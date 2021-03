Migliori offerte fibra ottica Marzo 2021

Non tutte le reti internet casa vi offrono gli stessi servizi e performance, le migliori linee che potete attivare in Italia nel 2021 sono quelle delle offerte in fibra ottica. I pacchetti di queste promozioni possono includere solo il modem e la connessione veloce o anche le chiamate senza limiti verso i numeri nazionali. Scopri quali sono le tariffe più convenienti di Marzo e come attivare la fibra ottica a casa tua

I canoni delle offerte fibra ottica per casa sono molto più bassi che in passato, nell’Osservatorio di SOStariffe.it pubblicato a fine 2020 uno studio sull’andamento dei costi e dei servizi proposti dagli operatori di telefonia fissa.

La ricerca ha esaminato i dati relativi ai piani internet casa proposti dai gestori a Ottobre 2019, Marzo 2020, Giugno 2020 e Ottobre 2020. Sono stati confrontati: il canone medio delle promozioni e quello dei pacchetti standard; contributi di attivazione; costi per device o altri strumenti o servizi collegati all’offerta.

Rincari e ribassi delle tariffe internet casa

Per effettuare questi raffronti è stato utilizzato il comparatore di SOStariffe.it. Si tratta di uno strumento gratuito e senza impegno all’acquisto che vi permette di effettuare ricerche mirate o generiche sulle tariffe internet casa, luce e gas, dei canoni dei conti correnti e di altri servizi.

Stando alle rivelazioni pubblicate nello studio, nell’ultimo anno c’è stato un lieve calo dei costi per quanto riguarda le offerte in fibra. Nel 2019 infatti il canone medio promozionale era di 26 euro, mentre ad Ottobre è sceso a 25,50 euro circa. Per quanto riguarda invece il costo richiesto in media per le offerte internet casa standard presenti nei cataloghi dei gestori è stato di quasi 34 euro.

Negli ultimi anni i provider hanno modificato le loro strategie, fino a 2 anni fa le promozioni proponevano dei canoni con limitazioni temporali. Le nuove offerte degli operatori sempre più spesso sono a tempo indeterminato.

Tra le informazioni analizzate nella ricerca è emerso un dato interessante rispetto ai contributi di attivazione. Questa voce di spesa spesso nascosta nei contratti e vincolante per i clienti (con soluzioni di rate distribuite sui primi 24 o 48 mesi di abbonamento. Le spese di attivazione in media ad Ottobre 2020 sono state di 79,30 euro, nel 2019 avevano superato i 147 euro. Il contributo per avviare un nuovo contratto con un’operatore di telefonia fissa internet è sceso continuamente lo scorso anno.

Le migliori offerte in fibra, caratteristiche e servizi

Le promozioni che descriveremo in questa pagina sono tra i migliori pacchetti internet casa di Marzo 2021. In alcuni casi potrete anche ottenere una tariffa mensile più vantaggiose se il gestore della connessione domestica è lo stesso del mobile.

Tra gli incentivi che gli operatori riservano ai nuovi clienti ci sono anche abbonamenti a streaming tv o pay tv. Oppure per chi ha attiva una tariffa con un partner (ad esempio una società di luce e gas) sono previsti sconti sul canone.

I piani in fibra che andremo ad analizzare più in dettaglio non sono disponibili in tutta Italia. I gestori raccomandano di effettuare dei test per verificare la copertura di rete, al fine di sapere in anticipo quale potrà essere la massima velocità di navigazione della vostra linea.

1. Super Fibra Unlimited di WindTre

La Super Fibra del colosso WindTre ha un costo di 26,99 euro al mese e comprende nella sua offerta di Marzo la connessione alla rete più veloce d’Italia senza limiti di Giga o tempo di collegamento e le chiamate ai numeri fissi e mobili nazionali.

Ai nuovi clienti vengono anche offerti come bonus di benvenuto 12 mesi di Amazon Prime Video e, per chi ha una sim WindTre, Giga illimitati per 3 sim della vostra famiglia. Con l’attuale promozione chi acquista il pacchetto Super Fibra potrà anche contare su uno speciale servizio di Assistenza, fornito da AnyTech 365, che comprende anche l’intervento di un tecnico che configurerà al meglio i dispositivi di casa.

2. Internet Unlimited di Vodafone

Passare Vodafone come gestore della connessione casa è semplice, vi basterà selezionare l’offerta che volete attivare, fornire i dati del documento di identità e il codice fiscale. La promozione del mese di questo operatore è Internet Unlimited ha un costo di 29,90 euro al mese e non prevede né vincoli né costi di attivazione.

Nel canone saranno inclusi:

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH (la stessa promozione potrà essere attivata anche con la fibra FTTC o ADSL)

modem con Wi-Fi Optimizer, che è in grado di ottimizzare il collegamento in casa

potrete anche personalizzare la vostra Station Vodafone scegliendo il colore e la fantasia che preferite dal catalogo Mobile Outfitters Italia

La promozione casa potrà anche essere arricchita abbinando uno dei seguenti pacchetti mobile o dati:

una SIM dati con 150 GB per navigare da tablet, chiavette e smartphone anche quando ci si trova lontani da casa, al costo di 33,90 euro al mese

con con una SIM mobile con la Giga Family Infinito Edition. Il piano per il vostro smartphone costerà 6,99 euro al mese e vi offrirà minuti, sms e Giga senza limit, costo complessivo 39,90 euro

3. TIM Super Fibra

La Super Fibra di TIM è una promozione che permette di navigare alla velocità massima della fibra FTTH, il limite della linea è di 1 Gigabit/s in download e 50 Megabit/s in upload. Il canone proposto da TIM è di 29,90 euro al mese.

Questa offerta include:

una linea telefonica fissa e chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

il modem TIM HUB+, in comodato d’uso gratuito,

costo di attivazione (10 euro per 24 mesi)

l’accesso gratuito a TIMVision

il Wi-Fi certificato dai tecnici TIM e la navigazione sicura con Safe Web Plus (facoltativo, costo 6 euro)

Al pacchetto TIMVision si può aggiungere anche un abbonamento al piano Intrattenimento Plus, costo mensile di 14,99 euro. L’offerta vi permetterà di accedere al catalogo Disney+, Netflix, TIMVision Plus e vi fornirà la TIMVision Box gratuitamente per il periodo in cui l’offerta sarà attiva. Se siete già cliente TIM potrà attivare gratis l’opzione UNICA, questo servizio vi permetterà ai avere Giga illimitati su 6 sim della famiglia.

4. Fastweb NEXXT Casa

L’offerta Internet casa di Fastweb è NEXXT Casa, il canone richiesto è di 29,95 euro al mese e include:

il modem FASTGate in comodato d’uso gratuito

l’attivazione gratuita

i servizi WOW, che comprendono il WOW Space, un cloud illimitato e gratuito, e il WOW Fi, che permette di navigare in qualsiasi momento quando ci si trova fuori grazie ai punti di accesso del Wi-Fi di Fastweb che sono dislocati in tutta Italia

la rete in fibra ottica FTTH per navigare fino a 2,5 Giga in download senza limiti

chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali

il servizio di assistenza MyFastweb

nessun vincolo contrattuale

Se siete anche alla ricerca di un pacchetto mobile vantaggioso e con un buon rapporto qualità prezzo potrete ottenere uno sconto su NEEXT Casa attivando anche NEEXT Mobile. Il costo complessivo dell’offerta internet casa e dell’opzione mobile sarà di 34,90 euro, il canone mensile della connessione in fibra scenderà a 25,95 euro al mese. Nel piano per lo smartphone avrete a disposizione ogni mese minuti illimitati, 100 sms e 50 Giga (anche in 5G).

5. Sky Wifi a 29,90 euro al mese

Una delle migliori offerte in fibra di Marzo è la promozione Sky Wifi, l’operatore di telecomunicazioni dal 2020 è diventato anche un gestore di servizi internet casa. Le promozioni di Sky sono solo in fibra fino a 1 Gigabit/s in download e a 300 Megabit/s in upload. Il canone per poter attivare l’offerta base è di 29,90 euro al mese e include:

internet illimitato

modem di nuova generazione

chiamate a consumo (0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta

Oltre a questo piano il gestore propone altre due soluzioni:

Ultra con chiamate a consumo, modem di ultima generazione e internet illimitato con la fibra FTTH fino a 1 Gigabit/s e 2 WiFi Pod per ottimizzare il segnale e la copertura della rete in tutta casa, costo mensile di 32,90 euro

con Ultra Plus con le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e internet illimitato tramite fibra FTTH e 2 WiFi Pod per estendere la copertura della rete. Prezzo mensile del canone 37,90 euro

Potrete personalizzare il vostro pacchetto Sky Casa WiFi con le soluzioni Sky TV, per esempio potrete attivare il piano intrattenimento per i primi 18 mesi al costo di 39,90 euro al mese.

