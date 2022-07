Bollette luce e gas in calo grazie alle offerte per risparmiare a Luglio 2022

È possibile abbattere le spese di luce e gas in bolletta anche in questo periodo di crisi energetica? Sì, purché si scelgano le migliori offerte del Mercato libero, che sono accomunate da un prezzo delle materie prime più basso rispetto a quello stabilito dal regime di Tutela.

Per orientare i titolari di utenze domestiche nella scelta dell’offerta di luce e gas più vantaggiosa, il comparatore di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS) ha messo a punto una classifica delle promozioni più appetibili a Luglio 2022.

Grazie allo strumento online di comparazione di SOStariffe.it, gratuito e digitale, è possibile confrontare le innumerevoli soluzioni proposte dal Mercato libero e individuare, sulla base del proprio consumo, quella cucita sul proprio portafogli e sulle proprie abitudini di consumo.

Energia elettrica: la mappa delle offerte più convenienti a Luglio 2022

NOME DELL’OFFERTA E DEL FORNITORE CHE COSA PREVEDE L’OFFERTA Energia alla Fonte – wekiwi prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo di 0,0052 €/kWh

(Prezzo Unico Nazionale) + contributo di bonus di di 30 euro con il codice sconto SOSW22 riconosciuto al termine del primo anno di fornitura

energia rinnovabile inclusa nel prezzo Edison World Luce Plus – Edison energia prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra

(Prezzo Unico Nazionale) opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

servizio Edison Resolve gratuito

attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas) Trend Casa Luce – Plenitude prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo di 0,0132 €/kWh

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo di sconto (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria

energia verde inclusa

Scandagliando le offerte del Mercato libero a Luglio 2022, il comparatore di SOStariffe.it ha restituito una classifica delle più vantaggiose (in termini di costi e servizi) per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” che sia solita “divorare” 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) nell’arco di 12 mesi. Tra gli elettrodomestici più utilizzati dalla “famiglia tipo” ci sono il forno, il frigorifero, la lavatrice e lo scaldabagno, per una distribuzione dei consumi prevalentemente la sera e nei fine settimana.

Di seguito, le offerte luce che salgono sul podio della convenienza a Luglio 2022.

Energia alla Fonte wekiwi

wekiwi, web company nata nel 2015 da una startup del gruppo Tremagi, attira il risparmio grazie al prezzo dell’energia elettrica che si rifà alle condizioni del mercato all’ingrosso.

La promozione prevede:

tariffa indicizzata in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0052 kWh di contributo al consumo;

sconto di 30 euro in bolletta con il codice SOSW22 ;

in bolletta ; energia rinnovabile inclusa nel prezzo

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 74,71 euro al mese.

Clicca al link per ulteriori dettagli:

Edison World Luce Plus

A salire sul secondo gradino del podio è la promozione messa a punto da Edison Energia. Essa si fonda su:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra;

(Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

servizio Edison Resolve gratuito;

attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas);

(sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas); spesa stimata per la “famiglia tipo”: 77,68 euro al mese.

Clicca al link per ulteriori dettagli:

Trend Casa Luce

“Amica” del portafogli è anche questa promozione di Eni Plenitude, che prevede:

possibilità di scegliere tra tariffa monoraria e bioraria in base ai propri consumi;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di €/kWh; sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con addebito della bolletta sul conto corrente;

in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con addebito della bolletta sul conto corrente; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 84,49 euro al mese.

Clicca al link per ulteriori dettagli:

Gas: le top promozioni che fanno risparmiare a Luglio 2022

NOME DELL’OFFERTA E DEL FORNITORE CHE COSA PREVEDE L’OFFERTA Gas alla Fonte – wekiwi prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 0,15 €/Smc

(Punto di Scambio Virtuale) scontato di bonus di di 30 euro con il codice sconto SOSW22

energia rinnovabile inclusa nel prezzo Edison World Gas Plus – Edison energia prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo di 0,03 €/Smc

(Punto di Scambio Virtuale) + contributo di opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

servizio Edison Resolve gratuito

attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas) Iren 10 per Tre Gas Variabile – Iren prezzo indicizzato in base al TTF + 0,11 €/Smc

bonus di benvenuto di 30 euro (3 rate da 10 euro)

bolletta elettronica

pagamento tramite RID o bollettino postale

Di seguito, il podio delle promozioni gas più vantaggiose a Luglio 2022. La speciale classifica è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it, che ha effettuato una simulazione sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza 1.400 Smc all’anno per scaldare l’acqua, cuocere i cibi e riscaldare un appartamento di 100m2 nel comune di Milano.

Gas alla Fonte wekiwi

Anche per la fornitura di gas, wekiwi si assicura il gradino più alto del podio grazie a:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 15 centesimi per ogni Smc;

in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 15 centesimi per ogni Smc; sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

in bolletta con il codice sconto SOSW22; pagamento tramite RID;

la spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 128,69 euro al mese.

Clicca al link per ulteriori dettagli:

Edison World Gas Plus

Edison Energia conquista il podio della convenienza anche per la fornitura di gas con la seguente promozione:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,03 €/Smc;

(Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,03 €/Smc; soluzione con tariffa monoraria e bioraria;

attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas);

(sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas); spesa stimata per la “famiglia tipo”: 151,85 euro al mese.

Clicca al link per ulteriori dettagli:

Iren 10 per Tre Gas Variabile

Iren Mercato fa affidamento sul prezzo indicizzato della materia prima, il cui valore è calcolato sull’indice TTF, il mercato di scambio del gas naturale olandese, vero e proprio riferimento per tutta Europa.

Ecco la “carta d’identità” dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al TTF + 0,11€/Smc di contributo al consumo;

+ 0,11€/Smc di contributo al consumo; bonus di benvenuto di 30 euro (suddiviso in 3 rate da 10 euro ciascuno);

(suddiviso in 3 rate da 10 euro ciascuno); pagamento tramite RID o bollettino postale;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 158,63 euro al mese.

Clicca al link per ulteriori dettagli:

Per ottenere assistenza nella scelta dell’offerta più adatta alle proprie esigenze è possibile contattare il servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e disponibile al numero 02 5005 111.