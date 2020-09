Iliad, Tim, Vodafone, Kena Mobile e WindTre: offerte di telefonia mobile a confronto di settembre 2020

Le offerte di telefonia mobile tra cui scegliere sono davvero tantissime ma qual è l’operatore più conveniente? Ogni cliente ha le sue particolari esigenze e le tariffe possono sembrare molto simili tra loro ma le piccole differenze sono quelle che permettono davvero di essere soddisfatti del proprio piano. Per aiutarvi nella scelta, abbiamo confrontato per voi le tariffe di Iliad, Tim, Vodafone, Kena Mobile e WindTre descrivendono nel dettaglio costi, servizi inclusi e punti di forza e debolezza:

Tim

Tim è il primo operatore italiano per numero di linee attive e quello che opera nel settore da più tempo. Questo particolare gestore dispone di una delle reti più estese d’Italia, in grado di raggiungere il 99% della popolazione in 4.5G. Tim è stata anche la prima azienda a lanciare sul mercato un’offerta dedicata al 5G e oggi consente di navigare alla massima velocità Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza. A livello di tariffe, l’operatore dispone di promozioni in grado di soddisfare tutte le esigenze degli utenti e consente di arricchirle con opzioni per utilizzare social network, app di messaggistica, servizi di streaming video musicale e giocare online senza consumare il traffico dati incluso nel piano. Tim risulta però particolarmente vantaggioso soprattutto per chi è già suo cliente per la rete fissa.

Gli utenti che hanno scelto Tim per il mobile e la connessione Internet domestica possono usufrire di tariffe smartphone incluso per dilazionare su più rate la spesa per l’acquisto dei migliori modelli sul mercato ma soprattutto possono attivare Tim Unica, l’offerta per avere Gigabyte illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e di pagare il piano mobile e fisso direttamente in bolletta. Dopo l’arrivo di Iliad il gestore ha inizialmente abbassato i prezzi per le sue tariffe ma col tempo i costi sono tornati sui livelli degli anni precedenti.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Advance 4.5G illimitati 40 GB (20 GB con addebito su credito residuo) alla velocità di 700 Megabit al secondo in 4.5G (15 GB in roaming in Ue) 19,99 euro 15 euro una tantum gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class) Advance 5G illimitati 50 GB alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue) 29,99 euro 9 euro una tantum gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), Lo Sai, Chiama ora Advance 5G Unlimited illimitati (250 minuti e 250 SMS in roaming in Ue, USA e Canada + 250 minuti verso Svizzera e Monaco) illimitati alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue e 3 GB verso verso Svizzera, Monaco, USA e Canada) 39,99 euro gratuita gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), Lo Sai, Chiama ora, TIMGAMES incluso per 3 mesi Tim Young Senza Limiti illimitati 60 GB (30 con addebito su credito residuo) in 5G (20 GB in roaming in Ue) 14,99 euro 9 euro (12 euro con addebito su credito residuo) gratuita L’offerta è riservata agli under 30, TIMMUSIC Platinum incluso per 6 mesi Tim Junior Minuti illimitati verso 2 numeri Tim e 200 minuti verso tutti gli altri numeri 200 SMS 10 GB in 4G fino a 150 Megabit al secondo in download e 75 Megabit al secondo in upload 7,99 euro al mese o 39,99 euro per 6 mesi gratuita gratuita L’offerta è riservata agli under 16, Tim I Love Games incluso, Tim Safe Web incluso Tim Joung Student Edition illimitati 40 GB in 4.5G (20 con addebito su credito residuo) 11,99 euro 9 euro (12 euro con addebito su credito residuo) gratuita L’offerta è riservata agli under 25, TIMMUSIC Platinum incluso per 6 mesi, Video card inclusa per 6 mesi Tim Senior 60+ Senza limiti minuti illimitati 4 GB in 4G 13 euro e primo mese gratuito con addebito su credito residuo e acquisto online 12 euro con addebito su conto corrente, carta di credito e Tim Pay 9,90 euro con addebito in fattura della linea fissa 3 euro per i nuovi clienti o 19 euro per i già clienti Tim con addebito su credito residuo gratuita con addebito su conto corrente, carta di credito, Tim Pay e in fattura della linea fissa 25 euro con 20 euro di traffico con addebito su credito residuo L’offerta è riservata a chi ha almeno 60 anni, Doctor Tim Mobile incluso

Kena Mobile

Kena Mobile è l’operatore low cost di Tim. Il gestore si caratterizza per un’offerta dai costi bassi, senza vincoli e costi extra. I suoi clienti possono disattivare la linea in ogni momento senza dover affrontare penali o ulteriori spese e hanno accesso a molti servizi di base che altri operatori offrono solo a pagamento. Tutte le sue tariffe includono gratuitamente sia l’attivazione sia la SIM e annessa consegna a domicilio. I costi per la portabilità del numero sono quindi sostanzialmente azzerati. Non solo, la promozione più economica se sottoscritta online prevede il primo mese gratuito.

Kena come altri operatori low cost, però, ha impostato delle barriere alla sottoscrizione delle sue tariffe sulla base dell’operatore di provenienza. Le tariffe più economiche sono riservate a coloro che arrivano da altri MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Inoltre, il gestore grazie alla rete di Tim garantisce un’ampia copertura ma la velocità di navigazione è nettamente inferiore a quella offerta da altri operatori. Kena comunque consente di effettuare senza problemi operazioni come la lettura delle email o la condivisione di contenuti suoi social network. Per attività che richiedono un maggiore consumo di dati, come ad esempio la visione di video in alta definizione, le performance della rete possono risultare non ottimali.

Kena 5,99 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note illimitati 70 GB in 4G Basic fino a 30 Megabit al secondo in download e upload (3 GB in 3G in roaming in Ue) 5,99 euro gratuita gratuita (consegna inclusa) Primo mese gratuito se si attiva l’offerta online Kena 13,99 illimitati 70 GB in 4G Basic fino a 30 Megabit al secondo in download e upload (7 GB in 3G in roaming in Ue) 13,99 euro gratuita gratuita (consegna inclusa)

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

L’offerta da 13,99 euro può essere sottoscritta da tutti mentre quella da 5,99 euro è riservata a chi arriva da:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

Iliad

Iliad ha debuttato in Italia promettedo di rivoluzionare il settore della telefonia mobile e la sua filosofia commerciale ha avuto effettivamente successo. In poco più di due anni l’operare francese ha raggiunto la quarta posizione all’interno del mercato nostrano e continua a crescere ogni trimestre. Iliad è stato il primo a proporre un’offerta economica, senza vincoli e costi extra e che non prevede rimodulazioni. Gli utenti possono quindi lasciare l’operatore in ogni momento senza penali e pagheranno sempre lo stesso prezzo per le offerte attivate.

Iliad ancora oggi però ha qualche problema a livello di copertura, soprattutto nel Meridione, nei Comuni dell’arco alpino, Sardegna e nelle zone interne del Paese. L’operatore sta comunque implementando la sua rete e a giugno ha realizzato circa 5.000 siti radio, di cui oltre la metà sono già attivi.

Giga 50 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero SMS illimitati 50 GB in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue) 7,99 euro 9,99 euro gratuita

Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Vodafone

Vodafone è il terzo operatore di telefonia mobile per numero di utenti. Il gestore britannico è stato il secondo a lanciare un’offerta dedicata al 5G anche se attualmente offre copertura alla massima velocità solo a Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli. Vodafone propone tariffe ricche di servizi, anche se non particolarmente economiche in confronto a quelle di altri operatori “minori”. L’azienda punta soprattutto sulla qualità della sua rete e l’assistenza al cliente.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (1.000 minuti extra Ue e 100 minuti in roaming in Ue) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 384 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Gold Edition illimitati (1.000 minuti extra Ue e 300 minuti in roaming in Ue) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (1.000 minuti extra Ue e 500 minuti in roaming in Ue) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese) Shake it Easy illimitati 60 GB in 4G o 5G (10 GB in roaming in Ue) pagando con carta di credito o addebito sul conto corrente (altrimenti 30 GB) 14,99 euro 3 euro Gratuita Offerta disponibile solo per gli under 30 Utilizzo di mappe, chat, social network e piattaforme di streaming musicale senza consumare il traffico dati incluso TIDAL Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese) RED Digital Edition illimitati (1.000 minuti in Ue) 40 GB in 4G o 5G (10 GB in roaming in Ue) 18,99 euro 5 euro se si consumano 269 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita Utilizzo di mappe, chat, social network e piattaforme di streaming musicale senza consumare il traffico dati incluso

WindTre

WindTre dispone di una delle offerte di telefonia mobile più ricche. L’operatore permette di scegliere tra promozioni in grado di accontentare tutti i gusti ma si è concentrato in particolare sui giovani. Nel suo listino infatti troviamo proposte specifiche per i ragazzi, giovani adulti e gli studenti. WindTre ha ottenuto da Open Signal l’ha eletto l’operatore numero uno per velocità di download (69,9 Mbps) e upload (9,2 Mbps) mentre umlaut ne ha premiato l’affidabilità del servizio voce. Ookla invece le ha conferito lo Speedtest Award per la velocità media garantita ai suoi utenti (43,92 Mbps).

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Unlimited illimitati illimitati alla massima velocità (5G Ready) 29,99 euro Gratuita se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno Xlarge Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 16,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno Large minuti illimitati 200 SMS 40 GB alla massima velocità 14,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno Medium minuti illimitati 200 SMS 20 GB alla massima velocità 12,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno Junior+ con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 8,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 14 Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno WINDTRE Family Protect Student con Easy Pay illimitati 80 GB alla massima velocità 9,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 20 Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno Young Summer Edition con Easy Pay illimitati illimitati fino al 20/9/20 (poi 80 GB) 11,99 euro per il primo mese poi 9,99 euro per i successivi 3 mesi 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 30 Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno videogame MotoGP 20 Unlimited Gaming con Easy Pay illimitati illimitati 29,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 30 Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno videogame MotoGP 20

WindTre è inoltre tra i pochi operatori a prevedere nel suo listino un’offerta ad hoc per chi vuole acquistare uno smartphone. Altri gestori, invece, permettono solo di aggiungere le rate per l’acquisto di un telefono alle normali promozioni.

Smart Pack 100 Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Minuti illimitati 20 SMS 100 GB in 4G 16,99 euro al mese 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum

Questi sono i modelli tra cui scegliere:

Huawei P40 Lite – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A21s – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi 9 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20s – gratuito con vincolo di 24 mesi

gratuito con vincolo di 24 mesi Oppo A9 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A51 – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Xiaomi Mi 10 Lite – 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

