronici anche la carta Nexi Prestige, questo è un prodotto sicuro e affidabile e ti permetterà di personalizzare il plafond di spesa (da 3.000 a 10.000 euro).

Per questa sua flessibilità il canone della Prestige può variare, la quota massima annuale comunque non potrà superare i 150 euro e se chiedi anche una carta aggiuntiva da associare allo stesso conto ti costerà 120 euro l’anno. Come altri servizi per i clienti che scelgono questo prodotto ci sono:

quota annuale per le sale lounge degli aeroporti Lounge Key gratis

Servizi e sconti per viaggi, spettacoli e altre esperienze con Premium experience

possibilità di domiciliare i pagamenti

Oltre alla Prestige, Widiba ti offre anche una soluzione con un tetto di spesa ancora maggiore. La carta Nexi Excellence ti consente infatti di portare il tuo plafond tra i 10.000 euro e i 25.000 euro. Il canone massimo per questa carta è di 300 euro l’anno. Nel pacchetto sono compresi oltre ai vantaggi già elencati per la precedente carta anche 5 ingressi grati alle Lounge Key, carte per i tuoi familiari a canone zero e il servizio Concierge Plus che ti riserva un consulente personale per le tue richieste

Le commissioni sulle operazioni di anticipo contante sono le stesse sia per i clienti Classic che per quelli dei prodotti Prestige ed Excellence, quindi:

0,52 euro contributo minimo o il 4% della somma prelevata in UE

al di fuori della zona Euro la commissione sulle operazioni sarà di 5,16 euro

Le carte Nexi sono protette con sistema 3DSecure e ti garantiscono un sistema di controllo sugli acquisti e di notifica delle spese via SMS.

Scopri la carta Nexi Crédit Agricole »

Carta UniCredit Flexia Gold

Il prodotto di UniCredit per chi è in cerca di una soglia di spesa elevata è la carta di credito Flexia Gold di Unicredit, se attivi questa soluzione potrai richiedere alla banca di estendere il plafond fino a 15.000 euro. Il canone anche in questo caso è piuttosto elevato rispetto a quello di carte di credito più popolari, in un anno questa carta ti costerà 76 euro a cui devi aggiungere le spese di emissione che sono di 10 euro.

I servizi che la banca garantisce ai clienti che scelgono questo prodotto sono:

copertura assicurativa per i tuoi viaggi e i soggiorni in strutture

polizza per infortuni a seguito di prelievi o durante un viaggio

polizza che protegge gli acquisti

assicurazione per i tuoi bagagli

Con le carte di questa banca hai la possibilità di scegliere se rimborsare i tuoi acquisti in un’unica soluzione a saldo (quindi ogni 15 del mese) o se richiedere i piani di pagamento a rate trasformando la carta in una revolving.

Carta American Express

Se scegli le American Express potrai attivare diversi prodotti e l’emittente ti permetterà di personalizzare il fido a tua disposizione. Ad Ottobre puoi avere la Carta Verde in promozione gratuita per 1 anno o la Carta Oro. Al termine dell’offerta questi due prodotti ti costeranno rispettivamente 6,50 euro al mese e 14 euro al mese.

Se scegli la Carta Verde potrai anche guadagnare un bonus di 170 euro da spendere su Amazon se spenderai almeno 500 euro nei primi tre mesi dall’attivazione della carta e devi ottenere anche 50 mila punti Membership. Con la Carta Oro invece l’incentivo per i nuovi clienti è un Samsung Galaxy A52, per avere questo premio devi spendere in 3 mesi almeno 1.000 euro e raccogliere 100 mila punti Membership.

Per attivare le carte American Express devi fornire all’emittente:

informazioni sul tuo conto corrente

documento di identità

codice fiscale

residenza in Italia

Ci sono dei requisiti specifici a seconda della carta che vuoi. La Carta Verde è per chi ha un reddito annuo lordo di 11 mila euro, per le Carte Oro invece è necessario un reddito di almeno 25 mila euro.

Per i pacchetti Amex sono comprese polizze assicurative per i tuoi viaggi e piano per la protezione e il rimborso dei tuoi acquisti online. Potrai usare anche il servizio Express Cash che ti consentirà di prelevare in caso di emergenza da 500 mila sportelli in tutto il mondo (commissione del 3,9% dell’importo).

Scopri Carta Oro di American Express »