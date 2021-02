Mercato libero: le offerte per chi cambia a febbraio 2021

Il mercato libero dell’energia e del gas naturale, introdotto per favorire la libera concorrenza tra i diversi fornitori operanti nel nostro Paese, sarà obbligatorio per tutti dal 1° gennaio 2023.

In attesa che la transizione sia totale e che il mercato tutelato sparisca in modo definitivo, è già possibile iniziare a valutare le offerte luce e gas presenti nel mercato libero al fine di aggiudicarsi fin da subito un risparmio reale.

Abbiamo utilizzato il comparatore di tariffe luce e gas di SOStariffe.it per individuare quali sono le migliori soluzioni attualmente disponibili in circolazione: vediamo insieme i parametri alla base della simulazione effettuata e quali risultati sono stati ottenuti.

Come utilizzare il comparatore di offerte luce e gas

Ci sono due modi per trovare le migliori offerte luce e gas con l’utilizzo del comparatore di tariffe. La prima consiste nell’inserire i propri dati di consumo, che possono essere facilmente reperiti sulle fatture delle proprie utenze domestiche.

La seconda, invece, consiste nell’utilizzare i filtri del comparatore. Quello relativo alla componente luce si basa sull’inserimento:

del numero di componenti del proprio nucleo familiare;

degli elettrodomestici presenti in casa.

Il comparatore gas, invece, permette di inserire i seguenti dati:

la grandezza del proprio immobile;

il numero dei componenti del proprio nucleo familiare;

i motivi per i quali si utilizza il gas in casa.

Le migliori offerte luce di febbraio 2021

Mario è single e consuma energia per l’utilizzo di lavatrice, forno, frigorifero e scaldabagno. Le offerte luce che gli converrebbe attivare al fine di risparmiare rispetto alla tariffe del mercato tutelato sono:

Tate Luce;

Luce Extra Web di Illumia;

Energia Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi;

Luce e Gas Insieme di E.ON.

Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici

Tate Luce

Tate propone l’offerta luce più conveniente tra quelle attivabili nel mese di febbraio 2021, con la quale si potrà ottenere un risparmio pari a 82,42 euro all’anno, pagando bollette mensili di circa 37 euro.

Tra le caratteristiche di questa promozione troviamo:

una tariffa di tipo triorario, nella quale il prezzo è inferiore in fascia F3;

l’assenza di depositi cauzionali;

l’energia 100% rinnovabile;

il programma Porta gli amici in Tate, con il quale sarà possibile ottenere fino a 200 euro di sconto in bolletta.

Scopri di più su Tate Luce »

Luce Extra Web di Illumia

Scegliendo la promozione Luce Extra Web si pagheranno bollette mensili di circa 38 euro, con un risparmio totale di 60 euro annui rispetto alla proposta del mercato tutelato.

Per le attivazioni fino al 28 febbraio 2021, sono previsti 60 kWh in omaggio ogni mese per un anno intero. La promozione prevede energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili e il prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi.

Scopri di più su Luce Extra Web di Illumia »

Energia Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi

Wekiwi permette di risparmiare circa 48 euro rispetto al mercato tutelato, con bollette mensili che si aggirano intorno ai 40 euro.

La particolarità di questa offerta consiste nel meccanismo della carica mensile, che permette di pagare soltanto quello che si consuma e di ricevere eventuali conguagli nel caso poi venisse fuori di aver pagato di più rispetto alle stime iniziali.

Sono, inoltre, previsti diversi sconti per l’utilizzo dell’area personale di Wekiwi online e uno sconto del 10% sui prodotti dell’e-commerce.

Scopri di più su Energia Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi »



Luce e Gas Insieme di E.ON

Annunci Google

Si tratta di una delle migliori offerte di tipo Dual Fuel tra tutte quelle disponibili in circolazione, che prevede l’attivazione simultanea sia di una promozione luce sia di una gas.

Si caratterizza per:

un risparmio di circa 32 euro rispetto al mercato tutelato;

l’energia prodotta interamente da fonti rinnovabili;

uno sconto del 10% sulla componente energia;

uno sconto aggiuntivo per tutti i clienti che scelgono la bolletta digitale e l’addebito diretto sul conto corrente.

Scopri di più su E.ON Luce e Gas Insieme »

Le migliori offerte gas di febbraio 2021

Mario vive in una casa di 50 mq e utilizza il gas principalmente per cucinare, per l’acqua calda e per il riscaldamento. Le offerte gas del mercato libero con le quali potrà risparmiare di più sono:

NeNvenuto;

Speciale Gas 50 di Enel:

Tate Gas;

Prezzo Chiaro A2A Gas.



Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA

NeNvenuto

NeN propone l’offerta gas più conveniente del momento, con la quale risparmiare fino a 51 euro sui prezzi del mercato tutelato, pagando bollette mensili di soli 11 euro.

La particolarità di NeN consiste nel fatto che si riceveranno delle bollette fisse ogni mese, calcolate a inizio anno sulla base dei propri consumi. Attualmente, nel caso di attivazione online tramite SOStariffe.it si avrà diritto a uno sconto sulla fornitura pari a 48 euro. Tradotto significa che i primi 4 mesi saranno praticamente gratuiti.

In aggiunta:

è previsto il prezzo bloccato per un periodo di 36 mesi;

con l’iniziativa Porta un amico è possibile azzerare la rata.

Scopri di più su NeNvenuto »

Speciale Gas 50 di Enel

Enel propone una speciale promozione, disponibile soltanto online, con la quale sarà possibile risparmiare sul gas fino a 30 euro all’anno rispetto alla Maggior Tutela.

Attivando questa promozione in esclusiva con SOStariffe.it si avrà diritto a ricevere un bonus di 50 euro per i primi 12 mesi (ci saranno 5 euro di sconto ogni mese a partire dalla seconda bolletta).

Scopri di più su Speciale 50 Gas di Enel »

Tate Gas

Tate Gas garantisca un risparmio di circa 11 euro con una promozione per la quale si riceveranno 36 euro di sconto sulla fornitura gas nel caso di attivazione con SOStariffe.it.

Tra le particolarità di questa tariffa gas ci sono:

il fatto che si riceveranno bollette mensili;

la possibilità di effettuare l’autolettura dall’app;

l’assistenza clienti non solo al telefono, ma anche in chat;

l’opzione Porta un amico, con la quale si potranno ricevere fino a 200 euro di sconto in bolletta.

Scopri di più su Tate Gas »

Prezzo Chiaro A2A Gas

L’ultima promozione individuata tramite l’analisi comparativa condotta al fine di valutare quanto si può risparmiare rispetto al mercato tutelato è quella di A2A, Prezzo Chiaro Gas, per la quale si pagheranno 10 euro in meno della Maggior tutela.

L’offerta di A2A prevede:

solo nel caso di attivazione online , un anno di contributo in omaggio da A2A Energia;

l’energia venduta al prezzo di costo;

la gestione della propria fornitura direttamente online, tramite l’Area Clienti;

l’attivazione immediata dell’offerta tramite WhatsApp.

Scopri di più su Prezzo Chiaro A2A Gas »

Quelle suggerite sono, ovviamente, le proposte relative alla simulazione effettuata su un singolo, ma si potrà utilizzare il comparatore tutte le volte che lo si vorrà per fare delle ricerche più approfondite e basate sui propri dati di consumo effettivi e sulle proprie esigenze reali.