Problemi Internet oggi con Wind: cause e soluzioni di Dicembre 2022

WindTre è tra gli operatori di telefonia mobile che più si è impegnato ad offrire ai clienti una rete stabile, veloce e diffusa in modo capillare sul territorio. Nonostante tutti i suoi sforzi però può capitare che per qualche motivo non sia possibile connettersi alla Rete. Se avete problemi Internet oggi Wind, ecco per voi una guida di semplice consultazione per risolverli in autonomia e riprendere a navigare su mobile come sempre in tempi rapidi.

Problemi Internet oggi Wind: cause e soluzioni di dicembre 2022

Cause per cui non si riesce a navigare con WindTre Soluzioni Connessione bloccata per credito insufficiente Verificare il credito residuo dall’app WindTre o dall’Area Clienti sul sito

Se il credito è insufficiente acquistare una ricarica online o in negozio

Attivare la modalità Easy Pay o di Autoricarica per non dover più acquistare le ricariche manuali Connessione bloccata per Giga esauriti Verificare i consumi dall’app WindTre e dall’Area Clienti sul sito o Servizio Fai da te al 4155

Si può continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB (solo in caso di effettivo utilizzo)

Attivare Ricarica 5 Special o Ricarica 10 Special Connessione dati non attiva iOS Cliccare su Impostazioni > Cellulare > Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Dati cellulare Android Selezionare la voce Rete e Internet > Rete mobile > Se necessario (in caso di dispositivo dual SIM, per esempio) scegliere la SIM per la quale si vuole controllare la connessione > Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Connessione dati APN non correttamente configurato iOS Cliccare su Impostazioni > Cellulare > Rete dati cellulare > Nel campo APN inserire internet.it > Lasciare vuoti i campi “Nome utente” e “password” > Per salvare la modifica basta tornare indietro al menu precedente toccando la freccia Android Cliccare su Impostazioni > Altre Impostazioni > Reti mobili > Cliccare su Profili e selezionare il tasto + (Aggiungi) > Nel campo “nome” si può inserire un testo a piacere > Nel campo APN inserire internet.it e lasciare vuoti gli altri campi > Per salvare la modifica toccare l’icona Opzioni (tre puntini verticali) e selezionare il profilo per renderlo definitivo Assenza di copertura Provare a spostarsi all’aperto in un luogo libero da ostacoli fisici di origine naturale (montagna, colline, etc.) o artificiale (palazzi, antenne, etc.)

Provare ad attivare la Modalità aereo dello smartphone, attendere qualche secondo e disattivarla nuovamente. In questo modo si forza la ricerca automatica della rete

Ogni tanto capita di avere problemi Internet oggi Wind. A volte la colpa è dell’operatore ma nella maggior parte dei casi il fatto di non poter navigare su mobile dipende da condizioni che non sono imputabili al gestore, come ad esempio una errata configurazione del telefono. Se non riuscite a connettervi a Internet la prima cosa da fare, per scrupolo, è quella di spegnere e poi accendere lo smartphone o riavviarlo. In molte situazioni basta questo a riprendere a navigare, altrimenti dovrete effettuare qualche piccola verifica alle impostazioni del telefono o sulla SIM.

Innanzitutto va controllato se si dispone di sufficiente credito sulla SIM. Se questo è infatti inferiore al costo mensile del piano, WindTre blocca in automatico la navigazione su Internet. Per controllare il credito residuo potete accedere all’Area Clienti sul sito, all’app WindTre o utilizzare il Servizio Fai da te al 4155 con il comando credito. Se è questo il problema basta acquistare una ricarica sul portale dell’operatore nella sezione Ricarica (in alto a destra della Home) o dall’app WindTre. Si può ricaricare fino a 100 euro e scegliere come metodo di pagamento tra carta di credito e PayPal.

Per evitare di restare senza credito vi consigliamo di attivare sulla vostra offerta il servizio Easy Pay per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo non dovrete più acquistare una ricarica ad ogni rinnovo e avrete il doppio dei Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo. L’alternativa è attivare il sistema di ricarica automatica a soglia (credito o tempo) per avere sulla SIM l’esatto importo per coprire il costo mensile del piano nel momento in cui il credito è inferiore ai 3 euro. Il servizio si può utilizzare però un massimo di due volte al mese.

WindTre blocca la navigazione anche nel caso in cui abbiate esaurito i Gigabyte inclusi nell’offerta. In questo caso potete scegliere di aspettare il successivo rinnovo o pagare la tariffa extrasoglia di 90 cent ogni 100 MB, che vi verrà addebitata solo in caso di effettivo utilizzo. In alternativa potete acquistare Ricarica 5 Special con minuti e Giga illimitati per 24 ore e 4 euro di credito al prezzo di 5 euro o Ricarica 10 Special con minuti e Giga illimitati per 24 ore e 9 euro di credito al prezzo di 10 euro. Per controllare il credito residuo potete accedere all’Area Clienti sul sito, all’app WindTre o utilizzare il Servizio Fai da te al 4155 con il comando consumi.

Se avete problemi Internet oggi Wind è anche possibile che il telefono non sia correttamente configurato. Controllate quindi di avere attiva la connessione dati e che le impostazioni dell’APN siano corrette. Solitamente l’access point si configura in automatico inserendo la SIM nel cellulare ma può capitare che l’operazione non si completi come dovrebbe. Il consiglio è quello di aggiornare lo smartphone all’ultima versione del sistema operativo o inserire manualmente i parametri dalle impostazioni.

Non è possibile navigare anche quando non c’è copertura da parte di WindTre. Può succedere quando ci si trova in zone lontane dai grandi centri abitati o ci sono ostacoli naturali o artificiali che bloccano il segnale come montagne, colline, palazzi, antenne, etc. L’operatore comunque raggiunge in 4G il 99,7% del territorio italiano e il 95,9% della popolazione in 5G in modalità 5G FDD DSS e il 63,30% in modalità 5G TDD. Con le offerte Di Più inoltre avete accesso prioritario alla rete (Priority Pass) per avere un segnale stabile in ogni circostanza.

In caso di down della rete di WindTre non c’è invece molto da fare se non attendere che l’operatore individui la causa che ha portato al blocco dell’infrastruttura e risolva il problema. Da parte vostra potete segnalare il disservizio al servizio clienti per accelerare il processo. Per sapere, invece, se la rete è stata ripristinata potete controllare i canali social di WindTre dove vengono pubblicati aggiornamenti puntali sullo stato dei lavori di riparazione. Siti come downdetector.it permettono non solo di avere una panoramica precisa sullo stato del blackout (zone interessate, orario d’inizio, servizi bloccati, etc.) ma anche di confrontare la propria esperienza con altri utenti. Solitamente comunque il down interessa aree molto limitate (quartieri o al massimo una pare di una provincia) e si rivolve nel giro di poche ore.

Problemi Internet oggi Wind: come chiedere assistenza

Se la guida non è stata sufficiente a risolvere i vostri problemi Internet oggi Wind potete sempre chiamare il servizio clienti al numero gratuito 159, disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Con le offerte Di Più Full e Unlimited avete accesso prioritario e senza attese all’assistenza. Se vi trovate all’estero dovete invece chiamare +393205000200. Inizialmente parlerete con l’assistente virtuale WILL ma se avete bisogno di ulteriori chiarimenti potete sempre chiedergli di passarvi un operatore in carne ed ossa.

Per contattare l’assistenza di WindTre via chat potete invece collegarvi alle pagine ufficiali su Facebook, Twitter o Instagram ed eventualmente chiedere di parlare con un operatore. WindTre ha anche predisposto una serie di guide o FAQ nella sezione Supporto sul proprio sito o app. Le diverse richieste sono suddivise per argomenti. Per i problemi Internet oggi Wind dovrete consultare la voce Connessione Internet mobile. Si possono anche porre domande alla community di utenti per ottenere risposte più rapide o confrontare il vostro problema con altri che l’hanno già affrontato in passato.