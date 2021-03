Offerte WINDTRE per già clienti Wind: le promozioni di marzo 2021

Si tratta di promozioni di tipo all inclusive, nelle quali sono previsti Giga, minuti e messaggi

Modalità di pagamento

In alcuni casi è possibile pagare solo in modalità Easy Pay, quindi con addebito diretto su carta di credito, conto corrente e carta conto, mentre in altri si può pagare con la classica ricarica mensile e l’addebito su credito residuo

