Bollette luce e gas: cosa cambierà da gennaio 2023, nuovi aumenti in arrivo?

La definizione del tetto al prezzo del gas non andrà ad influenzare, almeno nel breve periodo, le bollette per le famiglie e le imprese. Nel corso delle prossime settimane, però, sono previste diverse novità. ARERA, l'Autorità italiana per l'energia, ha anticipato nuovi aumenti per il prezzo del gas mentre non ci dovrebbero essere rischi per quanto riguarda l'energia elettrica. Vediamo gli ultimi aggiornamenti r elativi a quello che potrebbe accadere per le bollette di luce e gas in Maggior Tutela e nel Mercato Libero .

Le prime settimane dell’inverno saranno molto importanti per il settore delle bollette di luce e gas. La recente definizione del price cap sul gas all’ingrosso (che entrerà in vigore a febbraio) da parte dell’UE non avrà, per ora, impatti sulle bollette. Per i consumatori, quindi, il rischio di nuovi rincari è dietro l’angolo. Ad anticipare le possibili novità è ARERA. Ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Bollette luce e gas: novità in arrivo da gennaio 2023, ecco le anticipazioni di ARERA

COSA SUCCEDERA’ ALLE BOLLETTE DI LUCE E GAS AD INIZIO 2023 1. Le bollette del gas potrebbero registrare un aumento 2. Le bollette della luce non dovrebbero registrare aumenti ma potrebbero non esserci cali di prezzo 3. Tra fine dicembre 2022 e inizio gennaio 2023, ARERA comunicherà i nuovi prezzi di luce e gas per la Tutela

A chiarire quello che potrebbe accadere sul mercato energetico nelle prossime settimane è stato Stefano Besseghini, presidente di ARERA, che ha sottolineato: “inizio della fase invernale porterà sicuramente a un aumento per il prezzo del gas” mentre “per l’elettricità non ci saranno aumenti perché il trimestre è stato con prezzi medi relativamente bassi”.

Per le forniture attive in Maggior Tutela, ricordiamo, i nuovi prezzi saranno comunicati tra fine dicembre e inizio gennaio. Sulla base delle anticipazioni fornite da ARERA, il prezzo del gas potrebbe registrare un aumento dopo il +13% registrato a inizio dicembre che ha portato il costo della materia prima per il mercato tutelato a 0,975 €/Smc.

Resta da capire cosa accadrà per l’energia elettrica. Attualmente, infatti, il costo dell’elettricità è superiore a 0,5 €/kWh ed è legato ai costi record registrati sul mercato all’ingrosso nel corso dell’estate (in Tutela, il prezzo della luce si aggiorna ogni tre mesi).

Secondo quanto anticipato da ARERA, però, non ci saranno aumenti. Da notare, in ogni caso, che il presidente dell’Autorità italiana per l’energia non ha fornito anticipazioni in merito ad un possibile calo di prezzo per l’energia elettrica. Il nuovo prezzo, che sarà valido per tutto il primo trimestre del 2023, potrebbe continuare ad essere molto elevato.

Per quanto riguarda il Mercato Libero, invece, le cose potrebbero cambiare. La maggior parte delle offerte attualmente disponibili sul mercato è di tipo indicizzato e segue l’andamento del PUN per l’energia elettrica e del PSV per il gas naturale. Entrambi gli indici potrebbero subire un leggero ritocco verso l’alto a gennaio 2023 ma, salvo sorprese, non ci saranno aumenti significativi.

Ricordiamo che per tutto il primo trimestre del 2023 sono validi gli aiuti previsti dal Governo:

azzeramento degli oneri di sistema su luce e gas

taglio al 5% dell’IVA sul gas

potenziamento del Bonus Luce e Gas con bonus integrativo e tetto ISEE incrementato a 15 mila euro (20 mila euro per le famiglie numerose)

L’appuntamento è fissato per fine 2022 / inizio 2023 quando ARERA comunicherà i nuovi prezzi per il servizio di Maggior Tutela.

Come iniziare il 2023 con un risparmio sulle bollette di luce e gas

In attesa di maggiori dettagli sull’andamento dei prezzi all’ingrosso, per risparmiare e tagliare le bollette resta fondamentale affidarsi alle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero che garantiscono un risparmio sostanziale rispetto al servizio di Maggior Tutela. Per individuare le offerte migliori è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, linkato qui di seguito.

Per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tariffe indicizzate, per minimizzare il costo dell’energia nel breve periodo, oppure tariffe a prezzo bloccato, caratterizzate da un costo leggermente più alto ma in grado di garantire una protezione dai rincari almeno per tutto il 2023 (tali offerte presentano, in genere, un prezzo bloccato per 12 mesi).