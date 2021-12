Il 5G in Italia è disponibile per gli utenti dal 2019 con l'arrivo delle prime offerte 5G proposte da TIM e Vodafone. Successivamente, sul finire del 2020, anche Iliad, WINDTRE e Fastweb hanno messo a disposizione dei loro clienti la possibilità di accedere alla rete 5G. In questi due anni, però, la diffusione del 5G in Italia non ha registrato la crescita sperata. Sia in termini di velocità di connessione che di copertura, infatti, il nostro Paese è lontano dai dati migliori fatti registrare da altri Paesi dove il 5G è molto più diffuso.

5G in Italia: prestazioni non al top ma le offerte sono sempre più convenienti

La nuova indagine di OpenSignal (consultabile tramite il portale opensignal.com) vede l’Italia ancora molto indietro per quanto riguarda il 5G. La diffusione della rete mobile di nuova generazione nel nostro Paese è in corso ma le prestazioni non sono per nulla vicine al 5G disponibile in altri Paesi. Nonostante siano passati oltre due anni dal debutto ufficiale delle prime reti 5G per gli utenti, ad oggi il mercato di telefonia mobile italiano propone ancora una rete mobile con performance non in linea con quello che dovrebbe essere il nuovo standard di connessione.

I dati di OpenSignal sul 5G in Italia

Secondo i dati di OpenSignal, infatti, l’Italia è fuori dalla Top 15 mondiale sia per quanto riguarda la velocità in download che quella in upload del 5G. Anche la velocità di picco in download del 5G non vede primeggiare l’Italia. Da notare, inoltre, che i dati di OpenSignal confermano che diversi Paesi in Europa sono al top per il 5G. È il caso della Norvegia, della Svezia, della Bulgaria, della vicina Slovenia ma anche della Finlandia e dell’Ungheria che rientrano nella Top 15 dei Paesi con la velocità in download maggiore sotto rete 5G (tale classifica è dominata dalla Corea del Sud con una media di 423 Mbps).

Diversi Paesi europei sono, inoltre, presenti nella Top 15 mondiale anche per la velocità di picco (la Slovenia è al secondo posto con 909 Mbps) e per la velocità media in upload (la Norvegia è prima con 41,9 Mbps). Tra le varie classifiche proposte dal report di OpenSignal sullo stato del 5G in tutto il mondo, l’Italia compare esclusivamente nella graduatoria della disponibilità temporale delle reti 5G con un poco confortante 14° posto. In tutte le altre classifiche, invece, la rete 5G del nostro Paese è esclusa dalla Top 15.

5G in Italia: costi ridotti con offerte da meno di 10 euro al mese

Anche se le prestazioni non sono ancora al top, il 5G in Italia può contare su offerte davvero convenienti. L’accesso alla rete 5G (grazie alle proposte degli operatori TIM, Vodafone, WINDTRE, Iliad e Fastweb) è alla portata di tutti. I costi per ottenere Giga mensili da utilizzare in 5G sono contenuti. In attesa di un potenziamento dell’infrastruttura, che migliorerà i risultati di connessione, questo dato può rappresentare una particolare consolazione per gli utenti. Ricordiamo che per un quadro completo delle tariffe disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte 5G oppure scaricare l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS.

Tra le migliori tariffe 5G del momento troviamo Fastweb Mobile Light. L’offerta in questione include minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G e 5G al costo di 5,95 euro al mese. Tale offerta è attivabile anche in abbinamento ad un abbonamento Internet casa, Fastweb Casa, con linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps al costo di 25,95 euro al mese per il primo anno.

Un’altra offerta 5G da non perdere è la nuova Flash 150 di Iliad. L’offerta proposta dall’operatore include minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso l’estero (60 destinazioni internazionali) e ben 150 GB di traffico dati in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro. L’offerta è attivabile direttamente online da tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad con o senza portabilità del numero.

