Iliad, ho. e Kena: le migliori offerte di telefonia mobile dei provider low cost a luglio 2019

Gli operatori low cost o MVNO sono la risposta per quegli utenti di telefonia mobile che cercano piani moto ricchi in termini di traffico voce e dati ma dal costo decisamente basso. Scopri le offerte di Kena Mobile, ho. Mobile e Iliad disponibili a luglio

L’ingresso di Iliad nel mercato della telefonia mobile italiano ha cambiato per sempre il panorama del settore. L’azienda francese, che ha potuto debuttare nel nostro Paese nel 2016 dopo la fusione tra Wind e Tre, è stata la prima a proporre un’offerta veramente low cost e soprattutto a puntare sulla massima trasparenza nei confronti dei clienti. Iliad punta principalmente sul fatto che le sue promozioni non si modificano nel tempo, procedura invece diventata un’abitudine per gli operatori reali.

L’azienda francese inoltre non prevede alcun costo aggiuntivo né particolari vincoli. L’utente può decidere di recedere dal contratto in ogni momento e senza nessuna penale o spesa extra. Tutte le offerte di Iliad poi includono gratuitamente i servizi di telefonia più richiesti come: segreteria telefonica, blocco dei servizi a sovrapprezzo e Hotspot per condividere il traffico dati con altri telefoni.

ho. Mobile e Kena Mobile, rispettivamente MVNO (Mobile Virtual Network Operator) di Vodafone e Tim, nascono proprio con l’idea di contrastare Iliad e infatti le loro offerte ricalcano per molti tratti le proposte dell’azienda francese. Le tariffe dei due operatori virtuali hanno però limitazioni in termini di velocità di navigazione e impongono dei paletti al momento dell’attivazione in base al gestore di provenienza.

Le migliori offerte di telefonia mobile dei provider low cost di luglio

Le offerte di Iliad

1. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente.

Nel pacchetto sono anche compresi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Iliad consente anche di acquistare i modelli più recenti smartphone di Apple pagandoli a rate o in un’unica soluzione se si sottoscrive una qualsiasi delle sue tariffe:

iPhone XS da 64 GB: 32 euro per 30 rate più anticipo di 199 euro – 1.159 euro in un’unica soluzione

da 32 euro per 30 rate più anticipo di 199 euro – 1.159 euro in un’unica soluzione iPhone XS da 256 GB: 35 euro per 30 rate più anticipo di 289 euro – 1.339 euro in un’unica soluzione

da 35 euro per 30 rate più anticipo di 289 euro – 1.339 euro in un’unica soluzione iPhone XS Max da 64 GB : 34 euro per 30 rate più anticipo di 249 euro – 1.269 euro in un’unica soluzione

da : 34 euro per 30 rate più anticipo di 249 euro – 1.269 euro in un’unica soluzione iPhone XS Max da 256 GB : 36 euro per 30 rate più anticipo di 359 euro – 1.439 euro in un’unica soluzione

da : 36 euro per 30 rate più anticipo di 359 euro – 1.439 euro in un’unica soluzione iPhone XS Max da 512 GB : 39 euro per 30 rate più anticipo di 499 euro – 1.669 euro in un’unica soluzione

da : 39 euro per 30 rate più anticipo di 499 euro – 1.669 euro in un’unica soluzione iPhone XR da 64 GB: 24 euro per 30 rate più anticipo di 149 euro – 869 euro in un’unica soluzione

da 24 euro per 30 rate più anticipo di 149 euro – 869 euro in un’unica soluzione iPhone XR da 128 GB: 25 euro per 30 rate più anticipo di 179 euro – 929 euro in un’unica soluzione

da 25 euro per 30 rate più anticipo di 179 euro – 929 euro in un’unica soluzione iPhone 8 da 64 GB: 18 euro per 30 rate più anticipo di 149 euro – 689 euro in un’unica soluzione

da 18 euro per 30 rate più anticipo di 149 euro – 689 euro in un’unica soluzione iPhone 7 da 32 GB: 14 euro per 30 rate più anticipo di 99 euro – 519 euro in un’unica soluzione

Le offerte di ho. Mobile

Tutte le offerte di ho. Mobile prevedono:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

Il costo di attivazione è di 9,99 euro una tantum a cui si aggiunge la spesa per una nuova SIM e per un primo rinnovo. Le promozioni non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore. La portabilità del numero deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo della promozione salirà a 12,99 euro al momento del secondo rinnovo. Il costo della tariffa dipende dall’operatore di provenienza.

1. L’offerta da 6,99 euro al mese è disponibile per chi arriva da:

Ilia

Coop Voce

Digitel

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

2. L’offerta da 8,99 euro è disponibile per chi arriva da:

Kena Mobile

Daily Telecom

La portabilità del numero deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo della promozione salirà a 12,99 euro al momento del secondo rinnovo.

3. L’offerta da 12,99 euro è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

BT Italia

Withu

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

Le offerte di Kena Mobile

Tutte le offerte di Kena Mobile prevedono:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La spesa per l‘attivazione è azzerata se la sottoscrizione avviene online ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di previsto dalla promozione, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent. Il prezzo della tariffa dipende dall’operatore di provenienza.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono

Kena permette inoltre di condividere il proprio traffico con un amico che ha attiva una linea con il MVNO. E’ possibile regalare fino a 2 GB al costo di 1 euro. Per farlo è sufficiente inserire il numero al quale cedere i Gigabyte e attivare il servizio. L’amico avrà 7 giorni di tempo per consumarli.

1. L’offerta da 6,99 euro è disponibile per chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB; ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

POSTEMOBILE

POSTEMOBILE FULL

TISCALI

Welcome Italia

2. La promozione da 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, ho. Mobile e altri MVNO, ad eccezione di Rabona, Noitel, Nextus.

3. La tariffa da 12,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore.

