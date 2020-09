Passa a Iliad da Wind: migliori offerte di settembre 2020

Wind è il tuo operatore telefonico e ti sei reso conto che vorresti pagare di meno sull’offerta per la telefonia mobile: ti sei guardato intorno, ma ha notato che ci sono diverse soluzioni proposte da operatori virtuali a prezzi bassissimi, che però non puoi attivare.

Il motivo è che si tratta di tariffe operator attack, ovvero riservate unicamente a chi sceglie di mantenere il proprio numero cambiando però operatore telefonico. Il miglior consiglio che possiamo darti, dopo aver analizzato tutte le offerte presenti sul comparatore di tariffe di SOStariffe.it è “Passa a Iliad da Wind”.

Di seguito ti spiegheremo i motivi per i quali dovresti scegliere una delle tariffe proposte da Iliad, quali sono i loro punti di forza, a quanto ammonta il canone mensile e come funziona l’attivazione di una SIM Iliad.

Passa a Iliad da Wind: tutti i vantaggi

Le offerte Iliad possono essere sottoscritte sia nel caso in cui si proceda con l’attivazione di una nuovo numero, sia nel caso in cui si abbia intenzione di mantenere il proprio numero, che rappresenta quello del quale stiamo parlando, ovvero di un cliente Wind intenzionato a mantenere il suo vecchio numero di telefono.

Le promozioni Iliad possono essere attivate da qualsiasi cliente, a prescindere da quello che è il suo operatore di provenienza e questo fattore rappresenta uno dei vantaggi principali tra quelli inclusi nelle offerte Iliad.

Un altro motivo molto importante da menzionare riguarda il fatto che le promozioni Iliad sono a costo fisso per davvero e per sempre: non ci saranno dunque né costi extra né rimodulazioni dopo un po’ di tempo.

Si tratta di un elemento da non sottovalutare, in quanto sono diversi gli operatori che dopo un certo periodo di tempo impongono ai loro clienti un costo maggiorato, anche nel caso di promozioni che sono state attivate da poco tempo.

Per quanto riguarda i costi, variano in relazione ai servizi inclusi: si va da un minimo di 4,99 euro al mese fino a un massimo di 7,99 euro: vediamo nel dettaglio come si chiamano le tariffe disponibili per chi passa a Iliad da Wind.

Le promozioni di Iliad

Le offerte Iliad si distinguono fondamentalmente in due categorie: da un lato c’è una promozione perfetta per chi utilizza il telefono principalmente per effettuare chiamate, mentre dall’altro ci sono due tariffe di tipo all inclusive, che includono un bundle di Giga, minuti e messaggi.

La prima tipologia di tariffa è Iliad voce, la quale ha un costo di 4,99 euro al mese e prevede un contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della SIM. La promozione include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e in roaming in Europa.

Come anticipato, non si tratta di una promozione pensata per navigare molto da mobile: per questo motivo dispone soltanto di 40 Mega, che possono essere utilizzati anche in roaming. Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta, clicca subito sul box qui sotto.

Scopri l’offerta Iliad Voce »

Andando in ordine di prezzo crescente, la seconda promozione proposta da Iliad è Giga 40, che ha un costo di 6,99 euro al mese, più il contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della SIM Iliad.

Nel piano sono inclusi minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 40 Giga di Internet, validi sia per l’Italia sia per il resto d’Europa. Sono poi previsti minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali in più di 60 destinazioni estere.

Infine, chi passa a Iliad da Wind potrà attivare la promozione Iliad Giga 50, la quale ha un costo di 7,99 euro al mese, più il contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della SIM Iliad.

La promozione si caratterizza per minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 50 Giga di Internet, validi sia per l’Italia sia per il resto d’Europa. Sono poi previsti minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali in più di 60 destinazioni estere.

Le offerte Iliad non prevedono vincoli di tipo contrattuale e si rinnovano il mese successivo a quello della ricarica mensile, nello stesso giorno. Per conoscere meglio quali sono i vantaggi e attivare la promozione Giga 50 clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri l’offerta Iliad Giga 50 »

Nella tabella di seguito sono state raggruppate le informazioni relative alle tre offerte citate in modo tale da permetterti di confrontarle velocemente.

Iliad Voce Iliad Giga 50 Iliad Giga 40 Costo 4,99 euro al mese 7,99 euro al mese 6,99 euro al mese Chiamate illimitati illimitati illimitati Messaggi illimitati illimitati illimitati Internet 40 Mega 50 Giga 40 Giga

Le promozioni elencate includono anche i seguenti servizi: Mi richiami, Hotspot, Nessuno scatto alla risposta, Piano tariffario, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica, Portabilità del numero.

Come attivare un’offerta Iliad

Le offerte Iliad potranno essere attivate seguendo due strade differenti: la prima consiste nella registrazione al sito, mentre la seconda potrà essere effettuata dal vivo, cercando l’Iliad Store o Corner più vicino a casa propria: sarà sufficiente inserire città o codice postale nella sezione dedicata presente sul sito di liad.

In questo secondo caso, si dovranno portare con sé un documento di identità, una carta di pagamento e si dovrà fornire il proprio indirizzo email: negli Iliad Point si avrà la possibilità di pagare anche in contanti e ci vorranno davvero pochi minuti per attivare la nuova SIM e la promozione.

Sarà possibile mantenere il proprio numero di telefono in due modi:

richiedendo la portabilità del numero dall’attivazione della propria SIM;

richiedendo la portabilità del numero su una SIM Iliad già attiva.

Per quanto riguarda le tempistiche della portabilità:

nel caso della portabilità vera e propria ci vorranno soltanto 2 giorni lavorativi;

per il trasferimento del credito residuo, sarà portato a termine entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui la portabilità diventa effettiva.

Sarà necessario fornire il numero seriale ICCID, che si trova direttamente sulla SIM o, in alternativa, sul suo supporto di plastica. Nel caso di richiesta della portabilità del numero, che potrà avvenire soltanto su un’offerta attiva e intestata a una persona fisica, la risoluzione del contratto con la vecchia SIM avverrà in modo automatico.

Perché scegliere Iliad

Alla luce di quanto detto fin qui, è facile capire perché Iliad rappresenta una scelta azzeccata non solo per i clienti Wind, ma per qualsiasi altro utente che fosse alla ricerca di una tariffa economicamente vantaggiosa e con servizi interessanti compresi nel prezzo mensile.

I fattori citati hanno permesso a Iliad di diventare, nel giro di pochissimo tempo, il quarto operatore di telefonia mobile tra quelli operanti in Italia: oggi l’azienda è in grado di coprire con la sua rete il 99% del territorio nazionale, offrendo una velocità di navigazione di tipo 4G e 4G+.

Tra le sfide che l’azienda ha scelto di affrontare per il prossimo futuro ci sono il 5G, ma soprattutto le prime offerte Internet casa, che potrebbero diventare realtà già a partire dal 2021, grazie all’accordo con Open Fiber.

In questo modo Iliad riuscirebbe a fare in Italia quello che ha già realizzato in Francia, ovvero essere un operatore telefonico a tutto tondo, in grado di commercializzare sia promozioni per la telefonia mobile sia per la telefonia fissa.

Facendo qualche ipotesi futura, è anche possibile che Iliad scelga di diversificare ancor di più la sua offerta, proponendo, per esempio, un maggior numero di offerte per la telefonia mobile.

Ad ogni modo, finora, la strategia commerciale del brand ha funzionato alla grande e il successo è dovuto non solo ai costi delle promozioni, ma soprattutto alla grande trasparenza che è riuscita a dimostrare.

