Sky WiFi: fibra ottica in sconto a 19,90 euro in abbinamento ad un'offerta TV

Sky lancia una nuova offerta estiva da non perdere. Scegliendo la fibra ottica di Sky WiFi e un abbonamento TV proposto dall’azienda è, infatti, possibile moltiplicare i vantaggi e ridurre al minimo la spesa. La proposta dell’operatore è tra le più complete e convenienti del momento e può essere attivata fino al 31 luglio con un risparmio mensile di oltre 20 euro.

Sky WiFi a prezzo scontato in abbinamento a Sky TV: ecco l’offerta

SKY WIFI + SKY TV I DETTAGLI DELL’OFFERTA COMBINATA Sky WiFi linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH

modem Wi-Fi incluso

19,90 euro al mese per 18 mesi con attivazione gratuita Sky Tv Sky TV con 12 mesi di Discovery+ e Sky Go a 14,90 euro al mese

è possibile aggiungere Netflix (+5 euro), Sky Cinema (+10 euro), Sky Calcio (+5 euro), Sky Sport (+16 euro) e Sky Kids (+5 euro)

La nuova promozione lanciata da Sky è valida fino al prossimo 31 luglio. L’offerta combinata Sky WiFi + Sky TV consente di attivare un pacchetto così composto:

Sky WiFi : abbonamento per la connessione Internet di casa con Internet illimitato tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega in download oppure fibra mista FTTC fino a 200 Mega; linea telefonica inclusa con chiamate a consumo; il costo dell’abbonamento è di 19,90 euro al mese per 18 mesi (terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 29,90 euro al mese) con attivazione gratuita e modem Sky WiFi Hub incluso

: abbonamento per la connessione Internet di casa con Internet illimitato tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega in download oppure fibra mista FTTC fino a 200 Mega; linea telefonica inclusa con chiamate a consumo; il costo dell’abbonamento è di (terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 29,90 euro al mese) con attivazione gratuita e modem Sky WiFi Hub incluso abbonamento TV con Sky TV per accedere a tutti gli show, i programmi di intrattenimento, le serie TV e l’informazione di Sky anche in HD e 12 mesi di Discovery+; anche Sky Go incluso per accedere ai contenuti anche da smartphone tablet e PC; il costo del pacchetto è di 14,90 euro al mese con attivazione di 9 euro e possibilità di aggiungere altri pacchetti per completare l’offerta; ad esempio si può scegliere Sky TV + Netflix a 19,90 euro al mese e/o aggiungere Sky Cinema (+10 euro), Sky Calcio (+5 euro), Sky Sport (+16 euro) e Sky Kids (+5 euro)

Grazie all’offerta combinata (valida fino al 31 luglio) è, quindi, possibile beneficiare di uno sconto extra di 5 euro sul prezzo della fibra ottica Sky WiFi, solitamente proposta a 24,90 euro al mese da Sky, oltre che “costruire” il pacchetto d’abbonamento di Sky TV scegliendo tutte le opzioni di proprio interesse per massimizzare i contenuti da visualizzare ed anche il risparmio (solo l’offerta con Netflix incluso garantisce un netto taglio alla spesa).

Complessivamente, l’offerta Sky WiFi + Sky TV parte da 34,80 euro al mese per 18 mesi (19,90 euro per Sky WiFi e 14,90 euro per Sky TV). Da notare, però, che i due abbonamenti sono e resteranno separati e autonomi. L’utente è libero di scegliere se rinnovare gli abbonamenti, alla fine del periodo promozionale. Non ci sono vincoli. L’offerta garantisce, quindi, un notevole risparmio e, contestualmente, anche la libertà di poter gestire le offerte in base alle proprie esigenze.

Per attivare la nuova offerta proposta da Sky c’è tempo fino al prossimo 31 luglio. L’offerta in questione può essere attivata direttamente online. Basta sfruttare il link qui di sotto per accedere alla pagina della promozione. A questo punto, è possibile scegliere l’opzione Ti chiamiamo noi gratis per farsi richiamare subito o prendere un appuntamento per parlare con un consulente Sky e completare l’attivazione dell’offerta desiderata.

Per tutti i dettagli è, quindi, possibile seguire il link qui di seguito:

Scopri l’offerta Sky WiFi + Sky TV »

Le alternative alla fibra ottica di Sky con le offerte di luglio 2022

OFFERTA FIBRA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Fibra Aruba connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega 17,69 euro al mese per 12 mesi, poi 26,47 euro al mese Super Fibra di WINDTRE linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1000 Mega 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone mobile

24,90 euro al mese Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1000 Mega 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone mobile

24,90 euro al mese Fastweb Casa Light linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega 25,95 euro al mese TIM Premium Fibra linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega 0 euro al mese fino al 31 agosto

29,90 euro al mese successivamente

L’offerta combinata Sky WiFi + Sky TV è sicuramente interessante ma non è l’unica opzione per accedere alla connessione Internet casa a prezzi convenienti. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it. Ecco alcune delle migliori offerte selezionate a luglio 2022 per la connessione di casa.

Partiamo dalla Fibra Aruba. L’offerta proposta da Aruba presenta la possibilità di accedere ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega oppure tramite fibra mista FTTC con velocità di 17,69 euro al mese per 12 mesi. Successivamente, l’abbonamento si rinnova a 26,47 euro al mese.

Da valutare c’è anche Super Fibra di WINDTRE. L’offerta include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite FTTH o FTTC andando ad aggiungere anche 12 mesi di Amazon Prime gratis. Il costo è di 24,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro e modem incluso nel canone. Per i già clienti WINDTRE mobile, invece, l’offerta costa 22,99 euro al mese.

Un’altra offerta da tenere d’occhio è Internet Unlimited di Vodafone. La promozione dell’operatore include la linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega oppure tramite FTTC fino a 200 Mega. Il costo è di 24,90 euro al mese con attivazione e modem gratis ma scende a 22,90 euro al mese per i già clienti mobile. È possibile aggiungere la Vodafone TV (con NOW incluso) da 12 euro al mese.

Fastweb propone Fastweb Casa Light. L’offerta presenta la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega oppure tramite FTTC fino a 200 Mega. Il costo, in questo caso, è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis.

Da tenere in considerazione c’è anche TIM Premium Fibra. L’offerta proposta da TIM, infatti, include la linea telefonica fissa ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega oppure tramite FTTC fino a 200 Mega. Il costo è di 29,90 euro al mese con modem e attivazione inclusi nel canone. Da notare che per i nuovi clienti che attivano l’offerta a luglio, il canone è azzerato fino al 31 agosto.

