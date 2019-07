Le offerte di telefonia mobile con più Giga dell’estate 2019

Estate e vacanze per molti sono sinonimo di foto e video da condividere con gli amici, per poter navigare senza l’ansia di terminare il traffico internet incluso nel proprio piano.

Le offerte top hanno alzato nettamente il livello dei Giga associati alle promozioni tutto incluso, Vodafone, Tim e Tre hanno tutte delle tariffe che includono 100 GB. Quelle però più convenienti in un rapporto Giga spesa mensile sono quelle che comprendono fino a 50 GB e non superano gli 8 € di costo.

Quasi tutte le soluzioni con un abbonamento superiore ai 10 € al mese illustrate hanno chiamate ed sms illimitati e offrono una serie di vantaggi per l’uso di traffico voce e internet all’estero. Ci sono poi le alternative di fascia alta che superano i 35 € al mese ma comprendono nel prezzo navigazione in 5G, la possibilità di acquistare gli ultimi modelli di cellulare o internet illimitato.

Offerte mobile e internet fino a 100 Giga

Ecco le promozioni di Luglio 2019 degli operatori mobile con più Giga compresi.

1. Kena Limited edition a 5.99€

Kena tenta di recuperare i clienti passati a Iliad, Blad, Bt Mobile, BTem, Conad, Coop, Daily Telecom, DMOB, ERG, Fastweb, Green Icn, Intermatica, Lycafull, Mundio, Netvalue, Optima, Tiscali, Welcome Italia e 1MOB con questo piano da 5.99€ al mese. L’attivazione è gratuita ma la sim costerà 5€.

È una promozione in edizione limitata e riservata ai clienti che chiederanno di tornare in Kena. Nel prezzo sono inclusi:

Chiamate illimitate

Sms illimitati

3 GB da utilizzare in UE

50 GB per navigare

Qualora finiste i Giga la tariffazione sarà quella prevista dal Piano Base Kena (0.35 € al minuto per traffico voce, 0.25€ per sms e 0.50€ per 50 MB.

I costi di attivazione sono di 4.99€ a cui vanno aggiunti 5 € per la SIM.

2. ho. a 6.99 € al mese

Anche quello di ho. mobile è una promozione per i clienti che chiedono di rientrare con l’operatore. A 6.99 € al mese gli utenti potranno avere:

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

sms illimitati

50 GB

SMS ho. chiamato

servizio per info su credito residuo 42121

avviso di chiamata

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

Il costo di attivazione è di 9.99€ ed include anche la consegna della sim.

3. Kena a 8.99 €

Una seconda offerta Kena con 50 GB per i clienti che torneranno con il gestore da ho.mobile e da altri operatori virtuali ad eccezione di: Rabona, Noitel, Nextus.

Le condizioni di questa promozione sono le stesse della precedente, l’attivazione è gratuita ma la sim costa 5€.

4. ho. a 8.99 € al mese

Questa soluzione di ho.mobile è attivabile da qualsiasi utente che voglia entrare in ho. mobile o per i clienti che passano da Kena e Daily Telecom.

Il piano include.

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

sms illimitati

50 GB

SMS ho. chiamato

servizio per info su credito residuo 42121

avviso di chiamata

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

Il costo di attivazione è di 9.99€ ed include anche la consegna della sim.

5. Play Power 60 a 11.99€ al mese

L’operatore Tre propone una delle offerte con il maggior numero di Giga a meno di 12 €. La promozione comprende:

chiamate illimitate

200 sms

60 GB Internet

Non sono previsti costi per l’attivazione e l’acquisto della Sim. È inclusa tra gli extra la promozione Grande Cinema 3, uno sconto sugli spettacoli che vedrete nelle sale convenzionate.

Nelle condizioni del servizio Tre specifica che in caso di credito insufficiente l’opzione potrà essere sospesa fino a 180 giorni, se non ricaricherete verrà disattivata. In caso di sospensione dell’opzione alle vostre chiamate, agli sms e alla navigazione sarà applicato il piano Power29.

6. ALL-IN Power Summer Edition di Tre a 11.99€ al mese

Questa promozione estiva porta i Giga inclusi nel piano a 100. Il costo di attivazione per questa offerta è di 6.99€ a cui vanno aggiunti 5 € per la sim.

Con questa tariffa l’utente avrà:

minuti e sms illimitati

Giga illimitati gratis se si attiva anche Super Fibra/Internet 200/Internet 20/Internet 7

Navigazione LTE inclusa

per i clienti che attivano la promo online i costi di attivazione (pari a 6.99€) sono azzerati

bonus per il cinema con l’offerta Grande cinema 3

7. Kena a 12.99€ al mese

L’operatore virtuale propone questa soluzione con:

chiamate illimitate

sms illimitate

50 GB per navigare

5GB da usare in UE

In questo caso chiunque può attivare questo piano sia con un nuovo numero Kena Mobile che chiedendo la portabilità del vecchio numero.

È previsto un contributo per la sim di 5€.

Per la tariffazione dei dati, in caso di superamento della soglia mensile, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena.

8. TIM Young Senza Limiti Top Edition a 14.99 € al mese

Questa offerta di TIM è riservata agli under 30. Con l’attivazione del piano i clienti TIM avranno ogni mese 60 GB (che sono solo 30 GB per chi rinnova con addebito su credito residuo).

Le offerte dell’operare danno la possibilità di non consumare GB per usare social e servizi chat, minuti e sms illimitati. Fino al 30 settembre con l’attivazione della tariffa Young TIM offre anche l’abbonamento a TIM Music Platinum incluso.

9. Free Super Power a 20.98€ al mese

Nella promozione Tre Free Super Power sono inclusi:

Sms illimitati

Minuti illimitati, anche da e verso l’estero

Con Super Fibra internet è illimitato

Grande Cinema 3

100 GB per navigare in 4G o 4.5G e LTE (per le condizioni leggi sopra)

Anche con questa offerta con un contributo di attivazione di 3 € e la sim costerà 5 €.

10. TIM Advance 5G Top a 49.99 € al mese

Anche Tim ha un’offerta internet a 100 GB e con navigazione in 5G. Si tratta della promozione TIM Advance 5G Top. Il costo mensile arriva a sfiorare i 50 € (49.99€ per essere precisi) ma include:

100 GB di Internet

di Internet chiamate e sms illimitati

250 minuti all’estero – 125 per chiamare e 125 per ricevere (Europa, Usa e Canada)

3 GB in roaming extra UE (inclusi Svizzera, Monaco, Usa e Canada)

20 GB in UE

Ai primi 1000 clienti che comprano uno smartphone con una delle offerte 5G di TIM l’operatore regala il Game Pad uno joystick per giocare con i contenuti dell’app TIM Games.

In abbinamento con questa offerta si può acquistare uno dei seguenti modelli di smartphone compatibili con la tecnologia 5G:

Samsung Galaxy S10 5G a 10 € al mese per 30 mesi e con un anticipo di 199 €

Xiaomi MI MIX 3 5G 128 GB zero € al mese con anticipo di 199€

Oppo Reno

11. Red Unlimited Black a 39.99€ al mese

Prezzo decisamente più alto rispetto alle altre promozioni. Per chi decide di non accreditare l’abbonamento su c/c o carta di credito il costo mensile sarà di 59.99€. L’offerta Black di Vodafone include:

Internet illimitato in linea 5 G

minuti illimitati in Italia e UE

22 GB per navigare nei paesi UE

1000 minuti verso Paesi extra Ue

5 Giga + 500 minuti da sfruttare in roaming

Anche questa soluzione opera uno sconto sui costi di attivazione, invece di 29 € saranno di soli 3 € ma solo se si effettueranno ricariche per almeno 575 €.

