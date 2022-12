Prezzo del gas all'ingrosso al minimo da maggio: bollette più leggere nel 2023?

Continua il calo del prezzo del gas all'ingrosso . Dopo il leggero aumento registrato ad inizio dicembre, infatti, l'indice TTF che regola il mercato all'ingrosso del gas in Europa è in calo. Si tratta di una riduzione significativa che ha riportato il settore su quotazioni simili a quelle della scorsa primavera , prima che il mercato "impazzisse" raggiungendo valori record in estate. Ecco come potrebbero cambiare le bollette nei prossimi mesi.

Questa settimana è stata piena di novità per il settore delle di luce e gas. Ad inizio settimana, infatti, l’UE ha approvato la normativa sul tetto al prezzo del gas che va a fissare il “price cap” a 180 euro al megawattora (la norma sarà attiva da febbraio 2023). Successivamente, ARERA ha anticipato nuovi aumenti nelle prossime settimane, in particolare per quanto riguarda il costo del gas nel servizio di Maggior Tutela (l’aggiornamento sarà ufficializzato ad inizio gennaio 2023). Nel frattempo, però, il mercato all’ingrosso del gas è in netto calo. Si tratta di un’ottima notizia per famiglie e imprese in vista del 2023. Ecco perché:

Cala il prezzo del gas all’ingrosso: buona notizia per le bollette del 2023

LE ULTIME NOVITA’ DEL MERCATO ENERGETICO IN BREVE 1. Il prezzo all’ingrosso del gas è in calo ed ha toccato il minimo da maggio 2022 2. Questo calo potrà tradursi in un calo del prezzo al dettaglio di luce e gas nel corso del 2023 (non subito) 3. Le tariffe indicizzate, che seguono l’andamento del mercato, diventeranno più convenienti

Attualmente, l’indice TTF che regola il mercato all’ingrosso in Europa è sceso al di sotto dei 100 euro al megawattora, stabilizzandosi intorno quota 90 euro al megawattora. Si tratta del valore più basso registrato dallo scorso maggio 2022, prima della crescita delle quotazioni durante l’estate che ha portato a superare i 300 euro al megawattora nel corso dell’estate con un successivo calo delle quotazioni al di sotto dei 200 euro al megawattora ma sempre al di sopra dei 100 euro al megawattora.

Il calo registrato in queste ore è legato a diversi fattori. L’autunno è stato più mite del previsto, con un impatto minimo sugli stoccaggi, mentre le forniture di Gnl sono in costante crescita. Sul calo potrebbe aver giocato un ruolo anche il price cap definito dall’UE anche se la normativa non è ancora in vigore e fissa un tetto massimo pari al doppio della quotazione attuale del mercato. In ogni caso, il mercato all’ingrosso del gas (che ricordiamo influenza anche il costo al dettaglio dell’energia elettrica) è tornato ai livelli della scorsa primavera ed è una buona notizia.

Anche se nel breve periodo non sono previsti cali significativi per le bollette, nel corso dei prossimi mesi (se le quotazioni del gas si manterranno sotto i 100 euro al megawattora) potremo registrare un netto calo del costo al dettaglio per luce e gas con un conseguente alleggerimento delle bollette. In particolare, le tariffe indicizzate, che consentono l’accesso al prezzo del PUN o del PSV, potrebbero risultare ancora più convenienti a differenza di quelle a prezzo bloccato che, ad oggi, presentano un costo maggiore ma garantiscono una protezione contro possibili rincari nel corso del 2023.

Come risparmiare subito e tagliare le bollette di luce e gas

Il nuovo calo del prezzo all'ingrosso del gas deve riaccendere l'attenzione sull'importanza di attivare le migliori offerte luce e gas per minimizzare le bollette, sia nel breve che nel lungo periodo. Affidandosi al comparatore di SOStariffe.it è possibile confrontare le tariffe disponibili sul mercato e individuare le soluzioni più vantaggiose per ridurre il costo dell'energia e, quindi, alleggerire le bollette.

Per gli utenti ci sono due diverse opzioni:

le tariffe indicizzate (rispetto al PUN per la luce e rispetto al PSV per il gas) che prevedono un costo dell’energia che segue l’andamento del mercato all’ingrosso; con il calo delle quotazioni all’ingrosso, queste tariffe potrebbero diventare ancora più convenienti nel corso dei prossimi mesi

(rispetto al PUN per la luce e rispetto al PSV per il gas) che prevedono un costo dell’energia che segue l’andamento del mercato all’ingrosso; con il calo delle quotazioni all’ingrosso, queste tariffe potrebbero diventare ancora più convenienti nel corso dei prossimi mesi le tariffe a prezzo bloccato che fissano un costo dell’energia per almeno 12 mesi garantendo una protezione dai rincari per tutto il 2023 (nel caso in cui il mercato dovesse diventare nuovamente instabile come la scorsa estate)

Per assistenza nella scelta è possibile affidarsi a servizi di consulenza gratuiti e senza impegno.