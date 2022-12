Offerta DAZN per il campionato 2022-23: le proposte di Dicembre 2022

Calato il sipario sui Mondiali di calcio in Qatar e dopo le festività, riprende il 4 Gennaio 2023 la Serie A TIM 2022-2023 . Tutte le partite in calendario sono trasmesse su DAZN in streaming oppure on demand. Su SOStariffe.it , scopri i dettagli delle offerte per vedere le prodezze dei campioni della propria squadra del cuore.

Con il trionfo dell’Argentina trascinata da Lionel Messi, si sono conclusi i Mondiali di calcio in Qatar nella loro prima edizione invernale. Dopo Natale e Capodanno, invece, ritorna la Serie A TIM per la stagione 2022-2023 e riparte la corsa scudetto. Il massimo campionato riprende con il turno infrasettimanale di mercoledì 4 Gennaio 2023, quando andrà in scena la 16ª giornata che propone il big match Inter-Napoli.

È possibile vedere questa partita e tutte le altre in calendario, sia live che on demand su DAZN. Ma per saperne di più delle offerte della piattaforma streaming, c'è il comparatore di SOStariffe.it per pay tv

Calendario Serie A TIM 2022-2023 dalla 16ª alla 20ª giornata

Qui di seguito tutte le partite del campionato di calcio di Serie A Tim per la stagione 2022-2023 dalla 16ª alla 20ª giornata e dove vederle.

16ª GIORNATA (4 gennaio 2023)

SALERNITANA-MILAN, mercoledì 4 gennaio 12:30 [DAZN-Sky]

SASSUOLO-SAMPDORIA, mercoledì 4 gennaio 12:30 [DAZN]

SPEZIA-ATALANTA, mercoledì 4 gennaio 14:30 [DAZN]

TORINO-VERONA, mercoledì 4 gennaio 14:30 [DAZN]

LECCE-LAZIO, mercoledì 4 gennaio 16:30 [DAZN-Sky]

ROMA-BOLOGNA, mercoledì 4 gennaio 16:30 [DAZN]

CREMONESE-JUVENTUS, mercoledì 4 gennaio 18:30 [DAZN]

FIORENTINA-MONZA, mercoledì 4 gennaio 18:30 [DAZN-Sky]

INTER-NAPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45 [DAZN]

UDINESE-EMPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45 [DAZN]

17ª GIORNATA (8-9 gennaio 2023)

FIORENTINA-SASSUOLO, sabato 7 gennaio ore 15:00 [DAZN]

JUVENTUS-UDINESE, sabato 7 gennaio ore 18:00 [DAZN]

MONZA-INTER, sabato 7 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

SALERNITANA-TORINO, domenica 8 gennaio ore 12:30 [DAZN-Sky]

LAZIO-EMPOLI, domenica 8 gennaio ore 15:00 [DAZN]

SPEZIA-LECCE, domenica 8 gennaio ore 15:00 [DAZN]

SAMPDORIA-NAPOLI, domenica 8 gennaio ore 18:00 [DAZN]

MILAN-ROMA, domenica 8 gennaio ore 20:45 [DAZN]

VERONA-CREMONESE, lunedì 9 gennaio ore 18:30 [DAZN]

BOLOGNA-ATALANTA, lunedì 9 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

18ª GIORNATA (15-16 gennaio 2023)

NAPOLI-JUVENTUS, venerdì 13 gennaio ore 20:45 [DAZN]

CREMONESE-MONZA, sabato 14 gennaio ore 15:00 [DAZN]

LECCE-MILAN, sabato 14 gennaio ore 18:00 [DAZN]

INTER-VERONA, sabato 14 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

SASSUOLO-LAZIO, domenica 15 gennaio ore 12:30 [DAZN-Sky]

TORINO-SPEZIA, domenica 15 gennaio ore 15:00 [DAZN]

UDINESE-BOLOGNA, domenica 15 gennaio ore 15:00 [DAZN]

ATALANTA-SALERNITANA, domenica 15 gennaio ore 18:00 [DAZN]

ROMA-FIORENTINA, domenica 15 gennaio ore 20:45 [DAZN]

EMPOLI-SAMPDORIA, lunedì 16 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

19ª GIORNATA (22-24 gennaio 2023)

VERONA-LECCE, sabato 21 gennaio ore 15:00 [DAZN]

SALERNITANA-NAPOLI, sabato 21 gennaio ore 18:00 [DAZN]

FIORENTINA-TORINO, sabato 21 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

SAMPDORIA-UDINESE, domenica 22 gennaio ore 12:30 [DAZN-Sky]

MONZA-SASSUOLO, domenica 22 gennaio ore 15:00 [DAZN]

SPEZIA-ROMA, domenica 22 gennaio ore 18:00 [DAZN]

JUVENTUS-ATALANTA, domenica 22 gennaio ore 20:45 [DAZN]

BOLOGNA-CREMONESE, lunedì 23 gennaio ore 18:30 [DAZN]

INTER-EMPOLI, lunedì 23 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

LAZIO-MILAN, martedì 24 gennaio ore 20:45 [DAZN]

20ª GIORNATA (29-30 gennaio 2023)

BOLOGNA-SPEZIA, venerdì 27 gennaio ore 18:30 [DAZN]

LECCE-SALERNITANA, venerdì 27 gennaio ore 20:45 [DAZN]

EMPOLI-TORINO, sabato 28 gennaio ore 15:00 [DAZN]

CREMONESE-INTER, sabato 28 gennaio ore 18:00 [DAZN]

ATALANTA-SAMPDORIA, sabato 28 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

MILAN-SASSUOLO, domenica 29 gennaio ore 12:30 [DAZN-Sky]

JUVENTUS-MONZA, domenica 29 gennaio ore 15:00 [DAZN]

LAZIO-FIORENTINA, domenica 29 gennaio ore 18:00 [DAZN]

NAPOLI-ROMA, domenica 29 gennaio ore 20:45 [DAZN]

UDINESE-VERONA, lunedì 30 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

Le offerte DAZN per la Serie A TIM di dicembre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA 1 DAZN Standard 29,99 euro al mese 2 DAZN Plus 39,99 euro al mese

Riparte la corsa scudetto e sulla piattaforma in streaming è possibile vedere in esclusiva tutte le sfide della Serie A TIM 2022-2023, oltre a seguire gli eventi di basket, ciclismo, tennis, le partite di football americano dell’NFL, gli incontri di boxe e le gare delle discipline invernali e tanti altri sport.

I contenuti multimediali della piattaforma di streaming online dedicata allo sport sono disponibili grazie a due opzioni:

DAZN Standard è il pacchetto base e costa 29,99 euro al mese . Permette di vedere i contenuti su due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete. Inoltre, questo piano consente di registrare l’App DAZN su al massimo due dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre è in uso l’altro dispositivo registrato;

è il e costa . Permette di vedere i contenuti su due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete. Inoltre, questo piano consente di registrare l’App DAZN su al massimo due dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre è in uso l’altro dispositivo registrato; DAZN Plus, con un costo mensile di 39,99 euro, consente di avere fino a sei dispositivi associabili allo stesso account e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con visione su due terminali in contemporanea anche non connessi alla stessa rete.

Per avere una panoramica delle offerte DAZN

Vedere DAZN su TIMVISION a Dicembre 2022

OFFERTA CARATTERISTICHE COSTO MENSILE 1 TIMVISION Calcio e Sport accesso a DAZN con la Serie A TIM, l’intrattenimento di TimVision, Infinity+ con Uefa Champions League

Amazon Prime per 6 mesi gratis per nuovi clienti TimVision con linea fissa TIM 24,99 euro fino al 23/9/2023, poi 29,99 euro 2 TIMVISION Gold visione di DAZN con la Serie A TIM, l’intrattenimento di TimVision, Infinity+ con Uefa Champions League, tutto il catalogo di Disney+ e il piano standard di Netflix

Amazon Prime per 6 mesi gratis per nuovi clienti TimVision con linea fissa TIM 40,99 euro al mese fino al 23 settembre 2023, poi 45,99 euro al mese

TIMVISION, la TV on demand di TIM, permette di vedere gli eventi sportivi di DAZN. Ecco quali sono le proposte attivabili a dicembre 2022 che associano alla fibra ultraveloce di TIM lo sport trasmesso dalla piattaforma streaming:

TIMVISION Calcio e Sport

I nuovi clienti che scelgono questa promozione (al costo di 24,99 euro al mese fino al 23 settembre 2023, poi 29,99 euro al mese) avranno accesso all’intrattenimento di TIMVISION, a cui si aggiungono i contenuti di DAZN con la Serie A TIM e i film, le serie Tv e la Uefa Champions League di Infinity +.

In più, Amazon Prime per 6 mesi offerti da TIM ma solo per nuovi clienti TIMVISION con linea fissa TIM.

Per quanto riguarda l’attivazione è gratuita per richieste online. Per altri canali di vendita TIM 19,99 euro, oppure 9,99 euro per i clienti già in possesso del TIMVISION Box.

TIMVISION Gold

Al costo di 40,99 euro al mese fino al 23 settembre 2023, poi 45,99 euro al mese, TIMVISION Gold permette di accedere alla visione dei contenuti di DAZN e quindi di vedere anche le partite della Serie A TIM, oltre all’intrattenimento di TimVision, a tutto il catalogo di Disney+ e al piano standard di Netflix. Visibile anche Infinity+ con la Uefa Champions League.

Inoltre, c’è la possibilità di avere Amazon Prime per 6 mesi in omaggio, ma solo per nuovi clienti TimVision con linea fissa TIM.

L’attivazione dell’offerta è gratuita per richieste online. Mentre altri canali di vendita 19,99 euro, oppure 9,99 euro per i clienti già in possesso del TIMVISION Box.

Per coloro che non hanno ancora la linea fissa con TIM, c’è la possibilità di abbinare i pacchetti TIMVISION con un’offerta fibra ottica che prevedono navigazione illimitata con una velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in oltre 600 Comuni, modem TIM Hub+ incluso e chiamate (solo con attivazione online).

Per saperne di più delle offerte fibra TIM + TimVision:

I contenuti DAZN su Sky a dicembre 2022

Su Sky, tramite il canale Zona DAZN, è possibile vedere tutte le partite della Serie A TIM ed è trasmessa una selezione dei migliori eventi della piattaforma.

Per accedere a questo canale occorre aver attivato un abbonamento DAZN ed un abbonamento Sky. Il costo aggiuntivo è di 5 euro al mese.

Per avere una panoramica di tutti i contenuti trasmessi dalla pay tv Sky, è possibile attivare la promozione Prova Sky Q al costo di 9 euro al mese. Per 30 giorni e fino al 31 dicembre 2022, i nuovi clienti potranno beneficiare della visione dell’intera offerta Sky comprensiva di:

Sky Calcio;

Sky Sport;

Sky TV;

Sky Cinema;

Sky Kids

Netflix;

Paramount+.

Al termine del periodo di prova, la visione dei contenuti si interromperà in automatico. Da quel momento in poi, si potrà decidere se abbonarsi a Sky, attivando il pacchetto preferito, oppure se restituire il decoder Sky Q (ricevuto a casa dopo la sottoscrizione dell’offerta stessa).

Per avere maggiori dettagli dell'offerta Prova Sky Q

In alternativa, c'è la possibilità di consultare il comparatore di SOStariffe.it per verificare le offerte Sky attualmente disponibili.