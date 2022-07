Offerte Internet Casa senza conto corrente: le promozioni di Luglio 2022

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

La maggior parte degli operatori di rete fissa spinge affinché i propri clienti scelgano di pagare con domiciliazione, ovvero l’addebito su conto corrente. Ciò potrebbe sembrare un problema per chi non ha depositato denaro in banca ma in verità esistono altre forme di pagamento per avere la propria linea fissa. Con le offerte Internet Casa senza conto corrente si può addebitare il costo mensile del piano su carta di credito, oppure si può utilizzare il classico bollettino postale (da pagare poi alle Poste o in altri punti vendita autorizzati) e il bonifico bancario.

Offerte Internet Casa senza conto corrente: le proposte di luglio

Offerte Velocità di navigazione Chiamate Attivazione Costo mensile IliadBox fino a 5 Gbps complessivi in FTTH illimitate Non prevista 15,99 euro PosteCasa Ultraveloce 1 Gbps in FTTH illimitate 49 euro 26,90 euro Super Fibra di WindTre 1 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 26,90 euro Vodafone Unlimited 2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 27,90 euro TIM Premium 1 Gbps in FTTH illimitate Inclusa gratis fino al 31/8/22, poi 29,90 euro Fastweb Casa 2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 28,95 euro

Prima di scegliere tra le offerte Internet Casa senza conto corrente si deve conoscere qual è la copertura disponibile nel proprio Comune. Da questa infatti dipende la tipologia di connessione a cui è possibile accedere. Con le offerte fibra ottica si può navigare alla massima velocità potendo contare su un segnale stabile e con un tempo di risposta della rete ridotto. La tecnologia FTTH (Fiber to the Home) permette di raggiungere direttamente il modem finale con la fibra ottica e ad arrivare fino a 1 Gbps in download. Recenti evoluzioni di queste reti consentono di avere prestazioni anche fino a 2,5 Gbps o superiori. Con la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) invece si naviga fino a 100/200 Mbps a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare la copertura a costo zero con l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Tra le migliori offerte Internet Casa senza conto corrente troviamo Premium Fibra di TIM che include:

Navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

Chiamate da fisso (solo online)

Attivazione e modem TIM Hub+

Grazie alla Promo Estate chi acquista l’offerta entro la fine di luglio può navigare gratis su fisso per tutto agosto e iniziare a pagare 29,99 euro al mese da settembre. In alternativa alla domiciliazione si può pagare con carta di credito, PayPal, pagoPA, Satispay, sportello bancario e bancomat, COOP nei circuiti PUNTOLIS e Mooney, nei punti vendita di TIM o in ufficio postale.

Se siete amanti delle serie TV o dello sport potete aggiungere all’offerta l’intrattenimento di TIMVISION Calcio e Sport o TIMVISION Gold. Se attivate la prima promozione entro la fine di luglio potete vedere film, serie TV, cartoni animati, produzioni originali, il meglio dei programmi Mediaset della settimana, Discovery+, DAZN, Eurosport Player e Infinity+ (per 12 mesi) gratis per tutto agosto. L’offerta poi si rinnova a 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 29,99 euro al mese. TIMVISION Gold aggiunge Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi in contemporanea) e Disney+ al costo di 10 euro per tutto agosto con attivazione entro il 30 luglio. L promozioni poi si rinnova a 30,99 euro al mese per 12 mesi, poi 45,99 euro al mese. Per entrambe le offerte è previsto un costo di attivazione di 19,99 euro, scontato a 9,99 euro per chi ha già il TIMVISION box.

Altra offerta Internet casa senza conto corrente molto interessante è Internet Unlimited di Vodafone che al costo di 24,90 euro al mese senza vincoli include:

Navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

Chiamate da fisso (solo online)

Attivazione e modem Vodafone Wi-Fi Station con Wi-Fi Optimizer

Se siete già clienti di Vodafone per la telefonia mobile il prezzo per la rete fissa è scontato a 22,90 euro al mese. E’ possibile pagare con carta di credito, bollettino postale e bonifico bancario.

Fastweb consente di pagare le sue offerte fisso con bollettino postale. Il vantaggio è che l’operatore consente di provare la sua rete gratis per 30 giorni. Scaduto il periodo promozionale si può decidere di continuare con il gestore o recedere dal piano e richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online. E’ possibile scegliere tra differenti offerte:

Fastweb Casa Light

Navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

Chiamate a consumo

Attivazione e modem FastGATE

WOW Space (solo online)

L’offerta ha un costo di 25,95 euro al mese.

Fastweb Casa

Navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

Chiamate da fisso

Attivazione e modem Internet Box NeXXt

WOW Space (solo online)

Assicurazione assistenza casa Quixa

L’offerta ha un costo di 28,95 euro al mese.

Fastweb Casa

Navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

Chiamate da fisso

Attivazione e modem Internet Box NeXXt

WOW Space (solo online)

Assicurazione assistenza casa Quixa

Assistenza Plus

fino a 2 Wi-Fi booster

L’offerta ha un costo di 35,95 euro al mese.

In tutte le tariffe di Fastweb sono inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze in campo digitale ma soprattutto si possono personalizzare con altri servizi come:

Amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese

a 4 euro al mese Fastweb Mobile Light : SIM con chiamate illimitate e 50 GB anche in 5G a 5,95 euro al mese più 10 euro di attivazione

: SIM con chiamate illimitate e 50 GB anche in 5G a 5,95 euro al mese più 10 euro di attivazione Fastweb Mobile : SIM con chiamate illimitate e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese più 10 euro di attivazione

: SIM con chiamate illimitate e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese più 10 euro di attivazione Fastweb Mobile Maxi: SIM con chiamate illimitate e 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese più 10 euro di attivazione

Fornitura luce e gas con Plenitude al prezzo di partenza di 18,95 euro al mese per 24 mesi per la componente fissa, poi 25,95 euro al mese

IliadBox di Iliad rientra sicuramente tra le tariffe più conveniente grazie a:

Navigazione senza limiti fino a 5 Gbps complessivi in download in FTTH

Chiamate da fisso

Attivazione e modem IliadBox

Il prezzo è di 15,99 euro al mese per sempre per i già clienti per la telefonia mobile con addebito automatico su carta di credito. Altrimenti, il costo mensile è di 23,99 euro. E’ inoltre prevista una spesa per l’installazione di 39,99 euro. Se avete problemi di copertura potete poi rafforzare il segnale aggiungendo fino a quattro Wi-Fi Extender al prezzo di 1,99 euro al mese ciascuno. Se non siete ancora clienti di Iliad per il mobile potreste essere interessati a conoscere:

Giga 80 : minuti ed SMS illimitati e 180 GB in 4G a 7,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e 180 GB in 4G a 7,99 euro al mese Giga 120 : minuti ed SMS illimitati e 120 GB in 4G e 5G a 9,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e 120 GB in 4G e 5G a 9,99 euro al mese Dati 300: chiamate e SMS a consumo e 300 GB in 4G a 13,99 euro al mese

Super Fibra di WindTre invece offre:

Navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

Chiamate da fisso

Attivazione e modem con Wi-Fi 6

12 mesi di Amazon Prime

Giga illimitati su mobile per tutta l famiglia

E’ possibile pagare i 26,99 euro al mese necessari per l’offerta con bollettino postale o bonifico bancario.

Chi è già cliente mobile di WindTre può accedere alla tariffa al prezzo scontato di 22,99 euro al mese senza le chiamate incluse o con in aggiunta alla navigazione un piano standard Netflix a 33,99 euro al mese.

Linkem con la sua offerta Linkem 5G Promo Easy 12 mesi permette di navigare su rete FWA (Fixed Wireless Access) con prestazioni del tutto simili alla fibra ottica. La tariffa infatti prevede:

Navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FWA

Chiamate da fisso e VoIP con opzione Parla&Naviga

Apparato indoor o outdoor a seconda della copertura

Il prezzo è di 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 24,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione di 48 euro è suddivisa nelle prime 12 fatture. E’ possibile pagare con carta di credito, bonifico bancario o da sito e app Sisalpay.

PosteMobile ovviamente permette di pagare le sue offerte fisso con bollettino postale online e negli uffici postali. L’imposta di bollo pari a 16,00 euro sarà rateizzata in 8 fatture. L’operatore consente di scegliere tra due differenti tariffe:

PosteCasa Ultraveloce

Navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

Giga illimitati su Chiavetta USB inclusa

Modem portatile

L’offerta ha un costo di 26,90 euro al mese con prezzo bloccato. La spesa per spedizione, consegna e installazione della linea è scontata a 49 euro.

PosteMobile Casa Web

Navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

Modem portatile

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese e i 29 euro per l’attivazione vengono addebiti in fattura dopo il primo mese.

