Fringe benefit bollette: che cosa è e come ottenerlo a Dicembre 2022

Anche il welfare aziendale diventa una leva strategica per aiutare i lavoratori a sostenere un caro bolletta senza precedenti in Italia. È proprio in questa direzione che si muove l’innalzamento da 600 a 3mila euro dei benefit aziendali esentasse (i cosiddetti “fringe benefit”) che i datori di lavoro possono concedere ai propri dipendenti, sotto forma di rimborsi, per aiutarli nel pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Introdotto nel decreto Aiuti quater dal governo Meloni e in vigore dallo scorso 19 novembre, l’innalzamento della soglia di non imponibilità dei “fringe benefit” è valido per il solo 2022.

Gli esperti di SOStariffe.it hanno passato sotto la lente d’ingrandimento questo bonus bollette per i lavoratori, così da chiarire che cosa si intenda per “fringe benefit”, chi siano i beneficiari e quali siano modalità di erogazione a dicembre 2022.

“Fringe benefit” esentasse per pagare le bollette a Dicembre 2022

DOMANDA 1 DOMANDA 2 DOMANDA 3 Cosa sono i “fringe benefit”? Perché sono vantaggiosi? Come funzionano a Dicembre 2022? Sono beni, servizi o somme che i datori di lavoro possono concedere ai dipendenti, in aggiunta alla busta paga Il loro vantaggio è duplice: per i lavoratori, sono esenti da tassazione, mentre per le aziende sono interamente deducibili Per il solo 2022, compare tra i fringe benefit anche il rimborso delle spese di luce e gas. Inoltre, la soglia di non imponibilità di questi benefit è salita da 600 a 3mila euro

I “fringe benefit” (o benefici collaterali nella traduzione italiana) rientrano nel perimetro del welfare aziendale: essi, infatti, sono i beni, i servizi o le somme che le aziende possono liberamente concedere ai lavoratori in aggiunta alla busta paga. Alcuni esempi di benefit “classici”? L’auto aziendale, il computer o l’assicurazione sanitaria. Tra i più insoliti si annoverano l’utilizzo di trattamenti benessere, corsi di cucina o servizi di concierge.

Qual è il principale vantaggio dei “fringe benefit”? Essi sono esenti da tassazione per i lavoratori (non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef) e sono interamente deducibili per le aziende.

Il rimborso esentasse delle utenze domestiche di acqua, luce e gas da parte dei lavoratori è un’opzione relativamente “recente”: a inserire tale possibilità tra le leve del welfare aziendale è stato il decreto Aiuti bis (Dl 115/2022) firmato dall’ex premier Mario Draghi, che ha però limitato il rimborso esentasse delle bollette da parte delle aziende al solo anno 2022 (la scadenza della misura è il 31 dicembre 2022).

Il decreto Aiuti quater del governo Meloni si innesta propria sulla scia di questo provvedimento, confermando il rimborso delle utenze di acqua, luce e gas tra i benefit aziendali per il 2022, ma innalzandone la soglia di esenzione fiscale e contributiva dai 600 euro del decreto Aiuti bis ai 3mila euro attuali.

I destinatari dei “fringe benefit” contro il caro energia a Dicembre 2022

Possono beneficiare di questa possibilità tutti i dipendenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche collaboratori come i co.co.co o i tirocinanti): una platea che, stando ai dati resi noti dal Ministero, raggiunge i 2,5 milioni di lavoratori.

Da notare che non è previsto alcun limite reddituale né soglia ISEE per vedersi riconosciuto il “premio”, così come i benefit possono essere conferiti anche ad personam, cioè senza la necessità di un accordo aziendale.

Come ottenere i rimborsi in denaro per le bollette? Essi sono concessi liberamente dalle aziende che possono di fatto aumentare la retribuzione ai propri dipendenti senza dover pagare tasse e contributi. Dal canto loro, i lavoratori dovranno sottoporre la documentazione che dimostri che la spesa sostenuta per le bollette di energia elettrica e metano sia relativa a consumi effettuati nel 2022. In alternativa, il dipendente potrà presentare un’autocertificazione (in base al Dpr 445/2000) che attesti il possesso dei documenti comprovanti il pagamento delle utenze.

Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, il pagamento o il rimborso possono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari. Non è richiesta la residenza o il domicilio nell’immobile in questione, ma deve essere provato che il dipendente o il suo nucleo familiare ne sostengano le relative spese.

