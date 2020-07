Iliad, Tim, Vodafone, Kena Mobile e WindTre: offerte di telefonia mobile a confronto di agosto 2020

La quantità di offerte di telefonia mobile è talmente ampia, soprattutto in estate, che può risultare complicato avere la certezza di aver attivato quella con il migliore rapporto qualità prezzo. Per voi abbiamo quindi confrontato le tariffe di Iliad, Tim, Vodafone, Kena Mobile e WindTre per aiutarvi nella scelta

Gli operatori di telefonia mobile low cost come Iliad e Kena Mobile sono certamente allettanti ma il prezzo mensile di un piano non basta a definire la convenienza di una promozione. Non tutte le tariffe possono essere sottoscritte da chiunque e voci come i costi di attivazione ed eventuali vincoli possono far velocemente lievitare i costi. Di seguito abbiamo confrontato in modo del tutto imparziale ed equo i pregi e difetti delle tariffe di Iliad, Tim, Vodafone, Kena e WindTre:

Le offerte di Iliad, Tim, Vodafone, Kena e WindTre a confronto

1. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet (3 GB in 3G in Europa)

La promozione di Kena Mobile ha un costo di 5,99 euro al mese. Se la sottoscrive online il primo mese di tariffa è gratuito. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

2. Giga 50 di Iliad

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

3. Start con Easy Pay di WindTre

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta di WindTre ha un costo di 11,99 euro al mese per chi attiva un nuovo numero entro il 20/9/20. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy A41 – 4,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 4,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z -2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

4. Large di WindTre

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM, che viene ricevuta direttamente a casa, è di 10 euro. Il pagamento avviene con carta di credito e di conto o addebito sul conto corrente. Una volta esaurito il traffico dati si può continuare a navigare in Internet ogni giorno fino alle 23:59 al costo di 90 cent per 1 GB. Nell’offerta sono inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato – per sapere chi ha chiamato mentre il telefono era spento, non raggiungibile o si era impegnati in un’altra conversazione

SMS di ricevuta di ritorno – se impostato sul telefono

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Xiaomi Mi 10 – 12,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 12,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Oppo Find X2 Neo – 7,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

5. XLarge con Easy Pay di WindTre

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 Pro da 256 GB – 33,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

da – 33,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi iPhone 11 da 64 GB – 15,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

6. RED Unlimited Smart di Vodafone

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione di Vodafone ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

7. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

Smartphone con sconti esclusivi da 10 euro al mese

L’offerta di Tim ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

8. Infinito di Vodafone

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

Assistenza TOP Service inclusa

La tariffa ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD (Smart Pay). La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

9. Unlimited di WindTre

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 49,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi e viene sottoscritta in negozio, altrimenti la spesa è di 9,99 euro con attivazione online. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S20 4G – 9,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 9,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 22,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

10. Tim advance 5G Unlimited

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

TimGames gratuito per 3 mesi

Smartphone 5G con sconti esclusivi da 0 euro al mese

L’offerta ha un costo di 39,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

TimGames si disattiva in automatico dopo il periodo promozionale e offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. Per giocare su TimGames serve il controller Tim Gamepad.

Quale tariffa scegliere? Il confronto fra gli operatori

Kena Mobile tra gli operatori di telefonia mobile presi in considerazione è quello con l’offerta più economica. Non solo, il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) per quest’estate ha tagliato i costi per l’attivazione, l’acquisto e la consegna della SIM. In più, se si sottoscrive online Kena 5,99 il primo mese del piano è gratuito. Un prezzo così basso, però, richiede di rispettare determinate condizioni. La tariffa è disponibile solo per chi arriva da Iliad e altri operatori minori e la velocità di navigazione è ridotta fino a 30 Megabit al secondo.

Il gestore francese si piazza al secondo in posto in termini di convenienza e rispetto all’operatore low cost di Tim dispone di alcuni vantaggi. Il primo è che la sua offerta non cambierà mai nel tempo. Il secondo è che le tariffe sono aperte a tutti, a prescindere da quale provider si effettua la portabilità. Il terzo è che la velocità di navigazione è decisamente superiore a quella di Kena grazie al supporto alla tecnologia 4G e 4G+. I lati negativi di Iliad sono la copertura non uniforme a livello nazionale e l’assenza di un’app per la gestione dell’offerta.

I grandi operatori come WindTre hanno il vantaggio di una copertura più estesa e prestazioni elevate. La rete del nuovo operatore unificato ha ottenuto il certificato di Top Quality Network dalla società di analisi indipendenti umlaut. OpenSignal invece l’ha eletta la migliore per velocità media di download (25,4 Mbps) e upload (9,2 Mbps).

Tim e Vodafone prevedono tariffe più costose ma l’utente può accedere a proposte con Gigabyte illimitati anche con opzione 5G inclusa. Tutti i grandi operatori poi prevedono dei programmi fedeltà per i propri clienti, che a cadenza regolare possono accedere a promozioni, regali e servizi esclusivi.

