Le 3 carte di credito gratuite di dicembre 2021

Le carte di credito sono delle carte di pagamento legate a un conto corrente, che si differenziano rispetto alla carte di debito o alle carte prepagate, che per esempio non sono neanche connesse a un conto corrente. Prima di parlare delle offerte di carte di credito gratuite disponibili a dicembre, è opportuno fare alcuni chiarimenti su questa tipologia di carte.

Le transazioni effettuate con una carta di credito non vengono scalate in modo automatico dal conto corrente, ma slittano a un momento successivo, che può corrispondere:

al mese dopo, in una data ben precisa: in questo caso, si parla di carte di credito a saldo;

a rate, con il pagamento di un tasso di interesse: in questo caso, si parla di carte di credito revolving o a rate.

Le carte di credito prevedono generalmente la richiesta di garanzie reddituali. Il motivo è principalmente dovuto al fatto che quando si effettua una transazione, si può pagare anche una cifra che non è disponibile sul proprio conto corrente in quel preciso momento, grazie alla presenza del fido, il cui importo varia da carta a carta e più è alto, più si dovrà sostenere un canone maggiore.

Di cosa si tratta, dunque? Di una quantità di denaro che, ogni mese, viene messa a disposizione dalla banca e che non potrà essere superata: si presuppone, infatti, che quanto sostenuto dall’istituto di credito dovrà poi essere restituito sulla base delle condizioni contrattuali alla base della carta.

Di conseguenza, nel momento in cui si richiede l’emissione di una carta di credito, le garanzie reddituale serviranno alla banca per tutelarsi sulla restituzione degli importi che saranno anticipati.

Carte di credito gratuite: le offerte di dicembre 2021

Alla luce di quanto detto fin qui, è lecito chiedersi se esistano delle carte di credito gratuite, ovvero che non prevedono il pagamento di un canone di gestione. Analizzando i prodotti attualmente disponibili emerge che:

ci sono carte di credito online , associate a conti correnti a zero spese, che prevedono canoni di gestione mensili o annuali davvero molto bassi;

ci sono anche delle carte di credito con canone gratuito per il primo anno.

Utilizzando il comparatore di carte di SOStariffe.it, sono state individuate alcune carte di credito davvero interessanti, che si consiglia di considerare nel mese di dicembre 2021: alcune sono gratuite per il 1° anno di utilizzo, mentre altre hanno un canone ridotto.

In particolare, si tratta delle proposte di:

ING Direct; Crédit Agricole; American Express.

Vediamo di seguito quali sono le loro particolarità e i costi da sostenere: si ricorda, inoltre, che le carte di credito sono collegate a un conto corrente e che, in genere, vengono concesse con maggior facilità a chi è già cliente della banca.

1. Carte di credito ING

La carta di credito proposta da ING Direct, ovvero la MasterCard Gold, prevede un canone di gestione gratuito per un intero anno, al termine del quale si dovrà sostenere una spesa pari a 2 euro al mese. Il limite massimo di prelievo è pari a 600 euro.

Per ottenere questa carta si dovrà essere titolari del conto corrente Arancio e avere la residenza in Italia. Si potranno impostare limiti di spesa, scegliere e visualizzare il PIN dall’app, ricevere notifiche in tempo reale.

Il conto corrente Arancio di ING è un conto corrente con canone annuo gratuito, che include una carta di debito MasterCard e i pagamenti tramite Apple Pay e Google Pay. Offre anche la possibilità di fare trading online senza dover utilizzare le piattaforme di broker esterni.

Si caratterizza per la gratuità di servizi quali:

il costo del singolo assegno:

la commissione sul carburante;

il prelievo ATM presso altre banche;

i bonifici online.

2. Carte di credito Crédit Agricole

La carta di credito Next Classic di Crédit Agricole si caratterizza per un canone annuo pari a 30,99 euro. La si può utilizzare sia per gli acquisti in Italia, sia per quelli all’estero, anche online. Il pagamento slitta al mese successivo.

Per richiederne una, si consiglia di sottoscrivere prima il conto corrente online proposto da Crédit Agricole, che prevede il canone annuo e l’imposta di bollo gratuiti, e permette di ottenere anche una carta di debito MasterCard a costo zero.

L’apertura del conto corrente online di Crédit Agricole permetterà di avere a propria disposizione anche una carta di debito appartenente al circuito MasterCard, ovvero EasyPlus, il cui canone è gratuito.

Si tratta di una carta di pagamento che potrà essere utilizzata:

per ogni spesa, quindi sia per pagare online che dal vivo, anche in modalità contactless;

collegandola a Apple Pay e Google Pay;

per prelevare e pagare in Italia e nel mondo.

3. Carte di credito American Express

American Express propone diverse carte di credito con canone gratuito per il 1° anno: la prima è la carta Blu American Express, la quale prevede:

il cashback pari all’1% sulle proprie spese ogni anno;

la gratuità del canone per il 1 anno, il cui costo diventerà pari a 35 euro a partire dal secondo.

Per richiedere questa carta di credito, si dovranno rispettare le seguenti condizioni:

essere maggiorenni;

essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA. L’IBAN non deve corrispondere ad una carta prepagata;

avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. American Express potrà richiedere prova del reddito indicato.

Si dovranno tenere a portata di mano:

le informazioni bancarie (IBAN, nome della tua Banca, Anno di apertura conto);

un documento di identità in corso di validità (Carta d’identità o Passaporto o Patente);

il codice Fiscale (oppure Carta d’identità elettronica o Tessera Sanitaria.

La carta si caratterizza per un fido pari a 5.000 euro, che si ricarica automaticamente ad ogni rimborso mensile, mettendo a propria disposizione una nuova riserva di credito da utilizzare per i nuovi acquisti.

Una seconda carta che si potrà attivare è Carta Verde American Express, la quale prevede l’iscrizione automatica e gratuita al Club Membership Rewards®, per accumulare punti da trasformare in premi, voucher e viaggi. Questa carta presenta un costo del canone del primo anno pari a zero, mentre dal 2° anno si dovranno sostenere 6,50 euro al mese.

Si caratterizza per i seguenti vantaggi:

nessun limite di spesa prefissato;

la protezione antifrode, in caso di uso illecito della Carta da parte di terzi;

Amex Offers, che permette di risparmiare con offerte sempre nuove per i tuoi acquisti;

servizio clienti a disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.