Sky TV con Cinema e Netflix: l'offerta di Dicembre 2021

Scopri l'offerta Sky TV Cinema e Netflix per avere film, serie TV, documentari, cartoni animati e produzioni originali di entrambe le piattafome tutte in HD

Sky ha perso l’esclusiva sulla Serie A, i cui diritti sono stati acquistati da DAZN fino alla stagione 2023-2024, ma la pay TV resta un punto di riferimento per quanto riguarda l’intrattenimento televisivo tra film, serie TV, programmi di successo, produzioni originali, documentari e contenuti per i bambini. Il pacchetto Sky TV Cinema offre oltre 200 prime visioni all’anno tra cui Come un Gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (a Natale), Dune, Fast & Furious 9 (gennaio 2022), E noi come st***zi rimanemmo a guardare, I Croods 2 (gennaio 2022). Il pacchetto comprende anche il meglio del cinema italiano e internazionale (The Father, Peter Rabbit 2), 20 film Sky Original all’anno (C’era una truffa a Hollywood, Lovely Boy, Ai confini del male, Way Down – Rapina alla Banca di Spagna e Il caso Minamata) e più di 1500 titoli di ogni genere per tutta la famiglia.

Da solo il pacchetto SKY TV Cinema ha un costo di 24,90 euro al mese invece di 39 euro al mese con il profilo Sky Smart, che garantisce un prezzo più favorevole ma con vincolo di permanenza di 18 mesi, ma può essere associato anche a Netflix, tra le più importanti piattaforme di streaming con produzioni originali come la Casa di Carta 5, Squid Game e altre.

Sky TV Cinema con Netflix: l’offerta di dicembre

L’offerta Sky con Netflix incluso è chiamata Intrattenimento Plus e prevede un account standard per la visione in HD dei contenuti su due dispositivi in contemporanea:

1. Intrattenimento Plus

Sky TV

Sky HD

Netflix piano standard

Sky Q senza parabola

Sky Go Plus

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese con vincolo di 18 mesi con Sky Smart (poi se non rinnovato si attiva il profilo Sky Open da 30,90 euro al mese). Il costo di attivazione di Sky Q è di 9 euro invece di 99 euro mentre la consegna è gratuita (invece di 49 euro).

Chi è già cliente Sky Q può aderire ad Intrattenimento Plus direttamente dal proprio telecomando. Basta selezionare la sezionare Serie TV poi Netflix e infine Intrattenimento Plus. Si possono anche utilizzare i comandi vocali per attivare l’offerta semplicemente pronunciando “Intrattenimento Plus“. A video vi compariranno i passaggi per completare l’acquisto. Alla fine si riceverà una email e un messaggio a video di conferma adesione. Per eseguire tali operazioni è necessario che il decoder Sky Q sia connesso ad Internet.

Sky TV offre accesso a serie TV molto popolari come Dexter – New Blood, One Chicago, Il simbolo perduto e Sky Originals come Gomorra – Ultima stagione. Il pacchetto comprende anche documentari come Sarah – La ragazza di Avetrana, Maradona – Morte di un D10 , I tesori d’Egitto e show di successo come Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, X Factor e Hell’s Kitchen USA.

IL decoder Sky Q non prevede l’installazione della parabola ed è compatibile con lo standard digitale terrestre DVB T2 HEVC. Il dispositivo consente di controllare il televisore con i comandi vocali e registrare fino a 3 programmi in contemporanea. Nel pacchetto sono compresi anche una memoria da 1 TB, tutti i canali del digitale terrestre, modalità on demand e la possibilità di accedere ad app come Netflix, DAZN, Disney+, Mediaset Play, YouTube e Spotify direttamente dall’hub dedicato. L’attivazione per Sky Q via satellite è di 9 euro e di 29 euro per Sky Q senza parabola mentre la consegna è gratuita invece di 49 euro.

L’app Sky Go permette di accedere anche da mobile (smarpthone e tablet) ai contenuti di Sky in streaming e on demand e integra le seguenti funzioni:

Visione fino a 4 dispositivi

Download & Play per scaricare titoli on demand e guardarli offline senza connessione Internet

per scaricare titoli on demand e guardarli offline senza connessione Internet Restart per far ripartire il programma da dove lo si è lasciato

per far ripartire il programma da dove lo si è lasciato Pausa per fermare la visione e riprenderla in seguito quando si vuole

per fermare la visione e riprenderla in seguito quando si vuole Replay per rivere le scene che si è perso tutte le volte che si vuole

per rivere le scene che si è perso tutte le volte che si vuole Sincronizzazione con Sky Q tramite la rete Wi-Fi per accedere alle registrazioni, riprendere i contenuti iniziati anche da mobile, scaricarli e vederli anche senza una connessione Internet fuori casa

2. Intrattenimento Plus + Sky Calcio

Sky TV

Sky HD

Sky Calcio

Netflix piano standard

Sky Q senza parabola

Sky Go Plus

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese con vincolo di 18 mesi con Sky Smart (poi se non rinnovato si attiva il profilo Sky Open da 35,90 euro al mese).

Con Sky Calcio si possono seguire 3 partite su 10 per giornata di Serie A TIM (posticipo del sabato alle 20:45, match delle 12:30 di domenica e monday night – lunedì 20:45), Serie BTK, fino a 8 incontri per turno di Serie C, 5 partite per giornata di Premier League di cui una in 4K HDR, una selezione di match di Ligue 1 e Bundesliga e tutte le news e approfondimenti dei commentatori di Sky Sport 24.

Chi è già cliente Sky da prima del 4/2/21 disporrà di:

piano Netflix Premium (visione in 4K e su 4 device) se cliente Sky Q Platinum con servizio Sky Q Plus attivo

(visione in 4K e su 4 device) se cliente con servizio attivo piano Netflix Standard (visione in HD e su 2 device) se cliente Sky Q Black o senza parabola

Chi è cliente Sky Smart o Sky Open invece avrà:

piano Netflix Premium (visione in 4K e su 4 device) se si ha Sky Ultra HD oppure Sky Multriscreen attivo

(visione in 4K e su 4 device) se si ha oppure attivo piano Netflix Standard (visione in HD e su 2 device) se non si ha Sky Ultra HD o Sky Multriscreen attivo

E’ sempre possibile sottoscrivere un piano Netflix Premium al costo di 4 euro in più al mese accedendo all’app di streaming su Sky Q o su netflix.com/account dopo aver acquistato Intrattenimento plus.

3. Intrattenimento Plus + Cinema

In alternativa, si può creare un abbonamento personalizzato con il profilo Sky Smart che comprende Sky TV Cinema e Netflix. Collegandosi al sito della pay TV si può quindi creare il proprio pacchetto con:

Intrattenimento Plus

Sky Cinema

Sky HD

Sky Q via satellite o senza parabola

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 18 mesi con Sky Smart (poi se non rinnovato si attiva il profilo Sky Open da 44 euro al mese). L’attivazione per Sky Q via satellite è di 9 euro e di 29 euro per Sky Q senza parabola mentre la consegna è gratuita invece di 49 euro.