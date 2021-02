Da Telecom a Vodafone Casa: le offerte cambio operatore di Febbraio 2021

Per stabilire se vi conviene passare da Telecom a Vodafone Casa è necessario valutare diversi elementi: canone, servizi, assistenza, mobile e benfit. Le promozioni per chi cambia operatore in portabilità sono in genere tra le più convenienti, offrono condizioni più vantaggiose e welcome bonus

Questa guida si rivolge ai clienti che vogliono passare da Telecom a Vodafone Casa come gestore di telefonia fissa e internet. Se sono passati molti anni da che avete sottoscritto la vostra offerta ADSL, è ora di passare alle tariffe in fibra. L’upgrade della rete domestica è necessario sia per poter sfruttare le migliori qualità di questa tecnologia, sia per poter gestire al meglio le nuove abitudini di lavoro e di vita portate dal Covid.

Le famiglie devono avere una linea internet che permetta ai figli di seguire la Dad, mentre i genitori o i membri adulti sono magari in smart working. Sono poi sempre più utilizzati i dispositivi intelligenti pensati per semplificare la vita degli utenti, ma per funzionare bene questi prodotti hanno bisogno di una connessione stabile e veloce. Anche il gaming online e la visione di un film in Ultra HD o un evento live richiedono un collegamento con un ottimo ping, una velocità in download e in upload superiori ai 30 Megabit/s.

Come migrare da Telecom a Vodafone Casa

Se avete un vecchio contratto e volete passare da Telecom a Vodafone Casa dovrete semplicemente sottoscrivere l’offerta internet casa con il nuovo fornitore. Sarà poi la Vodafone ad effettuare le pratiche e a procedere al passaggio da un gestore all’altro.

Quando si cambia verso un nuovo operatore si può farlo chiedendo la portabilità o cambiando il proprio numero. Le promozioni internet casa migliori sono quelle per i clienti che vogliono migrare mantenendo il vecchio contatto.

Per passare a Vodafone in portabilità avrete attivato il servizio del gestore entro 48 ore, ma per i primi 15 o 20 giorni avrete un numero fisso temporaneo sul quale saranno deviate automaticamente le vostre chiamate. Quando si concluderà la portabilità riceverai un SMS di conferma.Nello stesso tempo l’operatore si occuperà della vostra pratica di passaggio, voi dovrete fornire il Codice di migrazione che si trova sui dati della vostra bolletta del telefono e di internet.

Lo potete individuare con facilità, si tratta di un codice alfanumerico che va da 7 fino a 18 caratteri. Questo codice è seguito da una lettera che viene chiamata codice di controllo. Anche se non riuscite a trovare il vostro Codice migrazione in autonomia non preoccupatevi. Il vostro operatore è infatti tenuto a fornirvelo se ne fate richiesta.

Una volta attivata la procedura per il passaggio potrete verificare lo stato di avanzamento chiamando il 190. In ogni caso quando la portabilità sarà stata ultimata riceverete un messaggio di conferma sul numero di cellulare che avete indicato in fase di registrazione.

Le migliori offerte per chi sceglie Vodafone Casa

Ecco quali sono a Febbraio 2021 le promozioni in fibra di Vodafone tra cui potrete optare se siete un utente Telecom.

1. Internet Unlimited di Vodafone

Questa offerta del gestore vi offre a 29,90 euro al mese:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s (se non è disponibile la fibra, la connessione può avvenire tramite FTTC sino a 200 Megabit/s oppure ADSL sino a 20 Megabit/s)

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

modem Wi-Fi 6 con sistema di ottimizzazione del wireless

nessun vincolo o costo di attivazione

se siete clienti Vodafone mobile avrete anche 50 GB gratis, a patto che il conto sia unico mobile + internet casa

A questo pacchetto si possono aggiungere a pagamento:

Mobile Wi-Fi al costo di 1 euro al mese

Happy Black al costo di 1,90 euro al mese con primo mese gratis

2. Fibra + Sim Dati

Si tratta di un’offerta senza costi di attivazione e senza vincoli. La promozione offre i suoi servizi internet casa e dati a 33,90 euro. Questa proposta è suddivisa in due parti, quella che riguarda internet propone la fibra alla massima velocità di Vodafone, il modem e le chiamate verso fissi e cellulari senza limiti.

La parte dell’offerta relativa ai dati mobili invece comprende una sim solo dati da 150 GB al mese. Potrete usare questo servizio su smartphone, tablet e pc.

3. Giga Family Infinito Edition

Se volete passare a Vodafone ma siete già una sim Vodafone mobile potrete attivare il piano Internet Unlimited nella versione Giga Family Infinito Edition. Con questo pacchetto da 39,90 euro al mese, insieme ai servizi già descritti, avrete:

Giga illimitati alla velocità massima di 10 Megabit/s

sms senza limiti

chiamate illimitate verso fissi e mobili

Smart Passport + – 60 minuti, 60 sms e 500 Mega a 3 euro (solo in caso di utilizzo del servizio)

4. Internet Unlimited+ Sky Tv

Se siete in cerca di una promozione che vi offra insieme il servizio di connessione in fibra (sia FTTH che FTTC o ADSL) e anche un abbonamento alla pay tv questa soluzione Vodafone fa al caso vostro. Il canone richiesto per avere il pacchetto Internet Unlimited con NOW TV Intrattenimento e Serie Tv è pari a 41,90 euro.

Per il primo mese il gestore vi offre il servizio tv a soli 5 euro, anziché 12 euro. La promozione del momento include anche 6 mesi di NOW TV Cinema.

Internet Unlimited con la tv di Sky è attivabile e personalizzabile direttamente online, cliccando sul bottone in basso.

5. Internet Unlimited + Sky Sport

Ecco un’altra versione dell’offerta combinata internet casa + tv. In questo caso la promozione include il servizio in fibra e nel pacchetto pay tv attiverete la visione dei canali sporti di Sky. Il costo richiesto in questo caso salirebbe fino a 51,90 euro.

Se attivate la FTTH avrete uno sconto sul canone della rete fissa di 8 euro. Oltre ai canali di Sky avrete accesso anche a DAZN, la pay tv degli eventi sportivi in live streaming, e vengono offerti 6 mesi di NOW TV Cinema. Con entrambe le offerte TV è incluso nel canone anche il Box, le caratteristiche di questo dispositivo:

compatibile con DVB T2

visione Ultra HD/4K

possibilità di controllo del Box da remoto con lo smartphone

record dei programmi

visione su 2 dispositivi in contemporanea

Assistenza e servizi per i clienti

Potrete pagare il vostro abbonamento Vodafone Casa e controllare i servizi attivi o richiedere di aggiungere funzioni tramite l’app del gestore. Vi basterà scaricare questa applicazione sullo smartphone per verificare lo stato dell’attivazione dell’offerta, se siete in regola con i pagamenti o segnalare un malfunzionamento del modem. Dall’app di Vodafone, o dal profilo personale che registrerete sul sito dell’operatore, sarà anche possibile verificare i contatori di sms, minuti e sms o dei dati compresi nella promo.

Per risolvere i problemi più comuni potrete anche usare le guide presenti nell’area Assistenza sul sito. Tra gli argomenti comunemente ricercati ci sono le istruzioni su cosa fare in caso di furto o smarrimento delle sim o dei dispositivi, il supporto alla connessione e per l’utilizzo dei device.

Se avete particolari necessità potrete anche fare ricorso all’Assistenza Premium, questo servizio vi garantirà il supporto di un tecnico specializzato 7 giorni su 7 per poter gestire al meglio i device presenti in casa (dalla tv allo smartphone). Gli orari del centralino per questi utenti vanno dalle 8 alle 22. L’intervento telefonico del tecnico vi costerà 15 euro che saranno addebitati in fattura. Dovrete pagare solo se il tecnico risolverà il problema.

Se vorrete che il tecnico venga a casa vostra per effettuare un controllo dovrete invece pagare 70 euro + IVA. Anche in questo caso l’addebito della somma avverrà direttamente nella prima fattura utile. Questo servizio può essere utilizzato per:

installare la Vodafone Station o il Vodafone Classic

l’adeguamento dell’impianto telefonico per il corretto funzionamento dei telefoni di casa

la configurazione di tutti i dispositivi elettronici di navigazione internet o per le chiamate

Bonus PC, per voi Vodafone Casa a 19,90 euro

Se avete un reddito ISEE inferiore a 20 mila euro e se non avete mai attivato una connessione internet o avete un abbonamento all’ADSL fino a 20 Megabit/s potrete usufruire del bonus pc. Questo incentivo statale vi offre fino a 500 euro di sconto per sottoscrivere un piano internet casa e per comprare un tablet o un computer.

Con la promozione studiata dal gestore potrete avere un contributo di 240 euro se attivate un abbonamento ad una delle offerte casa che vi garantisca una connessione fino a 30 Megabit/s. Questo supporto vi verrà versato con uno sconto di 10 euro sul normale costo del canone di Internet Unlimited per 24 mesi di fornitura. Altri 260 euro li riceverete come contributo sull’acquisto di un tablet, il modello proposto da Vodafone è Lenovo Yoga Smart Tab.

Per sottoscrivere l’offerta Vodafone con il bonus pc dovrete fornire al gestore il vostro codice fiscale, una copia della carta di identità e il modulo in cui dichiarate di essere un soggetto con ISEE inferiore a 20 mila euro.