Enel o Illumia? Per chi sia alla ricerca di risparmi in bolletta, ma non sappia su quale dei due gestori energetici orientare il radar della convenienza, il comparatore di SOStariffe.it ha scattato una fotografia delle offerte luce e gas a prezzo fisso e a prezzo variabile attivabili a settembre 2023.

Enel o Illumia: le offerte luce e gas a prezzo fisso a Settembre 2023

TIPO DI FORNITURA NOME OFFERTA E FORNITORE CARATTERISTICHE Fornitura luce Scegli oggi di Enel Energia offerta a prezzo fisso per 12 mesi

l’energia costa 0,2805 €/kWh, ma con sconto del 30% per chi proviene dalla Maggior Tutela e del 15% per chi proviene da un altro fornitore del Mercato Libero Fornitura luce Luce Sicura di Illumia offerta a prezzo variabile, ma con un tetto massimo per il prezzo dell’energia

l’energia costa come il PUN + 0,01 €/kWh, ma il tetto non può superare i 0,250 €/kWh

A settembre 2023, sia Enel che Illumia propongono due soluzioni luce che hanno l’obiettivo di proteggere i clienti domestici dal rischio (sempre più concreto) di nuovi aumenti luce e gas nell’autunno 2023.

Mentre Enel, per centrare questo target, propone “Scegli oggi”, un’offerta luce che blocca il prezzo dell’energia elettrica per 12 mesi, Illumia sceglie una soluzione ibrida e scommette su “Luce Sicura”, una soluzione per illuminare casa a prezzo variabile (quindi legata all’andamento del PUN, l’indice di riferimento per l’acquisto di energia all’ingrosso sul mercato italiano), ma con un tetto massimo al prezzo dell’energia stessa, valido per 12 mesi. Passiamo ora sotto la lente d’ingrandimento le due offerte.

Scegli oggi di Enel Energia

Come anticipato poco sopra, questa offerta 100% green blocca il prezzo dell’energia elettrica per 12 mesi, con uno sconto del 30% sul prezzo di listino della materia prima (0,2805 €/kWh) per i clienti domestici che provengano dal Mercato Tutelato e una riduzione del 15% per i consumatori che abbiano già una fornitura nel Mercato Libero ma vogliano dire addio al proprio fornitore per passare a Enel.

Queste, dunque, le condizioni tariffarie proposte a settembre 2023:

0,19635 €/kWh : è il prezzo dell’energia che sarà applicato per chi proviene dal Mercato Tutelato;

: è il prezzo dell’energia che sarà applicato per chi proviene dal Mercato Tutelato; 0,23843 €/kWh: è il prezzo applicato ai clienti domestici in arrivo da un altro fornitore del Mercato Libero.

In aggiunta, è previsto il pagamento di un contributo fisso annuale per costi di commercializzazione pari a 120 euro (10 euro al mese). Sottoscrivendo questa offerta, completamente gestibile da remoto grazie all’App di Enel Energia, si potrà beneficiare della possibilità di attivare anche la fibra di Enel Energia a prezzo scontato: 22,90 euro al mese per 12 mesi (anziché 24,90 euro).

“Scegli oggi luce” avrebbe un costo mensile di 102,26 euro per una “famiglia tipo” (con 2.700 kWh di elettricità consumata all’anno). Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Luce Sicura di Illumia

Illumia, il family business italiano con quartier generale a Bologna, scommette invece su una soluzione con un doppio vantaggio: l’accesso al prezzo dell’energia alle condizioni del mercato all’ingrosso (PUN) e un tetto massimo di prezzo per l’energia stessa. In questo modo, si riceveranno bollette in linea con l’andamento del mercato, ma con la certezza che oltre una certa soglia il prezzo non possa crescere.

Ecco le principali caratteristiche di “Luce Sicura”:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,01 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; limite massimo al prezzo della materia prima: 0,250 €/kWh ( valido 12 mesi);

al prezzo della materia prima: valido 12 mesi); tariffa monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’ora di utilizzo;

: il costo dell’energia è indipendente dall’ora di utilizzo; contributo fisso mensile per spese di commercializzazione: 12 euro (per una spesa complessiva di 144 euro l’anno);

energia verde 100% proveniente da fonti rinnovabili al prezzo di 3 euro in più al mese.

Enel o Illumia: le offerte luce e gas collegate a PUN e PSV a Settembre 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA Enel Energia Flex Luce

Flex Gas 0,18909 €/kWh (monoraria)

0,53321 €/Smc 86,22 €/mese

145,11 €/mese Illumia Luce Flex

Gas Flex 0,11709 €/kWh (monoraria)

0,43321 €/Smc 70,30 €/mese

140,04 €/mese

Nella loro gamma di soluzioni luce e gas per la casa, Enel e Illumia mettono a disposizione anche tariffe luce e gas a prezzo variabile. Queste ultime assicurano l’accesso al prezzo all’ingrosso dei beni energetici, aggiornato mensilmente in base all’andamento degli indici PUN (per l’energia elettrica) e PSV (per il gas).

Enel propone Flex Luce e Gas. L’energia elettrica costa come il PUN + 0,077 €/kWh di contributo al consumo (in Fascia F1 e F2) e come il PUN + 0,027 €/kWh in Fascia F3. Il gas, invece, costa come il PSV + 0,200 €/Smc. Previsto anche un contributo fisso mensile per costi di commercializzazione pari a 1o euro al mese per fornitura (per un totale di 120 euro all’anno a fornitura).

Maggiori dettagli su Flex luce, il cui impatto sul budget della “famiglia tipo” è pari a 86,22 euro al mese, sono disponibili premendo il link qui sotto:

Enel Flex Gas costerebbe alla “famiglia tipo” 145,11 euro al mese. Per saperne di più, basta cliccare il pulsante verde di seguito:

Illumia propone Luce e Gas Flex. Ecco i punti di forza di questa promozione:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso all’ingrosso PSV + 0,100 €/Smc ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita pari a 10 euro al mese (120 euro all’anno) per la fornitura di energia e 11 euro al mese (132 euro l’anno) per quella del gas;

possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria: nel secondo caso, l’energia costa meno in determinate fasce orarie, come la sera e nei fine settimana.

La “famiglia tipo” che volesse attivare Illumia Luce Flex spenderebbe 70,30 euro al mese. Premendo il link di seguito, è possibile accedere al portale che Illumia ha dedicato all’offerta:

La “famiglia tipo” che volesse attivare Gas Flex di Illumia, dovrebbe preventivare una spesa di 140,04 euro al mese per le bollette del gas. Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta:

