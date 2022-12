Passa a Kena da Vodafone, TIM, Iliad e WindTre: le offerte di Dicembre 2022

Passa a Kena a dicembre per avere minuti illimitati e fino a 230 GB più 100 GB per un mese a meno di 10 euro. Scopri le offerte per i vari operatori

Kena Mobile ha scelto di fare le cose in grande questo Natale. Il marchio low cost di TIM non solo ha rinnovato il suo listino di offerte di telefonia mobile ma ha anche lanciato numerose promozioni per avere ancora più Giga e attivazione azzerata. Nel caso abbiate bisogno di assistenza potete chiamare il servizio clienti al 181. Il servizio è gratuito telefonando da fisso o dal proprio numero Kena da lunedì alla domenica dalle 8 alle 22.

Passa a Kena da Iliad a dicembre 2022

Le offerte Kena per i clienti di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Kena 4,99 minuti illimitati e 500 SMS 1 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 4,99 euro per sempre Kena 6,99 130GB minuti illimitati e 500 SMS 130 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G + 100 GB per un mese 6,99 euro per sempre Kena 7,99 150GB minuti illimitati e 500 SMS 150 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G + 100 GB per un mese 7,99 euro per sempre Kena 9,99 230GB minuti illimitati e 1000 SMS 230 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G + 100 GB per un mese 9,99 euro per sempre

Chi passa a Kena da Iliad ha una più ampia scelta di tariffe e si tratta delle più convenienti nel listino dell’operatore low cost. I clienti di Iliad sono costretti a richiedere la portabilità nel numero, che verrà eseguita gratuitamente da Kena entro un massimo di tre giorni lavorativi. Le offerte disponibili a dicembre sono:

Kena 4,99 con minuti illimitati, 500 SMS e 1 GB in 4G utilizzabile anche in roaming in Ue a 4,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. Con il servizio di Ricarica Automatica si hanno altri 50 GB al mese a partire dal successivo rinnovo

con minuti illimitati, 500 SMS e utilizzabile anche in roaming in Ue a per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. Con il servizio di Ricarica Automatica si hanno altri 50 GB al mese a partire dal successivo rinnovo Kena 6,99 130GB con minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G + 100 GB per un mese acquistandola entro il 9/1/23 a 6,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. Con il servizio di Ricarica Automatica si hanno altri 50 GB al mese a partire dal successivo rinnovo. Per navigare in Ue sono inclusi 6 GB in roaming

Attiva Kena 6,99 130GB »

Kena 7,99 150GB con minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G + 100 GB per un mese acquistandola entro il 9/1/23 a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 1,99 euro mentre la SIM e consegna sono gratuite. Con il servizio di Ricarica Automatica si hanno altri 50 GB al mese a partire dal successivo rinnovo. Per navigare in Ue sono inclusi 7 GB in roaming

Attiva Kena 7,99 150GB »

Kena 9,99 230GB con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G + 100 GB per un mese acquistandola entro il 9/1/23 a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 1,99 euro mentre la SIM e consegna sono gratuite. Con il servizio di Ricarica Automatica si hanno altri 50 GB al mese a partire dal successivo rinnovo. Per navigare in Ue sono inclusi 9,5 GB in roaming

Attiva Kena 9,99 230GB »

Con tutte le offerte di Kena è possibile navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. La copertura è del 99% della popolazione italiana. L’integrazione della tecnologia VoLTE nella sua rete gli permette di garantire chiamate con un audio di altissima qualità anche quando il traffico è elevato o ci sono più dispositivi connessi contemporaneamente. Potete gestire facilmente la vostra offerta utilizzando l’app MyKena. Da qui potete verificare i consumi e il credito residuo, effettuare una ricarica online, gestire deviazioni di chiamata e messaggi in segreteria o attivare/disattivare le opzioni sulla SIM.

Passa a Kena da Vodafone, TIM o WindTre a dicembre 2022

Le offerte Kena per i clienti di Vodafone, TIM e WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Kena 11,99 100GB Gold minuti illimitati e 1000 SMS 100 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G + 100 GB per un mese 11,99 euro per sempre Kena 12,99 150GB minuti illimitati e 1000 SMS 150 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G + 100 GB per un mese 12,99 euro per sempre

Chi passa a Kena da Vodafone, WindTre o qualsiasi altro operatore può scegliere tra due differenti tariffe. Anche in questo caso è richiesta la portabilità del numero. Le offerte sono le seguenti:

Kena 11,99 100GB Gold con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G + 100 GB per un mese acquistandola entro il 9/1/23 a 11,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. Con il servizio di Ricarica Automatica si hanno altri 50 GB al mese a partire dal successivo rinnovo. Per navigare in Ue sono inclusi 10 GB in roaming

Attiva Kena 11,99 100GB Gold»

Kena 12,99 150GB con minuti illimitati, 1000 SMS e 150 GB in 4G + 100 GB per un mese acquistandola entro il 9/1/23 a 12,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. Con il servizio di Ricarica Automatica si hanno altri 50 GB al mese a partire dal successivo rinnovo. Per navigare in Ue sono inclusi 12 GB in roaming

Attiva Kena 12,99 150GB»

Passa a Kena per un’offerta solo dati a dicembre 2022

Offerte Kena solo dati Gigabyte Costo mensile Kena Dati Promo 300GB 300 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G + 100 GB per un mese 11,99 euro

Kena Mobile mette a disposizione ai clienti di tutti gli operatori anche un’offerta Internet mobile in promozione per Natale:

Kena Dati Promo 300GB con 300 GB in 4G + 100 GB per un mese a 11,99 euro al mese per sempre invece di 13,99 euro acquistandola entro il 9/1/23. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. Con il servizio di Ricarica Automatica si hanno altri 50 GB al mese a partire dal successivo rinnovo. Per navigare in Ue sono inclusi 13 GB in roaming

Passa a Kena: servizi aggiuntivi e opzioni per avere altri minuti, SMS o Giga

Opzioni disponibili a dicembre Servizi inclusi Costo mensile Opzione 100GB 100 GB da utilizzare in 30 giorni 1,99 euro Opzione Kena Full 1000 minuti, 100 SMS e 70 GB 6 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico SOS 48 Ore 1 GB per 48 ore 99 cent per 48 ore SOS Week 10 GB per 7 giorni 2,99 euro per 7 giorni SOS 15 Giorni 30 GB per 15 giorni 3,99 euro per 15 giorni SOS Mese 50 GB per 30 giorni 4,99 euro per 30 giorni Opzione 100 minuti 100 minuti 1 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico Opzione 100 SMS 100 SMS 2 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico

Chi passa a Kena può ulteriormente personalizzare la sua tariffa acquistando una delle opzioni per aggiungere minuti, SMS o Gigabyte. Le stesse promozioni sono utili nel caso in cui si abbia esaurito il traffico dati incluso nel piano. L’operatore inoltre ha predisposto una serie di servizi aggiuntivi, Con Giga Amico si può regalare un 1 GB a un altro numero Kena che potrà consumarlo entro sette giorni. Porta un amico in Kena invece permette di ottenere un bonus di 5 euro sul credito residuo per ogni persona che passa a Kena su proprio suggerimento. Si possono registrare fino a 10 utenti per un totale di 50 euro in regalo.

Passa a Kena: come attivare le offerte online

Chi passa a Kena può facilmente attivare la sua nuova offerta sul sito dell’operatore low cost completando la procedura di registrazione. In alternativa si può effettuare l’acquisto dall’app Kena, disponibile a costo zero per dispositivi iOS e Android, o gratuitamente chiamando l’assistenza clienti al 181. Per il pagamento si può utilizzare una carta di credito, Postepay o PayPal.

La SIM viene spedita gratuitamente in 3-9 giorni lavorativi e viene consegnata direttamente nella cassetta delle lettere. E’ possibile anche richiedere la spedizione via corriere fissando un appuntamento per la consegna. Per il ritiro della SIM si dovrà presentare all’addetto un documento d’identità fornendogli anche una copia fronte/retro. Con questa modalità è possibile pagare anche con contrassegno.

È anche possibile effettuare personalmente il ritiro della SIM in una delle tabaccherie convenzionante con Mooney. Per il ritiro si dovrà presentare all’esercente il codice fiscale, un documento d’identità e il codice QR ricevuto via email. In questo caso si può pagare anche in contanti. Per trovare l’edicola più vicina si può consultare la sezione Negozi sul sito di Kena.

Per l’attivazione dell’offerta si dovrà poi effettuare il Kena Check-in in modo che l’operatore low cost possa verificare l’identità dell’intestatario della SIM. La procedura prevede una telefonata guidata e la firma elettronica delle condizioni contrattuali già accettare durante la fase di registrazione online. Vi serviranno un documento di riconoscimento, la nuova SIM Kena e quella del vostro attuale operatore, numero d’ordine presente nell’email di conferma. Inoltre sono necessari uno smartphone o un PC dotato di cam con una connessione Internet attiva.

Il Kena Check-in si può effettuare quando si vuole cliccando sul link nella mail di spedizione della SIM o nella sezione dedicata sul sito. Non è necessaria la prenotazione. L’identificazione si può effettuare nell’orario che si preferisce dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14. Per completarla vi basteranno meno di 10 minuti.

In ogni momento potete cambiare offerta e passare a una tariffa con più Giga senza costi aggiuntivi facendone richiesta dall’area MyKena o dall’app MyKena cliccando sul tasto Cambia offerta o chiamando il servizio clienti 181 per avere l’aiuto di un operatore o il self care al 40181 per farlo in autonomia seguendo le indicazioni della voce guida. Fino al passaggio definitivo alla nuova offerta si continuerà ad utilizzare l’attuale piano. In ogni momento è comunque possibile annullare l’operazione e mantenere il piano già attivo.