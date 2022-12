Quando arriverà la bolletta con i consumi di gas di Dicembre 2022?

Il prossimo aggiornamento del prezzo del metano per i contratti in Maggior Tutela è atteso all’inizio di Gennaio 2023 , con nuovi rialzi all’orizzonte. Nel Mercato Libero, l’andamento dei listini gas dipenderà dai riverberi dell’accordo sul “price cap” il livello degli stoccaggi e le condizioni meteo. Su SOStariffe.it un quadro della situazione e le offerte gas più vantaggiose a Dicembre 2022 .

Per i 7,3 milioni di clienti domestici ancora in regime di Maggior Tutela il brindisi di fine anno rischia di essere dal calice amaro: nei primi giorni del 2023 è atteso il nuovo aggiornamento ARERA del prezzo del gas in base al quale saranno calcolati i consumi di metano di dicembre 2022. E le novità potrebbero non essere positive: secondo alcune anticipazioni fornite dal presidente ARERA, Stefano Besseghini, è all’orizzonte un nuovo aumento sulle bollette gas, dopo quello già registrato a novembre 2022 (+13,7% rispetto al valore di ottobre 2022). Tale rialzo ha portato all’attuale costo della materia prima a 0,975 €/Smc per il Mercato Tutelato.

Anche per quanto riguarda il Mercato Libero, potrebbero esserci dei ritocchi all’insù, determinati dalle oscillazioni che il prezzo del gas all’ingrosso ha registrato nella prima parte di dicembre 2022, complici le temperature che si sono fatte più rigide e i timori di un abbassamento dei livelli delle scorte di metano in Europa. In questi giorni, invece, il prezzo del gas all’ingrosso al TTF di Amsterdam, il principale hub europeo per la compravendita di metano, ha subito una notevole frenata, scendendo sotto la soglia dei 100 euro al megawattora (91,94 euro al megawattora in chiusura di seduta giovedì 22 dicembre 2022). Una contrazione trainata dalle temperature sopra la media stagionale, dai buoni livelli di stoccaggio di metano in Europa e dall’accordo raggiunto dai Paesi Ue sul tetto al prezzo del gas.

Per quanto non siano previsti cali significativi nel breve periodo, un andamento prolungato dei listini sotto l’asticella dei 100 euro al megawattora potrebbe tradursi in bollette più leggere di luce e gas nei prossimi mesi.

In un clima che resta incerto, però, la priorità per i clienti domestici continua ad essere quella di snellire le fatture del metano da subito. Una strada per raggiungere questo obiettivo è affidarsi alle offerte gas del Mercato Libero, individuabili tramite il comparatore di SOStariffe.it.

Le offerte metano del Mercato Libero più vantaggiose di Dicembre 2022

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Pulsee Gas Relax Index 0,9652 €/Smc 195,65 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 1,0152 €/Smc 196,32 euro 3 AGSM AIM Energia Green Gas 0,9952 €/Smc 201,66 euro 4 Illumia Gas Flex Web 1,0652 €/Smc 203,19 euro

Tra le offerte gas che il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato come le più appetibili di dicembre 2022 per una “famiglia tipo” (con un consumo di 1.400 Smc di gas all’anno, con fornitura nel comune di Milano) ci sono:

Gas Relax Index di Pulsee;

di Pulsee; Gas alla Fonte di wekiwi;

di wekiwi; Green Gas di AGSM AIM Energia;

di AGSM AIM Energia; Gas Flex Web di Illumia.

Cosa hanno in comune queste soluzioni metano? Innanzitutto sono offerte con tariffa a prezzo indicizzato. Assicurano, quindi, l’accesso al prezzo del gas all’ingrosso (con aggiornamenti mensili), così da garantire bollette sempre in linea con l’andamento di mercato. Un vantaggio in questo momento in cui la materia prima all’ingrosso è in flessione. Inoltre, tutte le soluzioni analizzate usano come base per il calcolo del prezzo del gas l’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è quanto si paga all’ingrosso per il gas sul mercato italiano. Tale indice è eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito dal fornitore stesso.

In aggiunta a ciò, c’è da rilevare la possibilità di sottoscrivere tariffe “dual fuel“, ovvero attivare un unico contratto di fornitura per luce e gas. Senza dimenticare, infine, l’approccio digitale dei gestori, che includono nelle offerte un’app dedicata e servizi online per poter gestire la propria fornitura quando lo si preferisca e ovunque ci si trovi.

Gas RELAX Index di Pulsee

La soluzione metano di Pulsee ha i seguenti tratti distintivi:

prezzo indicizzato in base al PSV senza costi aggiuntivi ;

in base al PSV ; contributo fisso mensile scontato del 20% : 12 euro al mese anziché 15 euro al mese (144 euro all’anno). Tale contributo è indipendente dai consumi, ma dettato dai costi di commercializzazione;

: 12 euro al mese anziché 15 euro al mese (144 euro all’anno). Tale contributo è indipendente dai consumi, ma dettato dai costi di commercializzazione; opzione di personalizzazione dell’offerta con “ Zero Carbon Footprint ”: al costo di 3 euro al mese si possono azzerare le proprie emissioni inquinanti e fare un gesto a tutela del Pianeta;

”: al costo di 3 euro al mese si possono azzerare le proprie emissioni inquinanti e fare un gesto a tutela del Pianeta; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 195,65 euro al mese.

Gas alla Fonte di wekiwi

Con Gas alla Fonte wekiwi la fornitura del metano avrà la seguente “carta d’identità”:

prezzo indicizzato in base al PSV a cui deve essere sommato un piccolo contributo al consumo che si attesta sui 0,050 €/Smc ;

in base al PSV a cui deve essere sommato un piccolo contributo al consumo che si attesta sui ; costo fisso annuale di 67 euro a copertura delle spese di commercializzazione (5,5 euro al mese);

a copertura delle spese di commercializzazione (5,5 euro al mese); 30 euro di sconto in bolletta come omaggio ai nuovi clienti, previa sottoscrizione dell’offerta online e inserimento del codice sconto SOSW22 in fase di attivazione;

in bolletta come omaggio ai nuovi clienti, previa sottoscrizione dell’offerta online e inserimento del codice sconto in fase di attivazione; i gadget elettronici, i prodotti per la domotica e l’illuminazione a led in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi sono scontati del 10% ;

; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 196,32 euro.

Green Gas di AGSM AIM Energia

Con la fornitura metano di AGSM AIM Energia, i clienti domestici potranno contare sulle seguenti condizioni contrattuali:

prezzo indicizzato in base al PSV con l’aggiunta di un contributo al consumo di appena 0,030 €/Smc ;

; contributo fisso annuale di 119,88 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

a copertura dei costi di commercializzazione; emissioni di CO₂ compensate;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 201,66 euro.

Gas Flex Web di Illumia

La bolognese Illumia propone ai nuovi clienti una fornitura metano che ha il seguente passaporto:

prezzo indicizzato in base al PSV “ricaricato” di 0,100 €/Smc di contributo al consumo;

in base al PSV “ricaricato” di di contributo al consumo; 108 euro all’anno per costi di commercializzazione (9 euro al mese) indipendenti dal consumo;

omaggio natalizio ( promozione XMAS ): 30 euro di sconto in bolletta (erogato in tre rate da 10 euro ciascuna nell’arco del primo anno di fornitura);

): 30 euro di sconto in bolletta (erogato in tre rate da 10 euro ciascuna nell’arco del primo anno di fornitura); pagamento delle bollette tramite domiciliazione bancaria;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 229,54 euro.

