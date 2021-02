Internet illimitato mobile: le 9 migliori offerte di Febbraio 2021

Se siete costantemente connessi, avete bisogno di scaricare grandi quantità di dati e magari vostro figlio vuole anche giocare con gli amici dal vostro smartphone i Giga delle promozioni tradizionali svaniscono in poco tempo. Per poter stare tranquilli ed evitare conti esorbitanti per aver navigato oltre soglia potete scegliere le offerte internet illimitato mobile, ecco i 9 piani più convenienti di Febbraio

Chi utilizza lo smartphone come strumento di lavoro e di svago può avere bisogno di molti più Giga rispetto a quelli previsti nelle comuni offerte cellulare, è diventata una pratica tra i gestori proporre promozioni con internet illimitato per i mobile.

Non tutte le tariffe con Giga senza limiti hanno le stesse caratteristiche e i prezzi dei piani possono variare molto, diciamo che la fascia di costo va dai 25 euro al mese e può arrivare fino a 40 euro. Il vantaggio è ovviamente di non avere più nessun problema di connessione.

Quanti Giga consumate

Si deve però valutare bene quale sia la soluzione adatta alle proprie necessità. I pacchetti dati illimitati offerti hanno dei prezzi così diversi perché le promozioni della prima fascia limitano la velocità di navigazione.

Come vedremo analizzando meglio le tariffe, i piani che vi consentono di avere internet illimitato mobile ma connettendosi a 2 Mbit/s vi permettono di navigare online, stare sui sociale e ascoltare musica in tranquillità. Se dovete girare video in alta qualità e caricarli sui social dallo smartphone o scaricare materiali molto pesanti dovrete valutare le offerte più costose che vi assicurano una connessione alla massima velocità.

Per farvi un’idea di quali siano i vostri consumi quando navigate dallo smartphone potete leggere la nostra guida che vi spiega di quanti Giga hai bisogno al mese. Considerate che se guardate un film in streaming su Netflix o Prime in qualità standard usate circa 1 Giga, se passate alla visione in HD il consumo passa a 3 Giga.

Un utente medio può spendere facilmente 25 Giga, secondo le analisi dei nostri esperti, se:

naviga 720 ore in un mese

vedere 100 video

ascolta 150 canzoni

scarica 400 foto

riceve 1000 documenti

fare il download di 15 film

invia o riceve 10 mila mail

Trovare le migliori offerte internet illimitato mobile

Per individuare quali sono le promozioni più convenienti con internet mobile senza limiti potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento vi permette di personalizzare la ricerca e di avere immediatamente un quadro chiaro delle condizioni offerte dal gestore.

Se cliccate sul menu internet mobile il sistema vi chiederà di indicare che tipo di utente siete:

social

quotidiano

intensivo

In base a quale account selezionerete l’algoritmo vi segnalerà le proposte più interessanti per voi.

Le promozioni con Giga senza limiti

Ecco quali sono a Febbraio le 9 offerte internet illimitato mobile:

Infinito

Infinito Gold Edition

Infinito Black Edition

TIM Advance 5G

TIM Advance 5G Unlimited

TIM Super Fibra con Unica

WindTre Unlimited con Easy Pay

Super Fibra

Ricarica Special 10 euro

1. Infinito di Vodafone da 24,99 euro

Vodafone è stato tra i primi operatori di telefonia mobile a lanciare le sue promozioni con bundle illimitati. I pacchetti di questa categoria sono Infinito, si tratta di offerte già predisposte anche per la navigazione in 5G. Il canone della promozione base Infinito è di 24,99 euro al mese, in sconto per chi attiva i pagamenti con Smart Pay. Lo Smart Pay è un metodo di pagamento automatizzato che vi permette di domiciliare gli addebiti.

La promozione include:

Giga illimitati

minuti e sms senza limiti

chiamate e sms senza limiti anche in UE

1000 minuti per le chiamate all’estero

1 GB e 200 minuti in roaming paesi extra UE

Smart Passport+

Top Service

La velocità massima di navigazione con questa offerta viene limitata a 2 Mbit/s.

2. Infinito Gold Edition a 29,99 euro

La versione Infinito Gold porta il limite della velocità di navigazione fino a 10 Mbit/s. Questo collegamento si adatta a chi ha esigenze di streaming dei contenuti in HD e Ultra HD ed è ottimo anche per sostenere le richieste delle piattaforme di videoconferenza e Dad.

Il canone mensile è in promozione a 29,99 euro, anche in questo caso il prezzo da listino sarebbe 39,99 euro. La riduzione viene proposta ai clienti che attivino lo Smart Pay.

Nel piano Gold sono compresi ogni mese:

Giga illimitati

minuti e sms senza limiti

minuti verso UE

Minuti extra Ue 1000

2 GB in roaming extra Ue + 300 minuti

Smart Passport +

Top Service

Il Top Service proposto da Vodafone non è altro che un servizio di assistenza prioritario. I clienti delle promozioni Infinito avranno una linea dedicata quando chiameranno il Supporto clienti 190. Le chat per i clienti con Top Service sono attive 24 ore su 24.

3. Infinito Black Edition a 39,99 euro

La promozione internet illimitato mobile di Vodafone senza nessun vincolo per la velocità di connessione è Infinito Black, il canone di questa offerta è di 39,99 euro al mese e include:

5 GB in roaming

500 minuti per chiamare dall’estero

abbonamento a NOW TV

minuti e sms senza limiti verso numeri nazionali e in UE

1000 minuti extra UE

5 GB e 500 minuti in roaming extra UE

Per i nuovi clienti l’attivazione delle promozioni Infinito ha un costo di 5 euro, per chi è già utente Vodafone passare a queste tariffe richiede un contributo pari a 22,50 euro.

4. TIM Advance 5G da 29,99 euro

La promozione TIM Advance 5G è un’offerta che può essere trasformata in un piano con Giga illimitati. Nel pacchetto proposto dal gestore per 29,99 euro al mese in realtà viene incluso un bundle dati limitato a 50 GB al mese. Gli altri servizi compresi nel canone sono:

minuti e sms senza limiti

5G fino a 2 Gigabit/s

Assistenza dedicata

TIMMusic

Roaming UE incluso

Lo Sai e Chiama Ora

Per poter avere Giga illimitati con questa promozione dovrete avere attiva la connessione internet casa con TIM. Il gestore infatti offre ai clienti Casa e Mobile il servizio UNICA che trasforma il vostro piano in un pacchetto con Giga illimitato.

5. TIM Advance 5G Unlimited da 39,99 euro

L’unica offerta TIM che include nel canone un piano Giga illimitati è Advance Unlimited. Questa tariffa costa circa 40 euro al mese, la promozione comprende:

internet illimitato in 5G velocità massima 2 Gigabit/s

minuti e sms senza limiti

possibilità di vedere video in HD e Ultra HD

Assistenza dedicata

TIMGames incluso per 3 mesi

Roaming UE incluso

in paesi extra UE 3 GB

250 minuti verso l’estero

Sono anche inclusi i servizi Lo sai e chiama ora gratis per i clienti che attivino i piani 5 G Unlimited.

6. TIM Super Fibra con Unica

Il piano in fibra di TIM ha un costo mensile di 29,90 euro e include:

chiamate senza limiti verso fissi e cellulari in Italia (in promo online per 24 mesi)

TIMVision, la streaming tv del gestore

attivazione

modem (5 euro al mese per 48 mesi, costo compreso nell’offerta)

3 mesi di Disney + gratis e poi abbonamento a 3 euro al mese

L’opzione UNICA vi offre Giga illimitati su 6 sim TIM della vostra famiglia, il servizio sarà attivato gratuitamente e il conto dei due abbonamenti sarà unificato.

7. WindTre Unlimited con Easy Pay

WindTre propone una sola offerta con Giga illimitati, è la Unlimited. Per attivare la promozione è necessario accettare come metodo di pagamento Easy Pay, si tratta di un sistema di addebito automatico del canone su carta o conto corrente. Questa offerta ha un costo mensile di 29,99 euro, sono inclusi nel canone:

Minuti illimitati verso numeri italiani

200 minuti verso l’estero

Giga senza limiti con 5G Priority Pass

200 sms

nessun costo attivazione, ma vincolo di 24 mesi

Se non rispetta il vincolo di 2 anni si dovranno pagare 49,99 euro come contributo iniziale, oltre ai 10 euro per la sim.

8. Super Fibra

WindTre ha attivato una promozione Casa e Mobile molto simile all’opzione TIM UNICA. I clienti che attivano Super Fibra con questo gestore potrà avere Giga illimitati sulla sua sim WindTre e su altre 2 sim.

L’offerta in fibra ha un costo mensile di 26,98 euro e include:

modem di nuova genereazione e attivazione

chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali

Super WiFi per connettere fino a 100 dispositivi

12 mesi di Amazon Prime

Si può anche attivare il servizio Top WiFi, il canone in questo caso sarà di 28,99 euro e il gestore vi offrirà l’ottimizzazione della connessione casalinga con un Extender che potenzierà il segnale in ogni angolo della casa.

9. Ricarica Special 10 euro

L’operatore WindTre vi propone anche un’altra soluzione per riuscire ad estendere il bundle dati e avere Giga illimitati per il mobile. Se attivate il sistema di Ricarica Special da 5 o 10 euro otterrete Giga senza limiti sul vostro numero per 24 ore.

In pratica con questo metodo di ricarica voi come utente pagherete 1 euro per avere internet senza limiti, il resto della spesa invece sarà ricaricata come credito telefonico sulla vostra sim. Quindi la ricarica reale che riceverete sarà di 4 o 9 euro. Se l’attivazione di Ricarica Special è andata a buon fine riceverete un sms di conferma.

Le ricariche Special possono essere acquistate online oppure in bar, tabacchi, centri Sisal e altri punti vendita. Quando si ricarica in modo tradizionale la propria sim sarà necessario specificare che si desidera operare una ricarica Special.