Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di Luglio 2022

Con le offerte Vodafone nuovi clienti si possono avere minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare in 5G . Nell'articolo tutti i dettagli su costi e servizi inclusi

Vodafone è tra i principali operatori di telefonia mobile in Italia e nel mondo. Questa azienda si impegna costantemente per implementare e rendere più efficiente la sua rete e si distingue per una particolare attenzione alla sicurezza online e tanti vantaggi anche per i nuovi clienti, che con Vodafone Happy ogni settimana ricevono sconti, premi e convenzioni gratuiti. Il gestore ha predisposto un’offerta molto ricca e che possa comprendere tutte le tipologie di utenti.

Offerte Vodafone nuovi clienti con portabilità da altri operatori

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Special 100 Digital Edition illimitati 100 GB in 4G 5 euro il primo mese, poi 9,99 euro Special 50 Digital Edition illimitati 100 GB in 4G con Smart Pay 5 euro il primo mese, poi 7,99 euro

Alcune offerte Vodafone nuovi clienti sono sicuramente convenienti ma sono disponibili esclusivamente online per chi è cliente di alcuni operatori selezionati e desidera effettuare il passaggio con richiesta di portabilità. Il trasferimento del numero comunque è gratuito e richiede meno di 3 giorni lavorativi.

La migliore tariffa per rapporto qualità prezzo è Special 100 Digital Edition con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G a 5 euro per il primo mese con Smart Pay, poi 9,99 euro con prezzo bloccato per 24 mesi. Nel piano è incluso anche Vodafone Club. Per passare alla navigazione 5G si può acquistare l’opzione 5G Start a 5 euro al mese. Il piano è attivabile da chi richiede la portabilità da Iliad e altri operatori virtuali.

Altrettanto interessante è l’offerta Special 50 Digital Edition che con l’attivazione di Smart Pay include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro. Anche in questo caso il piano è disponibile per chi arriva da Iliad e altri gestori low cost selezionati. Per entrambe le promozioni l’attivazione è di 1 cent.

Offerte Vodafone nuovi clienti con Giga illimitati

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) Family+ illimitati illimitati in 5G con domiciliazione in bolletta 9,99 euro

Vodafone ha predisposto una ricca selezione di offerte 5G. Le più richieste sono RED Pro e RED MAX che al prezzo di partenza di 14,99 euro al mese con Smart Pay permettono di avere fino 100 GB inclusi. L’operatore però con le offerte Vodafone nuovi clienti della famiglia Infinito include minuti, SMS e Giga illimitati per navigare alla massima velocità sulla Giga Network 5G, approvata da Altroconsumo per prestazioni in download e upload e l’esperienza di navigazione sui siti web. La rete di Vodafone offre prestazioni 10 volte superiori alla generazione precedente e la possibilità di condividere contenuti in tempo reale e scaricare file velocemente grazie alla latenza minima. Per le offerte Infinito il prezzo di partenza è di 24,99 euro al mese mentre l’attivazione è di 6,99 euro.

Se vi trovate all’estero grazie a Smart Passport+ potete acquistare fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea e USA al prezzo di 3 o 6 euro al giorno. L’addebito avviene solo in caso di effettivo utilizzo del traffico voce e dati.

Scegliere Smart Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, permette di avere numerosi vantaggi. Il primo è quello di non dover ogni mese acquistare una ricarica manuale. Il servizio però prevede anche uno sconto sul prezzo del piano che si desidera e anche accesso gratuito al programma Vodafone Club+ per avere Giga aggiuntivi, promozioni e convenzioni su prodotti e servizi dei partner dell’operatore e una

Anche chi è già cliente Vodafone per la rete fissa e passa all’operatore in rosso sul cellulare può avere Gigabyte illimitati su mobile in 5G attivando l’apposita offerta. Al contrario, chi attiva una SIM del colosso delle telecomunicazioni ha uno sconto sulla rete fissa. Al costo di 22,90 euro al mese con Internet Unlimited si hanno navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH (Fiber to the Home) con modem e attivazione inclusi. L’offerta si può acquistare solo tramite operatore cliccando sul seguente link:

Alle offerte Vodafone nuovi clienti può essere associato anche l’acquisto a rate di uno smartphone. Le offerte telefono incluso dell’operatore permettono di scegliere tra tutti i modelli più recenti, anche con supporto al 5G, dei produttori più amati come Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi e OPPO. Per questo tipo di tariffe è richiesta una permanenza minima di 24 mesi e il pagamento di un anticipo a seconda del modello desiderato. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore si dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento selezionato al momento dell’attivazione della tariffa.

Lo smartphone viene consegnato gratuitamente a domicilio nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia. Si può seguire l’avanzamento del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking, in cui inserire il numero i pratica dell’acquisto inviato da Vodafone tramite SMS o email. Se non siete soddisfatti del prodotto ricevuto entro 14 giorni potete esercitare il diritto di ripensamento riconsegnandolo all’operatore insieme a tutti gli accessori presenti sulla confezione, il cui codice IMEI deve corrispondere a quello presente sul dispositivo.

Offerte Vodafone nuovi clienti per i giovani

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile RED Max Under 25 (solo per under 25) illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro Shake Remix Unlimited Junior (solo per under 16 e in negozio) minuti illimitati per chiamare due numeri Vodafone 300 minuti verso tutti 50 SMS 20 GB 9,99 euro (6,99 euro per i clienti rete fissa)

Vodafone ha anche previsto offerte specifiche per i giovani che necessitano di tanti Gigabyte per utilizzare chat, social e streaming e un tempo di risposta della rete adeguato per giocare online in modo fluido. L’operatore è anche molto attento a garantire ai ragazzi il massimo della protezione. In tutte le sue tariffe under 25 è infatti incluso Rete Sicura, che riduce il rischio di furto d’identità digitale, frodi informatiche, clonazione di carta di credito oltre che di attacchi phishing e malware. Con il Parental Control si può impedire l’accesso a siti non adatti ai minori e mettere in pausa la navigazione Internet durante alcune precise fasce orarie oltre a impostare l’ora della buonanotte. Ogni mese i sistemi di Vodafone bloccano 500 milioni di attacchi hacker sui dispositivi connessi.

Offerte Vodafone nuovi clienti solo dati

Gigabyte Prezzo mensile Attivazione Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro 5 euro Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro 5 euro Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro 10 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro 10 euro

Tra le offerte Vodafone nuovi clienti troviamo anche delle tariffe che includono soltanto traffico dati e per questo ben si adattano come alternativa più economica alla rete fissa, con il vantaggio di poter navigare anche fuori casa grazie a un modem Wi-Fi 4G portatile o una chiavetta Internet. Vodafone consente di avere fino a 100 GB con una velocità fino a 150 Mbps in download a partire da 9,99 euro al mese. Alle tariffe si può anche aggiungere una saponetta Internet, con cui collegare fino a 15 dispositivi contemporaneamente, al costo di 1 euro al mese per 24 mesi.

